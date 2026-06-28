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Nebyly chladničky, žehličky ani fén. Dokud tyto spotřebiče někdo nevymyslel

Denně je používáme a bereme je již jako naprostou samozřejmost. A přitom to není tak dlouho, kdy se naši předci museli obejít bez jejich pomoci. Řeč je o ledničce, fénu a žehličce. A to nejen o jejich historii. Přidáváme i pár typů – když vyměníte starou lednici za novou, můžete hodně ušetřit na energiích.
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Denně je používáme, bereme je jako naprostou samozřejmost, a život si bez nich neumíme představit.

Když se mluví o velkých vynálezech, které změnily svět, asi vám na mysl přijde třeba počítač, letadlo nebo auto. Avšak právě domácí spotřebiče pomohly k revoluci, která se odehrála v kuchyni každého z nás.

Lednička

Led jako drahé zboží. Uchovávání potravin řešili lidé, co jsou lidmi. Používali k tomu různé postupy: sušení, nakládání, solení. Pokud však potřebovali, aby jídlo bylo v chladu, kromě sklepa příliš možností neměli. Už ve starém Řecku používali led, avšak nedokázali ho uchovat, takže jim postupně roztál.

Ještě v minulém století existovalo povolání ledaře. Ten dovážel do domácností, restaurací a podobných zařízení ledové kvádry, které se v zimě nařezaly na rybnících a řekách. Ty ovšem příliš dlouho nevydržely, brzy začínaly tát, a tak se měl ledař pořádně co ohánět.

Zima, kdy umrzaly uši a v centru Prahy leželo deset týdnů na 30 cm sněhu


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Nebyly chladničky, žehličky ani fén. Dokud tyto spotřebiče někdo nevymyslel

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vydáno 24. června 2026

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