Nález hub vždy závisí na velmi specifických místních podmínkách – typu lesa, podloží, půdě či míře zastínění. Nicméně s příchodem optimálních teplot a jarní či letní vláhy začíná to pravé houbařské šílenství.
Obsah
Mapa růstu hub od ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Českou mykologickou společností pravidelně aktualizuje chytrou mapu pravděpodobnosti růstu hub. Ta zohledňuje klíčové faktory pro růst hub: srážky za posledních 30 dní a průměrné teploty za posledních 7 dní. Růst hub je totiž extrémně závislý na správné kombinaci půdní vlhkosti a tepla.
Jaké houby sbírat v květnu?
Ačkoli si na nejčastěji sbírané druhy musí houbaři ještě několik týdnů počkat, vyplatí se do lesů vyrazit s košíkem už během května. Zkušení houbaři si z lesa mohou přinést nejchutnější plody, které rekreačním houbařům vyrážejícím do lesů až během letních prázdnin často utečou.
- Smrž obecný – v květnu končí sezóna srmžů. Ty jsou ceněné pro svou kořenitou a masitou chutí, díky které jsou skvělé do omáček. Jeho duté plodnice jsou zároveň skvělé na plnění.
- Čirůvka májovka – V plném proudu je sezóna májovek. Ty jsou skvělé pro sušení a nakládání do oleje i octa. Využití mají i v lidovém léčitelství. Obsahují totiž látky, které snižují hladinu cukru v krvi.
- Sírovec žlutooranžový – V květnu jde narazit i na první mladé plodnice Sírovce žlutooranžového. Tato dřevokazná houba je vyhlášená chutí připomínající kuřecí maso. Je ovšem potřeba se zaměřit na mladé plodnice, protože ve stáří jejich dužina tuhne. Zkušení houbaři zároveň doporučují sbírat jen ty, které rostou na ovocných stromech.
Kalendář houbaře 2026
Abyste věděli, pro co zrovna do lesa jdete, pomůže vám tento stručný přehled hlavní sezóny našich nejoblíbenějších hub:
|Druh houby
|Hlavní sezóna (měsíce)
|Kde nejčastěji roste
|Hřib smrkový/dubový
|Červen až říjen
|Smrkové a borové lesy, dubiny
|Kozák březový
|Červenec až říjen
|Výhradně pod břízami
|Křemenáč osikový
|Červen až říjen
|Pod osikami, topoly a břízami
|Klouzek obecný
|Červenec až listopad
|Mladé borové lesy, prosvětlená místa
|Liška obecná
|Červen až říjen
|Mechové porosty, jehličnaté i listnaté lesy
|Bedla vysoká
|Červenec až listopad
|Okraje lesů, mýtiny, travnaté plochy
|Václavka obecná
|Září až listopad
|Na pařezech a u kmenů listnáčů i jehličnanů
Tipy pro houbaře, jak hledat houby
Pokud se chystáte do lesa a nechcete chodit naslepo, držte se těchto osvědčených rad, kde se houbám daří nejvíce:
- Hledejte stabilní vlhkost: Zaměřte se na místa, kde se nejdéle drží voda – podél lesních potoků, v hlubších údolích a v blízkosti lesních tůněk.
- Sledujte okraje lesů: Světlo a teplo na okrajích listnatých i smíšených lesů růstu hub mimořádně svědčí. Často zde najdete bedly nebo křemenáče.
- Využijte stín vysočiny: Vyšší polohy sice začínají sezónu hub o něco později, ale díky hustému stínu a mechovým porostům zde lze očekávat zdravé a pevné hřiby i lišky.
- Sledujte teploměr: Jakmile se ranní teploty drží bezpečně nad nulou a přicházejí pravidelné přeháňky, má smysl do lesa vyrazit.
Kde právě rostou? Podívejte se na tipy samotných houbařů
Chcete být vždy o krok napřed a vědět, kde v České republice zrovna vrcholí houbařská vlna? Pak se vyplatí sledovat i houbařské weby, kde o úlovcích informují přímo jejich uživatelé.
Zlaté pravidlo
Optimální podmínky pro růst hub nastávají přibližně 10 dní po vydatných deštích a následném teplém (nikoli však tropickém) počasí.
Přehledné a okamžité informace od ostatních houbařů ve vašem kraji najdete na portálu Nahouby.cz. Stačí si na mapce rozkliknout konkrétní region a přečíst si aktuální komentáře, kdo co kde ulovil. Mnozí se chlubí i čerstvými fotografiemi.
Podobně zpracovaná mapka je také na webových stránkách NaturAtlas.cz. A houbaření se věnuje také řada facebookových stránek.
Takže naostřit nože, připravit košíky a lovu zdar!