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Kde rostou houby 2026: mapa ČHMÚ posílá houbaře do severních Čech

Ivana Vaňkátová
  9:38
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ilustrační snímek | foto: Depositphotos

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ilustrační snímek
6 fotografií
Po vlně srážek se české lesy probudily k životu a v řadě regionů právě začíná podzimní houbařská vlna. Celorepublikový průměr mykoindexu dosahuje hodnoty 56 ze 100, což značí velmi dobré celkové podmínky. Rozdíly mezi kraji jsou však propastné – zatímco na severu a severozápadě Čech hlásí houbaři plné košíky, Morava a Vysočina na masivnější vlnu teprve čekají. Kam vyrazit pro praváky, křemenáče nebo bedly a kde se podle mapy ČHMÚ nevrátíte z lesa s prázdnou?

Nález hub vždy závisí na velmi specifických místních podmínkách – typu lesa, podloží, půdě či míře zastínění. Nicméně s příchodem optimálních teplot a letní vláhy začíná to pravé houbařské šílenství.

Obsah

Mapa růstu hub od ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Českou mykologickou společností pravidelně aktualizuje chytrou mapu pravděpodobnosti růstu hub. Ta zohledňuje klíčové faktory pro růst hub: srážky za posledních 30 dní a průměrné teploty za posledních 7 dní. Růst hub je totiž extrémně závislý na správné kombinaci půdní vlhkosti a tepla.

Podle mapy ČHMÚ je pravděpodobnost růstu hub na většině území Česka vysoká, místy dokonce velmi vysoká. Horší podmínky jsou jen v některých oblastech. Mapa zachycuje situaci k 17. září 2026.

Kde právě teď rostou?

Aktuální data Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a České mykologické společnosti ukazují, že houby nejvíce reagují na deště ve vyšších polohách a v podhůří, kde se drží ranní rány a stabilní vlhkost.

Pravděpodobnost úspěchu při houbaření v jednotlivých krajích
KrajNejlepší lokality v krajiStav růstu (Mykoindex)
Středočeský krajBlaník, Kokořínsko, Brdy75 / 100 (vynikající)
Jihočeský krajŠumava60 / 100 (dobrý)
Plzeňský krajČeský les71 / 100 (vynikající)
Karlovarský kraj Slavkovský les60 / 100 (dobrý)
Ústecký krajLabské pískovce, České středohoří85 / 100 (vynikající)
Liberecký kraj Jizerské hory, Český ráj, Lužické hory90 / 100 (vynikající)
Královéhradecký krajKrkonoše, Orlické hory, Broumovsko88/ 100 (vynikající)
Pardubický kraj krajŽelezné hory69 / 100 (vynikající)
Kraj VysočinaŽďárské vrchy36/100 (slabý)
Jihomoravský krajMoravský kras, Podyjí53/100 (dobrý)
Olomoucký krajLitovelské Pomoraví, Jeseníky60/100 (dobrý)
Zlínský krajBílé karpaty42/100 (slabý)
Moravskoslezský krajBeskydy51/100 (dobrý)
Houbaření, koníček fotbalisty Dominika Maška.

Co právě teď v září v lesích nejčastěji roste?

V září se v lesích potkávají doznívající letní druhy s masivním nástupem podzimních hub:

Pošlete své houbařské úlovky

Pošlete fotografie ze svých výletů za houbami, nejlépe v šířkovém formátu, a připište lokalitu, odkud jste přinesli své úlovky. Nechceme po vás, abyste prozradili dopodrobna „své místečko“, ale napište alespoň oblast. A nezapomeňte napsat, jaké houby se vám podařilo najít, a pár slov o tom, jak a za jakých okolností se to povedlo. Děkujeme.

  • Pravé hřiby (hřib smrkový a hřib dubový): Probíhá silná vlna klasických praváků. Zářijové plodnice bývají oproti letním méně červivé a mají pevnější dužinu ideální na sušení, do omáček i pod maso.
  • Klouzci: V borových lesích a modřínových hájích masivně vyrazil klouzek slizký a klouzek zrnitý.
  • Křemenáče a kozáci: Pod osikami, břízami a topoly se objevují bohaté úlovky křemenáčů osikových i kozáků březových.
  • Bedla vysoká: Na prosvětlených mýtinách, loukách a na okrajích lesů vyrostly lesní deštníky. Rozvinuté klobouky jsou velmi oblíbené obalené jako klasický řízek.
  • Holubinky a lišky: Z lupenatých hub začínají podzimní holubinky (např. holubinka mandlová) a v mechových porostech jehličnanů stále narazíte na lišku obecnou.
  • Václavky: V září začíná rovněž sezóna václavek.
ilustrační snímek

Kalendář houbaře 2026

Pro lepší orientaci během celé sezóny pomůže tento stručný přehled nejoblíbenějších druhů:

Přehled nejoblíbenějších druhů hub
Druh houbyHlavní sezónaKde nejčastěji roste
Hřib smrkový / dubovýČerven až říjenSmrkové a borové lesy, dubiny
Kozák březovýČervenec až říjenVýhradně pod břízami
Křemenáč osikovýČerven až říjenPod osikami, topoly a břízami
Klouzek obecnýČervenec až listopadMladé borové lesy, prosvětlená místa
Liška obecnáČerven až říjenMechové porosty, jehličnaté i listnaté lesy
Bedla vysokáČervenec až listopadOkraje lesů, mýtiny, travnaté plochy
Václavka obecnáZáří až listopadNa pařezech a u kmenů stromů

Houbu nejprve jemně vykruťte z půdy, pak ji teprve očistěte nožem. Podhoubí opět přikryjte.

Tipy pro houbaře, jak hledat houby

  1. Hledejte stabilní vlhkost: Zaměřte se na místa, kde se nejdéle drží voda – podél lesních potoků, v hlubších údolích a v blízkosti mechových tůněk.
  2. Sledujte okraje lesů: Světlo a teplo na okrajích listnatých i smíšených lesů růstu hub mimořádně svědčí. Často zde najdete bedly nebo křemenáče.
  3. Využijte stín vysočiny: Vyšší polohy sice začínají sezónu o něco později, ale díky hustému stínu a mechu zde najdete nejzdravější hřiby a lišky.
  4. Pravidlo 10 dnů: Optimální podmínky pro růst hub nastávají přibližně 10 až 14 dní po vydatných deštích a následném teplém (nikoli však tropickém) počasí.
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Kde právě rostou? Podívejte se na tipy samotných houbařů

Chcete být vždy o krok napřed a vědět, kde v České republice zrovna vrcholí houbařská vlna? Pak se vyplatí sledovat i houbařské weby, kde o úlovcích informují přímo jejich uživatelé.

KdeRostouHouby.cz: Skvělý pomocník s denní houbařskou předpovědí pro všechny kraje ČR, skóre pravděpodobnosti růstu a interaktivní mapou.

Nahouby.cz: Přehledné a okamžité informace od ostatních houbařů ve vašem kraji. Stačí si na mapce rozkliknout konkrétní region a přečíst si aktuální komentáře i prohlédnout čerstvé fotografie úlovků.

NaturAtlas.cz a sociální sítě: Podobně zpracovanou mapku nálezů nabízí i NaturAtlas.cz, aktuální tipy z terénu pak žijí i na řadě houbařských facebookových stránek.

Holubinka mandlová

Takže naostřit nože, připravit košíky a lovu zdar!

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