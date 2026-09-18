Nález hub vždy závisí na velmi specifických místních podmínkách – typu lesa, podloží, půdě či míře zastínění. Nicméně s příchodem optimálních teplot a letní vláhy začíná to pravé houbařské šílenství.
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Mapa růstu hub od ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Českou mykologickou společností pravidelně aktualizuje chytrou mapu pravděpodobnosti růstu hub. Ta zohledňuje klíčové faktory pro růst hub: srážky za posledních 30 dní a průměrné teploty za posledních 7 dní. Růst hub je totiž extrémně závislý na správné kombinaci půdní vlhkosti a tepla.
Kde právě teď rostou?
Aktuální data Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a České mykologické společnosti ukazují, že houby nejvíce reagují na deště ve vyšších polohách a v podhůří, kde se drží ranní rány a stabilní vlhkost.
|Kraj
|Nejlepší lokality v kraji
|Stav růstu (Mykoindex)
|Středočeský kraj
|Blaník, Kokořínsko, Brdy
|75 / 100 (vynikající)
|Jihočeský kraj
|Šumava
|60 / 100 (dobrý)
|Plzeňský kraj
|Český les
|71 / 100 (vynikající)
|Karlovarský kraj
|Slavkovský les
|60 / 100 (dobrý)
|Ústecký kraj
|Labské pískovce, České středohoří
|85 / 100 (vynikající)
|Liberecký kraj
|Jizerské hory, Český ráj, Lužické hory
|90 / 100 (vynikající)
|Královéhradecký kraj
|Krkonoše, Orlické hory, Broumovsko
|88/ 100 (vynikající)
|Pardubický kraj kraj
|Železné hory
|69 / 100 (vynikající)
|Kraj Vysočina
|Žďárské vrchy
|36/100 (slabý)
|Jihomoravský kraj
|Moravský kras, Podyjí
|53/100 (dobrý)
|Olomoucký kraj
|Litovelské Pomoraví, Jeseníky
|60/100 (dobrý)
|Zlínský kraj
|Bílé karpaty
|42/100 (slabý)
|Moravskoslezský kraj
|Beskydy
|51/100 (dobrý)
Co právě teď v září v lesích nejčastěji roste?
V září se v lesích potkávají doznívající letní druhy s masivním nástupem podzimních hub:
Pošlete své houbařské úlovky
Pošlete fotografie ze svých výletů za houbami, nejlépe v šířkovém formátu, a připište lokalitu, odkud jste přinesli své úlovky. Nechceme po vás, abyste prozradili dopodrobna „své místečko“, ale napište alespoň oblast. A nezapomeňte napsat, jaké houby se vám podařilo najít, a pár slov o tom, jak a za jakých okolností se to povedlo. Děkujeme.
- Pravé hřiby (hřib smrkový a hřib dubový): Probíhá silná vlna klasických praváků. Zářijové plodnice bývají oproti letním méně červivé a mají pevnější dužinu ideální na sušení, do omáček i pod maso.
- Klouzci: V borových lesích a modřínových hájích masivně vyrazil klouzek slizký a klouzek zrnitý.
- Křemenáče a kozáci: Pod osikami, břízami a topoly se objevují bohaté úlovky křemenáčů osikových i kozáků březových.
- Bedla vysoká: Na prosvětlených mýtinách, loukách a na okrajích lesů vyrostly lesní deštníky. Rozvinuté klobouky jsou velmi oblíbené obalené jako klasický řízek.
- Holubinky a lišky: Z lupenatých hub začínají podzimní holubinky (např. holubinka mandlová) a v mechových porostech jehličnanů stále narazíte na lišku obecnou.
- Václavky: V září začíná rovněž sezóna václavek.
Kalendář houbaře 2026
Pro lepší orientaci během celé sezóny pomůže tento stručný přehled nejoblíbenějších druhů:
|Druh houby
|Hlavní sezóna
|Kde nejčastěji roste
|Hřib smrkový / dubový
|Červen až říjen
|Smrkové a borové lesy, dubiny
|Kozák březový
|Červenec až říjen
|Výhradně pod břízami
|Křemenáč osikový
|Červen až říjen
|Pod osikami, topoly a břízami
|Klouzek obecný
|Červenec až listopad
|Mladé borové lesy, prosvětlená místa
|Liška obecná
|Červen až říjen
|Mechové porosty, jehličnaté i listnaté lesy
|Bedla vysoká
|Červenec až listopad
|Okraje lesů, mýtiny, travnaté plochy
|Václavka obecná
|Září až listopad
|Na pařezech a u kmenů stromů
Tipy pro houbaře, jak hledat houby
- Hledejte stabilní vlhkost: Zaměřte se na místa, kde se nejdéle drží voda – podél lesních potoků, v hlubších údolích a v blízkosti mechových tůněk.
- Sledujte okraje lesů: Světlo a teplo na okrajích listnatých i smíšených lesů růstu hub mimořádně svědčí. Často zde najdete bedly nebo křemenáče.
- Využijte stín vysočiny: Vyšší polohy sice začínají sezónu o něco později, ale díky hustému stínu a mechu zde najdete nejzdravější hřiby a lišky.
- Pravidlo 10 dnů: Optimální podmínky pro růst hub nastávají přibližně 10 až 14 dní po vydatných deštích a následném teplém (nikoli však tropickém) počasí.
Kde právě rostou? Podívejte se na tipy samotných houbařů
Chcete být vždy o krok napřed a vědět, kde v České republice zrovna vrcholí houbařská vlna? Pak se vyplatí sledovat i houbařské weby, kde o úlovcích informují přímo jejich uživatelé.
KdeRostouHouby.cz: Skvělý pomocník s denní houbařskou předpovědí pro všechny kraje ČR, skóre pravděpodobnosti růstu a interaktivní mapou.
Nahouby.cz: Přehledné a okamžité informace od ostatních houbařů ve vašem kraji. Stačí si na mapce rozkliknout konkrétní region a přečíst si aktuální komentáře i prohlédnout čerstvé fotografie úlovků.
NaturAtlas.cz a sociální sítě: Podobně zpracovanou mapku nálezů nabízí i NaturAtlas.cz, aktuální tipy z terénu pak žijí i na řadě houbařských facebookových stránek.
Takže naostřit nože, připravit košíky a lovu zdar!