Pravidelná údržba pákového kávovaru představuje naprosto klíčový prvek, který rozhoduje o výsledné chuti každého šálku i o celkové životnosti vašeho přístroje. Bez precizní péče o vnitřní ústrojí a čistotu jednotlivých komponentů totiž ani ta nejlepší výběrová zrna nedokážou rozvinout svůj plný potenciál a vyvážený chuťový profil.
Mnoho nadšenců do kávy se mylně domnívá, že nákupem drahého stroje a kvalitních zrn jejich práce končí, ale realita je přesně opačná. Zanedbaná údržba se totiž projevuje velmi rychle a nekompromisně.

Žluknoucí olej a vodní kámen

Žluknoucí kávové oleje, které se usazují v mlýnku nebo spařovací hlavě, zásadně mění chemii extrakce. Místo sladkých a ovocných tónů pak v šálku nacházíte jen nepříjemnou trpkost a hořkou pachuť, která znehodnocuje celý zážitek z ranního rituálu.

Kromě chuťových nedostatků představuje největší hrozbu vodní kámen, který vzniká při ignorování tvrdosti používané vody. Usazeniny v útrobách přístroje vedou k nestabilní teplotě a kolísavému tlaku, což jsou faktory přímo ovlivňující kvalitu cremy.

Je libo kávu z brambor? Vývoj náhražek kávy pohledem do historie

Pokud se vnitřní systém zanese příliš, může dojít k nevratnému poškození celého stroje. Specifickou pozornost vyžaduje také parní tryska. Pokud zůstane zalepená zaschlým mlékem, nejenže nevykouzlí jemnou mikropěnu, ale stává se nehygienickým prostředím pro množení bakterií.

Šest pilířů péče o kávovar podle specialistů

Václav Mlčoch, kávový specialista značky Sage, potvrzuje, že se zaneseným kávovarem špičkového výsledku prostě nedosáhnete. Celý proces údržby však nemusí být věda, pokud si osvojíte několik základních návyků.

Vše začíná u vody, která tvoří většinu objemu vašeho nápoje. Pokud má váš kávovar vodní filtr, měli byste ho měnit přibližně každé tři měsíce. Zachycuje chlór a těžké kovy, čímž chrání přístroj a zjemňuje chuť výsledné kávy.

Kávu objevili pastevec a šaman díky „noci ďábelských koz“

Druhým krokem je pravidelný boj s vodním kamenem pomocí speciálních odvápňovacích prostředků. Zatímco filtraci řešíte čtvrtletně, celkové odvápnění by mělo proběhnout aspoň dvakrát ročně.

Neméně důležitá je hygiena parní trysky, kterou je nutné profouknout a otřít po každém použití, přičemž jednou za čas je vhodné použít i specializovaný čistič na mléčné cesty. Jen tak zajistíte, že vaše mléčná pěna bude vždy stabilní a hygienicky nezávadná.

Čistota spařovací hlavy a mlýnku pak uzavírá kruh správné péče. Ve spařovací hlavě dochází k samotnému kouzlu extrakce, a proto byste měli pravidelně používat čisticí tablety, které odstraní zbytky mastnoty.

Káva vybízí k revoltě, čaj ke klidu nad poezií, tvrdí specialisté

Mlýnek byste měli kompletně vyčistit jednou měsíčně, v horkých letních měsících i častěji, aby v něm nezůstávala žluknoucí mastnota z kávových zrn. Správná péče není o složité technice, ale o důslednosti, která se vám vrátí v každém doušku dokonalé kávy.

