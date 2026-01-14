Kaštany mění svět drogerie. Proč záleží na tom, v čem pereme?

Komerční sdělení   4:00
Praní je jednou z nejběžnějších domácích činností, kterou většina z nás bere jako nutnou rutinu. Hodit prádlo do pračky, přidat prací prášek či gel, zmáčknout tlačítko a dál se nestarat. Ale právě prací prostředky patří k největším zdrojům zbytečné chemické zátěže v domácnosti – pro naši pokožku, zdraví i životní prostředí. I to je důvod, proč přejít na ekologickou drogerii.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Prací gel z kaštanů | foto: Natasha.cz

V posledních letech se stále více lidí ptá: „Je opravdu nutné, aby prádlo vonělo syntetickou parfemací? Musí být praní spojeno s agresivní chemií? A existuje cesta, která je funkční, ale zároveň šetrná?“ Odpověď zní ano. A překvapivě na ní nemají podíl laboratoře nadnárodních koncernů, ale obyčejné kaštany.

Praní jako zrcadlo našeho vztahu k sobě i k domovu

Textil je s naším tělem v kontaktu prakticky neustále. Oblečení, ručníky, ložní prádlo se dotýkají pokožky 24 hodin denně. Přesto málokdy přemýšlíme nad tím, jaké látky v nich po vyprání zůstávají.

Běžné prací prostředky obsahují syntetické parfémy, konzervanty, optické zjasňovače a další složky, které sice vytvářejí dojem „čistoty“, ale ve skutečnosti se na vláknech usazují. Čistota se tak mění v iluzi – voňavou a rozzářenou, ale zatěžující.

Ekologické praní není o dokonalosti ani o návratu „do jeskyně“. Je o vědomé volbě. O rozhodnutí, že chceme znát složení produktů, které denně používáme. A že nám záleží nejen na výsledku, ale i na cestě.

Kaštany jako základ přírodní drogerie

Právě zde vstupují do hry kaštany. Plody, které většina z nás zná spíše z podzimních procházek, obsahují přirozeně se vyskytující saponiny – látky s jemnými mycími schopnostmi. Ty dokážou uvolnit nečistoty z textilních vláken, aniž by bylo nutné sahat po agresivní chemii.

Na tomto principu stojí i česká značka Natasha, která postavila svou filozofii na jednoduché, ale funkční myšlence, že praní může být účinné, šetrné a zároveň příjemné.

Prací gely z kaštanů nejsou pouhým kompromisním řešením. Jsou koncentrované, účinné a navržené tak, aby respektovaly pokožku, tkaniny i vodní prostředí.

Prací gel z kaštanů

Ekologické praní v praxi: méně chemie, více výsledků

Jedním z častých mýtů je, že ekologické praní „nepere dostatečně“. Zkušenosti však ukazují, že problém nebývá v produktu, ale v návycích.

Ekologické praní funguje jinak než to konvenční:

  • prací prostředky jsou koncentrované – méně je více,
  • většina prádla se dokonale vypere už při 40 °C,
  • skvrny potřebují předchozí pozornost, ne vyšší dávku pracího gelu,
  • vůně prádla není výsledkem parfému, ale čistoty a správného máchání.

Právě edukace zákazníků je jedním z pilířů značky Natasha – nejde jen o prodej produktů, ale o změnu přístupu k péči o domov.

Tipy, jak začít s přírodním praním

Prací gel z kaštanů Levandule: spojení funkčnosti a jemné vůně

Jedním z nejoblíbenějších produktů je prací gel z kaštanů s levandulí, který kombinuje účinné mycí schopnosti kaštanů s jemnou přírodní vůní esenciálního oleje.

Levandule zde nemá za úkol „přebít“ vůni prádla, ale doplnit pocit čistoty. Výsledkem je prádlo, které není parfemované, ale přirozeně svěží. Díky koncentrovanému složení navíc jedno balení vydrží na více praní než běžné prací prostředky, což snižuje spotřebu obalů i ekologickou stopu.

Celou nabídku pracích prostředků najdete v kategorii ekologické praní, která zahrnuje gely, máchadla i prostředky na skvrny – vše navržené tak, aby spolu funkčně spolupracovaly.

Co nás naučila jedna „reklamace“, na kterou se nezapomíná

Každá značka, která vyrábí drogerii, se dříve nebo později setká s reklamací. Většinou jde o technickou záležitost – poškozený obal, netěsnící uzávěr, chyba při přepravě. Jedna konkrétní reklamace ale značce Natasha utkvěla v paměti z úplně jiného důvodu.

Zákaznice se ozvala s tím, že její prádlo po vyprání „nevoní“. Nebylo špinavé, nebylo ztvrdlé, nebyly na něm skvrny. Ale chyběl ten známý, výrazný parfémový dojem, na který byla zvyklá z běžných pracích prostředků.

Na první pohled banální situace. Jenže právě tady se ukázalo, jak hluboko máme všichni zakořeněnou představu, že vůně = čistota.

Po několika zprávách a vysvětlení se ukázalo, že prádlo bylo skutečně vyprané – jen bez syntetické parfemace, která běžně zůstává ve vláknech ještě dlouho po vyprání.

Zákaznice si po čase sama všimla, že:

  • prádlo ji už nedráždí na kůži
  • ručníky jsou měkčí i bez aviváže
  • oblečení po vyprání nepřebíjí vůně – jen čistota

To, co se zprvu zdálo jako nedostatek, se postupně změnilo v pochopení. A právě tato zkušenost se stala jedním z důvodů, proč Natasha začala mnohem více edukovat o tom, co vlastně znamená čistota.

Nataša Foltánová, zakladatelka značky Natasha

Čisté neznamená parfémované

Jedním z největších paradoxů moderní drogerie je, že čím víc něco voní, tím větší máme pocit čistoty. Syntetická parfemace však nemá s čistotou nic společného – pouze ji simuluje.

Přírodní praní funguje opačně. Prádlo je skutečně vypráno a po uschnutí má neutrální, čistý charakter. Mnoho lidí si na tento rozdíl musí chvíli zvykat. Jakmile se ale smysly „přeladí“, návrat k parfemovaným produktům už často nepůsobí přirozeně.

Čistý domov není jen o praní

Filozofie značky Natasha se ale neomezuje pouze na praní. Postupně vzniklo celé portfolio eko čističů pro kuchyň, koupelnu i další části domácnosti, které staví na stejných principech: jednoduché složení, funkčnost a respekt k prostředí.

Důležitou součástí je také aromaterapie. Ne jako parfemace prostoru, ale jako jemný nástroj pro podporu atmosféry domova – ať už prostřednictvím esenciálních olejů, osvěžovačů vzduchu, nebo nově také sprejů na spaní.

Novinka: spreje na spaní jako večerní rituál

Jednou z nejnovějších kapitol značky Natasha jsou přírodní spreje na spaní ve třech variantách. Nejde o léčivé přípravky ani zázračné sliby, ale o jednoduchý večerní rituál, který pomáhá zpomalit tempo dne.

Jemná mlha s obsahem bio esenciálních olejů se aplikuje na polštář nebo ložní prádlo. Vůně levandule, kombinace s cedrem nebo pomerančem vytvářejí klidnou atmosféru, která podporuje přechod do nočního režimu. Bez syntetických parfémů, bez zbytečné chemie – jen vůně přírody v té nejčistší podobě.

Kaštany jako symbol změny

Možná je to jen symbol. Možná ale právě ten symbol dnes potřebujeme víc než kdy dřív. Kaštany, které leží každé podzimní ráno pod stromy, nám připomínají, že funkční řešení nemusí být složité. Že inovace nemusí vždy znamenat něco nového – někdy stačí podívat se jinak na to, co už dávno máme.

A právě v tom spočívá myšlenka, že kaštany mění svět drogerie. Ne revolucí, ale návratem k rovnováze, jednoduchosti a respektu. Protože někdy stačí změnit jedinou každodenní věc – třeba způsob praní – a celý domov začne fungovat jinak.

Kaštany samy o sobě svět nezmění. Ale mohou změnit náš přístup. K praní, k domovu, k odpovědnosti za to, co každý den pouštíme do svého života.

A právě v tom spočívá jejich skutečná síla.

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

KVÍZ: Přísahám na holý pupek a další rčení. Víte, odkud pocházejí?

Rčení většinou pocházejí z historických souvislostí. Třeba to „Dělat si z...

V životě používáme spoustu různých rčení a mnohdy vůbec neuvažujeme nad tím, odkud se vlastně vzala. Vyzkoušejte si dnešní kvíz a odhadněte, jaký je původ toho, co v běžné řeči normálně používáme.

Na náledí a ledovce funguje zaručený trik s bramborou. Znali ho už v minulém století

Raná brambora je menší a má tenčí slupku, než ta zralá.

Náledí dnes pokryje Česko, hrozí kolaps dopravy a kdo se chystá ven, bojí se uklouznutí a zlomenin. Trh nabízí nespočet protiskluzových doplňků, ale existuje i jednoduchá, levná a překvapivě účinná...

Cukrářskou zástěru v ČT obléká zubař, fešná farmářka i student architektury

Peče celá země IV., 2. díl, 2026

Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...

Dvě české soukromé přírodní zahrady nadchly Evropu. A můžete je navštívit

Evropská cena, přírodní zahrada, Prvorepubliková, 5 elementů

Když koncem listopadu v Rakousku slavnostně vyhlašovali výsledky soutěže European Award for Ecological Gardening 2025, uspěla Česká republika hned dvakrát. Vítězem ceny veřejnosti v kategorii...

Domáckou pohodu domu na venkově i během zimy dotváří zahrada. I pod sněhem

atelier Flera, zahrada, víkend, zima

Idylické víkendové stavení s úžasnými výhledy do volné krajiny si majitelé nejprve museli jen představovat. „Když jsme tam přijeli poprvé, jednalo se o zanedbané vesnické stavení na nádherném místě s...

Kaštany mění svět drogerie. Proč záleží na tom, v čem pereme?

Komerční sdělení
Prací gel z kaštanů

Praní je jednou z nejběžnějších domácích činností, kterou většina z nás bere jako nutnou rutinu. Hodit prádlo do pračky, přidat prací prášek či gel, zmáčknout tlačítko a dál se nestarat. Ale právě...

14. ledna 2026

Tlapky na podlaze i chlupy na gauči. Jak vyhrát nekonečný boj s nepořádkem

Soužití s mazlíčkem přináší i starost o čistotu vybavení bytu.

Domácí mazlíčci obohacují život, ale přinášejí s sebou i některé výzvy. Milovaní spolubydlící jsou sice zdrojem radosti, ale občas i pořádného nepořádku. Úklid domácnosti je tak náročnější a je...

14. ledna 2026

Rok 2026 je Rokem hořců. Lze se zapojit, ochranáři nabízejí finanční podporu

Hořec jarní

Když se řekne hořec, většina lidí si pravděpodobně představí zářivě modré zvoncovité květy někde vysoko v horách nebo z obalu horalek. Této představě u nás nejlépe odpovídá hořec tolitovitý, se...

14. ledna 2026

Kolik stupňů doma stačí. Pod tuto hranici by teplota doma neměla klesnout

ilustrační snímek

Mrazivé noci posledních dní přinesly pro řadu lidí jednoduchou otázku. Na jakou minimální teplotu je potřeba mít vytopenou domácnost, aby to bylo ještě bezpečné? Tomu se dlouhodobě věnuje i Světová...

13. ledna 2026  12:45

Cukrářskou zástěru v ČT obléká zubař, fešná farmářka i student architektury

Peče celá země IV., 2. díl, 2026

Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...

13. ledna 2026

KVÍZ: Přísahám na holý pupek a další rčení. Víte, odkud pocházejí?

Rčení většinou pocházejí z historických souvislostí. Třeba to „Dělat si z...

V životě používáme spoustu různých rčení a mnohdy vůbec neuvažujeme nad tím, odkud se vlastně vzala. Vyzkoušejte si dnešní kvíz a odhadněte, jaký je původ toho, co v běžné řeči normálně používáme.

vydáno 13. ledna 2026

Na náledí a ledovce funguje zaručený trik s bramborou. Znali ho už v minulém století

Raná brambora je menší a má tenčí slupku, než ta zralá.

Náledí dnes pokryje Česko, hrozí kolaps dopravy a kdo se chystá ven, bojí se uklouznutí a zlomenin. Trh nabízí nespočet protiskluzových doplňků, ale existuje i jednoduchá, levná a překvapivě účinná...

12. ledna 2026  18:58

Domáckou pohodu domu na venkově i během zimy dotváří zahrada. I pod sněhem

atelier Flera, zahrada, víkend, zima

Idylické víkendové stavení s úžasnými výhledy do volné krajiny si majitelé nejprve museli jen představovat. „Když jsme tam přijeli poprvé, jednalo se o zanedbané vesnické stavení na nádherném místě s...

12. ledna 2026

Proč vaše kamna netopí a jak se zbavit popela bez smetáčku

Krbová kamna slouží jako ideální zdroj tepla hlavě v přechodových obdobích, kdy...

Krbová kamna patří v zimě k nejpříjemnějším zdrojům tepla a atmosféry. Praskání dřeva, tanec plamenů a sálavé teplo vytvářejí doma jedinečné prostředí. Abychom si tento komfort užili naplno a zároveň...

12. ledna 2026

Stavte sněhuláky, dělají radost. Sníh jako materiál používal i Michelangelo

Sněhovou sochu vždycky dotvářely nezbytné doplňky, tady vsadili na...

Sněhová nadílka, které je rok od roku méně, láká nejen k zimním sportům, ale také ke stavění legračních postav. Jako stavební materiál ji využíval už mladý Michelangelo. Kdy byl postaven první...

11. ledna 2026

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Proč nosí paviáni plínky a co dělat, když vás napadne zuřící slon. Fotograf vypráví

Premium
Petr Slavík

Dlouhé roky fotografuje velké šelmy, medvědy i opice. Za divokými zvířaty jezdí po celém světě, vrhá se za kajmany do řeky, v parném horku bloudí národními parky nebo čeká několik hodin ve sněhovém...

11. ledna 2026

Plánujete rekonstrukci? Pak nezapomeňte na sedm věcí pro budoucnost

Chytrá domácnost dnes u nových domů patří už téměř ke standardu.

Rekonstrukce je pro většinu domácností jednou z největších investic v životě. Právě proto je důležité využít tuto příležitost naplno a nepromeškat věci, které se později napravují jen velmi těžko...

10. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.