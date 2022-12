Kuchař Forejt letos na Vánoce nevaří, Punčochář soutěží v salátech

Možná přece jen v trochu jiném pojetí, ale základ zůstává. Díky odpovědím na tři anketní otázky nahlédnete pod pokličku jejich svátečního stolování.

Anketní otázky 1. Máte rádi vánoční svátky? Jaký pokrm u vás doma nesmí chybět? 2. Je každoročně vaše štědrovečerní večeře stejná, anebo ji měníte a rádi experimentujete? 3. Co připravujete pro své blízké na Boží hod a na Štěpána?

Přemek Forejt Letos nevařím

1. Miluju Vánoce a celou tu atmosféru, dokonce mám pro letošní rok nakoupené vánoční gramofonové desky. A recept? Samozřejmě vánočka, ta nemůže chybět.

2. Každé Vánoce je to jiné, ale vždycky inspirováno v klasikou.

3. Kachna, dva druhy zelí a dva druhy knedlíků a pečená jablka, ale tentokrát to nevařím já, protože jezdíme po rodinách.

Radek Kašpárek Zlaté prasátko nikde

1. Miluju vánoční svátky už od dětství, já jimi žiju! Měl jsem rád dárky, ale teď už je nepotřebuju dostávat, mám prostě radost z té pohody. Doma máme úplně klasické štědrovečerní menu, tedy rybí polévku s praženou houskou – nesmí to být toastový chleba, musí to být houska a tři dny odleželá, bramborový salát a zase klasika, žádný jogurt, ale poctivá majonéza, smažený kapr.

A k tomu cukroví. Na Vánoce zásadně držím půst, ale už 41 let se mi nedaří vidět zlaté prasátko.

2. Na experimenty mám čas přes rok, na Vánoce by se měly držet tradice. Dávám každému šupinu a bankovku pod talíř, krájíme si chleba k polévce. To jsou rituály, které jsem se naučil doma a které předávám svým dětem. Myslím si, že takhle je to správně. Rodinné tradice by se měly dodržovat.

3. Na první svátek vánoční si dáváme ještě kapra, protože já ho opravdu celý rok nejím, takže pak ho dokážu konzumovat dva dny od rána do večera. Na druhý svátek vánoční máme kachnu, zelí, knedlík a vývar s játrovými knedlíčky. Ten vlastně dělám i na Štědrý den, protože půlka rodiny mi rybí polévku nejí.

Jan Punčochář Salátová výzva

1. Vánoce mám moc rád. Už několik let pořádám doma salátovou výzvu – kamarádi udělají nejlepší salát, jaký umějí, přijedou k nám i s rodinami a pak saláty navzájem ochutnáváme a hodnotíme. Už se těším, čím je letos překvapím. A budu doufat, že bych mohl vyhrát, ale to člověk nikdy neví.

2. V tomto jsem klasik. Máme vždy totéž a každý rok se na to moc těšíme. Na stole nesmí chybět rybí polévka, salát a řízek z kapra. Často také připravuji tradičního kubu, i když ho vylepšuji mořskými plody a langustýnkami.

3. Na Boží hod už bývám v práci, ale pokud se mi podaří být doma, pak připravuji kachnu se zelím a bramborovými plackami se škvarky.

Svůj tip přidali i někteří ze soutěžících pořadu Masterchef.

Petra Krajčinovič

Vaří zhruba od šesti let, kdy této vášni naprosto propadla. Na co vsadila v pořadu MasterChef? Na své letité zkušenosti, cit pro chuť a tah na branku.

Pistáciové fit a fresh rohlíčky

Ingredience:

280 g žitné hladké mouky

210 g přepuštěného másla

lžičku třtinového cukru (nemusí být)

100 g loupaných pistácií natural

1 citron + kůru z něj

špetka soli

Postup:

Změklé máslo smíchejte s moukou a najemno namletými pistáciemi nebo mandlemi, přidejte kůru a šťávu z celého u citronu a špetku soli. Precizně uhněťte těsto a dejte na dvě hodiny do lednice.

Poté tvořte rohlíčky, vyskládejte na plech vystlaný pečicím papírem a pečte dozlatova na 170 °C podle výkonu trouby zhruba 20 minut.

Aco Lukič

Pochází z Bosny a Hercegoviny a kromě vaření ho baví cestování, fascinují ho letadla, má rád opice a úplně nejvíc miluje svoji fenku jménem Queen.

Tradiční balkánská roláda

Ingredience:

3 vajíčka

4 lžičky hladké mouky

3 lžičky jogurtu

3 lžičky mléka

3 lžičky oleje

kypřicí prášek

špetka soli

lžíce zakysané smetany

může být špenát

Na náplň:

dle chuti cream cheese

kyselé okurky

vajíčko natvrdo

šunka

sýr

Postup:

Nejprve připravíme těsto. Oddělíme bílky od žloutků, z bílků vyšleháme tuhý sníh a do žloutků přidáme hladkou mouku, jogurt, mléko a olej. Přisypeme kypřicí prášek, špetku soli a přidáme zakysanou smetanu.

Vše promícháme, případně můžeme pro barvu přidat špenát. Nakonec přidáme vyšlehaný sníh z bílků. Dáme do formy a pečeme v předehřáté troubě na 200 °C cca 10 minut.

V mezičase připravíme náplň. Může to být cokoliv podle chuti, základem je cream cheese, do kterého přidáme nadrobno nakrájené kyselé okurky, uvařené vejce, šunku a sýr. Těsto po vyjmutí z trouby můžeme pomocí vlhké utěrky smotat ještě za tepla do tvaru rolády.

Následně rozbalíme, potřeme náplní, znovu stočíme a před krájením necháme v lednici vychladnout.