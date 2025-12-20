Na rybí speciality se Karel Matyáš (50), šéfkuchař středomořské restaurace Chorvatský mlýn v malebném prostředí Divoké Šárky v Praze, zaměřuje už 26 let. „V české gastronomii patří k nejoblíbenějším kuchyňským úpravám kapr smažený v trojobalu. Ale Češi stále častěji sahají i po mořských rybách,“ říká.
Proč je pro Čechy tak důležité mít na vánočním menu kapra?
Kapr je v Česku už po století nejrozšířenější ryba (ještě v 17. století byl v tuzemských vodách nejrozšířenější rybou losos, pak ho předhonili štika a právě kapr, pozn. red.). A s tím souvisí i jeho obliba. Osobně dávám přednost spíše mořským rybám, ale občas si dám i nějakou sladkovodní. Candáta, štiku nebo uzeného úhoře. Ovšem na Vánoce nikdy nejsme bez kapra. Tuhle tradici dodržuji a předávám dál dětem.
Jde o jedinou rybu, u níž nepoznáte, zda je čerstvá. Nemá žádné příznaky zkažení, není špatně cítit a ani vzhledově nevypadá zle. Přesto v sobě může mít nebezpečné bakterie.