Kapra zbavíte zápachu jinak než mlékem. Podkovy jsou přešlap, míní šéfkuchař

Premium

Fotogalerie 8

Šéfkuchař Karel Matyáš z pražské středomořské restaurace (na snímku s rybou sv. Petra, jinak také pilobřichem ostnitým). | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Lubor Černohlávek
  20:00
Symbolem českých Vánoc je kapr. Tedy posledních zhruba sto let. Ještě v 19. století byly hlavními štědrovečerními jídly různé kaše, často s houbami. Ty se braly jako náhražka masa. Nechyběl pokrm z krup a hříbků, kořeněný majoránkou a česnekem, tedy staročeský kuba, ani čočka a pučálka, což je naklíčený a opečený hrách. U bohatších vrstev šneci a právě ryby. Kapr byl tehdy drahý, stával až dvojnásobek toho, co hovězí maso, vypráví šéfkuchař Karel Matyáš a radí, jaké ryby dát na vánoční stůl.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Hovory na talíři

Na rybí speciality se Karel Matyáš (50), šéfkuchař středomořské restaurace Chorvatský mlýn v malebném prostředí Divoké Šárky v Praze, zaměřuje už 26 let. „V české gastronomii patří k nejoblíbenějším kuchyňským úpravám kapr smažený v trojobalu. Ale Češi stále častěji sahají i po mořských rybách,“ říká.

Proč je pro Čechy tak důležité mít na vánočním menu kapra?
Kapr je v Česku už po století nejrozšířenější ryba (ještě v 17. století byl v tuzemských vodách nejrozšířenější rybou losos, pak ho předhonili štika a právě kapr, pozn. red.). A s tím souvisí i jeho obliba. Osobně dávám přednost spíše mořským rybám, ale občas si dám i nějakou sladkovodní. Candáta, štiku nebo uzeného úhoře. Ovšem na Vánoce nikdy nejsme bez kapra. Tuhle tradici dodržuji a předávám dál dětem.

Jde o jedinou rybu, u níž nepoznáte, zda je čerstvá. Nemá žádné příznaky zkažení, není špatně cítit a ani vzhledově nevypadá zle. Přesto v sobě může mít nebezpečné bakterie.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Hovory na talíři

Napadl mě v chlaďáku, po soutěži mi gratuloval, líčí vítězka Hell’s Kitchen obtěžování

Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli...

Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli nimž se jí před...

To je nešvar české gastronomie. Kašpárek hodnotí restaurace a porovnává se světem

Radek Kašpárek

Radek Kašpárek je nejen úspěšný šéfkuchař, ale i porotce známých soutěží a majitel restaurace...

Češi jedí jinak, než ukazují na Instagramu. Milují hlavně maso, říká foodblogerka

Steaky a mořské plody (seafood), nejčastěji krevety a chobotnice. To...

Steaky a mořské plody, nejčastěji krevety a chobotnice. To jsou nejoblíbenější hlavní jídla Čechů,...

Rostlinné náhražky masa jsou pro mě nesmyslné, říká Slanina z Kluků v akci

Už dvacet let se v pořadu Kluci v akci snaží na obrazovkách ukázat, jak vařit...

Už dvacet let se v pořadu Kluci v akci snaží na obrazovkách ukázat, jak vařit jednoduše a s...

Když pečete doma, přesné vážení nedává smysl, říká vítěz Peče celá země

Vojtěch Vrtiška

Dort ve tvaru lidského srdce nebo dezert připomínající krystaly, který je vyrobený z višňového želé...

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Skleníkový dům na míru stihli zasklít, jinak Farma Vojty Kotka na zimu usíná

Prima TV, Farma Vojty Kotka

Letošní rok Vojta Kotek z paměti rozhodně nevymaže, protože rozhodnutí pustit se do budování rodinné farmy před něj postavilo hodně nečekané výzvy. Nicméně řada věcí, které si naopak vysnil, se mu...

KVÍZ: Otestujte své znalosti ve vánočním kvízu a nalaďte se na svátky

Nezapomínejte, Štědrý den není jen o dárcích. Vánoce mají hlubší smysl.

Vánoce nejsou jen stromeček a dárky, ale i tradice, pohádky, koledy a spousta zajímavostí z celého světa. Připravili jsme pro vás vánoční kvíz a je jen na vás, kolik bodů si z něj nadělíte. Soutěžit...

Jak na originální ozdoby ze „studeného porcelánu“. Suroviny jsou za hubičku

Receptář, Jana Stránská, vánoční ozdoby, ruční výroba, studený porcelán

Vánoce si neumíme představit bez krásné výzdoby. Ale než kupovat tuctové plastové ozdoby, to si raději zkuste vyrobit vlastní. Postup je jednoduchý, ingredience pravděpodobně máte doma, výsledek...

Cukroví, co nesmělo chybět u Pilarové, Zagorové či Gotta. Ještě ho stihnete

Staročeské pracny

Mlsání je o Vánocích povoleno. Využijte toho a připravte si oblíbené cukroví hvězd, které kdysi zářily na českém hudebním nebi. Ale pozor, nejde jenom o obyčejné recepty na dobroty. Do každého kousku...

Místo připouštění a jehňat boj o život. Beran na Farmě Vojty Kotka ostrouhal

Farma Votky Kotka, 8. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, ovce parazit, revitalizace...

Září, a s ním i definitivní konec takového nějakého nijakého léta, se v Kozárovicích neslo v duchu revitalizace rybníka. S níž se muselo čekat, až ho čolčí potěr opustí a rozběhne se do okolních luhů...

Kapra zbavíte zápachu jinak než mlékem. Podkovy jsou přešlap, míní šéfkuchař

Premium
Šéfkuchař Karel Matyáš z pražské středomořské restaurace (na snímku s rybou sv....

Symbolem českých Vánoc je kapr. Tedy posledních zhruba sto let. Ještě v 19. století byly hlavními štědrovečerními jídly různé kaše, často s houbami. Ty se braly jako náhražka masa. Nechyběl pokrm z...

20. prosince 2025

Skleníkový dům na míru stihli zasklít, jinak Farma Vojty Kotka na zimu usíná

Prima TV, Farma Vojty Kotka

Letošní rok Vojta Kotek z paměti rozhodně nevymaže, protože rozhodnutí pustit se do budování rodinné farmy před něj postavilo hodně nečekané výzvy. Nicméně řada věcí, které si naopak vysnil, se mu...

20. prosince 2025

Panda velká přežila jako zázrakem. Tajemství ohroženého symbolu Číny

Pandy se po obědě uvelebily k zaslouženému odpočinku na připravených židlích ve...

I pandy si čas od času zaslouží pořádný relax. Své o tom ví roztomilá pandí rodinka v čínské zoologické zahradě v Čchung-čchingu. Pandy se po obědě uvelebily k zaslouženému odpočinku na připravených...

19. prosince 2025

Jaké byly Vánoce za totáče? Dárky pod pultem a fronty, místo koled zněl Gott

Jak jsme slavili vánoční svátky

Vzpomínáte si na to, jak jste prožívali Vánoce ještě před revolucí? Nebyly to jen fronty na banány a pomeranče... Svátky před rokem 1989 měly své kouzlo, i když doba nebyla zrovna jednoduchá....

19. prosince 2025

Daktyloskopie ve zvířecí říši. Koalové mají otisky, psi čenich, chápani ocas

Zachráněný medvídek koala. Klokaní ostrov je zřejmě nejvíce zasaženým místem...

Daktyloskopie už dostala do chládku pěknou řádku lupičů, vyděračů a vrahounů. Nejsou to však jen lidé, kdo po sobě zanechává unikátní vizitky. Koalové svými otisky prstů matou i ostřílené detektivy,...

18. prosince 2025

KVÍZ: Otestujte své znalosti ve vánočním kvízu a nalaďte se na svátky

Nezapomínejte, Štědrý den není jen o dárcích. Vánoce mají hlubší smysl.

Vánoce nejsou jen stromeček a dárky, ale i tradice, pohádky, koledy a spousta zajímavostí z celého světa. Připravili jsme pro vás vánoční kvíz a je jen na vás, kolik bodů si z něj nadělíte. Soutěžit...

vydáno 18. prosince 2025

Zahrada dokáže spojovat rodiny, může být útočištěm i v zimě, tvrdí architekt Leffler

Premium
„Zahrada by měla být od doktorů na předpis,“ říká s přesvědčením zahradní...

Zahrada by měla být od doktorů na předpis, říká s přesvědčením zahradní designér Ferdinand Leffler. Jak působí její léčivá síla a jak ji zařídit, abychom v ní byli spokojení a šťastní?

17. prosince 2025

Vědec z NASA tvrdí, že „našel Betlémskou hvězdu“. Je konec věčné hádanky?

Vůbec poprvé jsou tu označeni tři králové (podle staré tradice mágové) známými...

Astronom z NASA tvrdí, že existují vědecké důkazy vysvětlující zvláštní pohyb Betlémské hvězdy, která kdysi přivedla tři mudrce k nemluvněti Ježíškovi. Jak je to doopravdy? Mýtus, anebo fakta?

17. prosince 2025

Jak na originální ozdoby ze „studeného porcelánu“. Suroviny jsou za hubičku

Receptář, Jana Stránská, vánoční ozdoby, ruční výroba, studený porcelán

Vánoce si neumíme představit bez krásné výzdoby. Ale než kupovat tuctové plastové ozdoby, to si raději zkuste vyrobit vlastní. Postup je jednoduchý, ingredience pravděpodobně máte doma, výsledek...

17. prosince 2025

Cukroví, co nesmělo chybět u Pilarové, Zagorové či Gotta. Ještě ho stihnete

Staročeské pracny

Mlsání je o Vánocích povoleno. Využijte toho a připravte si oblíbené cukroví hvězd, které kdysi zářily na českém hudebním nebi. Ale pozor, nejde jenom o obyčejné recepty na dobroty. Do každého kousku...

16. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Váš pes si neustále schovává pamlsky a hračky. Není to úzkostlivý prepper

Vášeň pro ukrývání hraček nebo jídla je dána vrozeným instinktem.

Schovává váš pes neustále pamlsky pod gauč nebo zakopává hračky na zahradě? Možná si myslíte, že se chová jako paranoidní prepper, ale ve skutečnosti se pouze řídí svými přirozenými pudy přežití.

16. prosince 2025

Hlasujte pro roztomilé mazlíčky. Hrají o prémiové krmivo, vy o krásnou knihu

Tři nejroztomilejší mazlíčci prosince 2025 si odnesou krmivo z nové řady Brit...

Anketa o nejroztomilejší mazlíčky posledního měsíce v roce je tu. Vaše čtenářské hlasy pro jednotlivé fotografie určí, kdo vyhraje krmivo z nové řady Brit Premium by Nature v psí nebo kočičí...

2. prosince 2025,  aktualizováno  15. 12. 9:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.