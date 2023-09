Co má s kávou společného osel a proč se prodávala v lékárnách? Expert vypráví

Už roku 1720 vznikla na tehdejší lékařské fakultě Univerzity Karlovy disertační práce o užívání a nadužívání kávy. Jak moc byl tehdy v Čechách tento nápoj rozšířený?

Pořád toho hodně nevíme, ale spolehlivě můžeme říct, že poprvé se Češi setkali s kávou někdy v první polovině 17. století. Jsou ale náznaky, že to mohlo být ještě dřív. Máme případ kávového zrnka, které bylo nalezeno pod podlahou Vladislavského sálu na Pražském hradě. Což ukazuje i na to, jak je důležitá archeologie a její moderní směry zabývající se nálezy rostlinných zbytků. Nebo palinologie, jež se zaobírá analýzou pylu. Ukazují nám tím pádem, jaké rostliny se používaly. Takže tehdy se o kávě místní dozvěděli a možná se sem nějaké množství i dovezlo. Pak také víme, že v polovině 17. století museli už lidé znát kakao, protože se debatovalo o tom, zda se může konzumovat během půstu. I to má svůj vztah k Praze.

Než vznikly kavárny, lidé se scházeli nad alkoholem. Nepřipadalo v úvahu, aby se pil nějaký výluh z heřmánku, nebo dokonce voda.