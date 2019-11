Zázrak pro trávení a duši. Kardamom má léčivé účinky i delikátní chuť

Domácí využití kardamomu je široké Jako koření zlepšuje stravitelnost pokrmů. Je možné dát ho skoro do všeho: k masu, do indických jídel, ale také do vánočního cukroví. Lze ho použít naslano i nasladko.

Na léčivý čaj zalijte lžičku koření horkou vodou a nechte 15 minut odstát. Při psychických či trávicích potížích, nebo jako prevenci, pijte 2× denně. Tímto výluhem můžete také kloktat, a to při zánětech krku, dásní i zubů.

Celý světle zelený plod nebo špetku mletých semen lze přidat do čaje nebo kávy pro uklidnění.

Kardamomové silice se užívají i při aromaterapii, hodí se do aromalampy či do koupele na uklidnění.