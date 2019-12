Nejjednoduššího kapra bez kostí připravíte z podkov

Kuchaři v restauracích se s tím už dávno smířili, takže dnes už skoro nenajdete na menu porce s kostmi, i když popravdě: není nic jednoduššího, než na talíři „stáhnout“ maso z velkých žeberních kostí. České kulinářství však pokročilo a velí vyfiletovat kapra už před kuchyňskou přípravou – obalováním a smažením.

Skoro každý kuchař na to jde trošku jinak. Profíci dokážou kapra vyfiletovat tak, že nakrojí tělo za hlavou, pak ho naříznou kolem páteře a podél žeberních kostí ostrým nožem odkrojí filet.

Asi nejjednodušším způsobem, jak kapra vyfiletovat, je z předpřipravených podkov.



Na fotkách vidíte, že je to velmi snadné a s rybou ve formě podkov se daleko snáze manipuluje. Stačí jen vyříznout část s páteří, pak seříznout žeberní kosti a nakonec proříznout drobné kostičky, kterých je nejvíc v oblasti hřbetu.

Není se třeba bát, že by se porce rozpadla, pohromadě ji drží jednak kůže, jednak trojobal. Pokud chcete mít porci bez kůže, můžete filet kůží položit na prkénko a nožem položeným naplocho ji elegantně odstranit.

U jednotlivé porce to je snazší, než když se to provádí s celou polovinou ryby. Předpokladem je mít hodně ostré nože, protože rybí maso je jako živé stříbro a ostří nože by nemělo s masem bojovat.

