Z Ukrajiny přišel do Česka ještě před válkou, konkrétně v roce 2018, původně se vydal do světa na zaučenou. A už tady zůstal… Kuchař Jurij Ovčaruk (30) se ve svém řemesle zdokonalil v pražské michelinské restauraci Field, kde vládne populární Radek Kašpárek. Co ho za téměř tři roky, co pod ním pracoval, ostravský svéráz naučil? „Hlavně úctě k surovinám. A taky se nebát jít při dochucování pokrmů až na samotnou hranu,“ vypráví Ovčaruk moc pěknou češtinou, kterou se učí sám za pochodu.