Prozradíte mi, jaké je vaše oblíbené jídlo?
Už velmi dlouhou dobu je mým nejmilejším jídlem španělský ptáček.
Tak ten mi vůbec nechutná!
No vidíte, a přitom se na tom shoduju hned s několika kuchaři, je to mezi námi oblíbené jídlo. Celkově mám rád maso ve šťávě s rýží.
A máte i nějaké neřesti, za které by vás kolegové z kuchařské branže nahlas odsoudili?
To víte, že mám. Přece jen jsem otec tří dětí, tak se jednou za čas nevyhnu nějakému fast foodu. Ale to je opravdu jen párkrát do roka.
Potom se začaly vyhlašovat restaurace s hvězdou a najednou zaznělo naše jméno. V tu chvíli jsem byl hrozně zaskočený, a možná jsem ještě dnes.