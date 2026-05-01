Televizní hvězdy s vařečkou v ruce – Jamie Oliver, Gordon Ramsay nebo i „náš“ Zdeněk Pohlreich a mnoho dalších – nejdou neprošlapanou cestou. První byla Ona. Vysoká, nápadná dáma, které se kuchyňské linky ve studiu musely upravovat na míru. Vždy dokonale upravená včetně šperků a velmi svérázná: „Když vám v kuchyni něco upadne na zem, prostě to seberte a pokračujte.“ A dost prostořeká: „Moc ráda vařím s vínem. Někdy ho do jídla i přidám.“
Cesta na výsluní vedla přes zajímavou profesní výzvu během druhé světové války – působila na projektu vynálezu „odpuzovače žraloků“.