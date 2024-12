Kůrovec je už všude, čeká jen na vhodné podmínky. Na naši chybu, říká entomolog

Je kůrovec ničitelem lesů?

Jakého z těch šesti tisíc druhů myslíte?

Myslím toho u nás nejznámějšího, lýkožrouta smrkového.

V Česku žije 135 druhů kůrovců, ale lýkožrout smrkový má jednu vlastnost, která ho odlišuje od ostatních a kvůli ní je to náš „nepřítel“: soustředí se na oslabené smrky. Lidé se domnívají, že armády kůrovců létají nad krajinou, vyberou si zdravý les a sežerou ho. Tak to vůbec není. Kůrovec musí být velmi opatrný. Zdravý smrk by ho zabil. V mrtvém jsou houby, roztoči a jiní kůrovci, tam by se zase nevyvinul. Lýkožrout smrkový potřebuje poměrně úzké okno v dlouhém procesu smrti stromu. Jde na „načaté“ smrky a dokončí je. Lidem se zdá, že útočí na zdravé stromy, proto je nejznámější. Kdybychom v Česku místo smrku sázeli v takové míře borovice, budeme tu mít kůrovce agresivní na borovici.