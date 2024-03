Jednou to voní, jindy páchne jako trus. Odbornice líčí, jak látky matou smysly

Kdy se začalo se senzorickým hodnocením potravin, jak se říká testování pomocí lidských smyslů?

Senzorická analýza se jako vědecký obor vyvíjela od druhé světové války. Tehdy armáda zásobovala vojáky po celém světě a potřebovala vědět, co jim chutná a zároveň co přispívá k jejich výživě. Dnes už v rozvinutých zemích nemáme problém se zajištěním potravin. Cílem je spotřebitele zásobit tím, co jim bude nejvíce chutnat, a přijít na to, jak se s potravinami prosadit na trhu. A cílem senzorické analýzy je zjistit, jak a proč potraviny chutnají, jak funguje chuť, jak funguje čich a podobně.

Modrá barva se používá u málokteré potraviny, často se používá červená. Evokuje totiž, jak bude potravina chutnat.