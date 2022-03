Kdo neplýtvá jídlem, může ročně ušetřit tisíce. Stačí znát pár fíglů

V České republice se ročně vyprodukuje zhruba 800 tisíc tun potravinového odpadu. Na každého obyvatele tak připadne přibližně 25 kilogramů potravin v hodnotě kolem 20 tisíc Kč.

Lidé často jídlo vyhodí jen proto, že nerozlišují pojmy jako ,minimální trvanlivost‘ a ,spotřebujte do‘, neumějí si uspořádat lednici nebo na uvařený pokrm zapomenou. Rychlá spotřeba potravin nás často limituje, existují však způsoby, jak jejich trvanlivost prodloužit.

Jak prakticky prodloužit trvanlivost potravin?

● Mražení

Do mrazáku nepatří jen potraviny s vysokým obsahem tuku, mléčné výrobky či káva. Důležité je uchovávat vše v krabičkách vhodných do minusových teplot, sáčky zase v dostatečných rozestupech. Vše si popište, ať víte, kdy a co jste do mrazáku dali.

● Zavařování

Tímto způsobem konzervace umrtvíte v jídle rozkladné mikroorganismy, které způsobují kažení potravin. Stačí vám k tomu vhodné sklenice, hrnec, případně teploměr pro kontrolu teploty. Všechny potřeby včetně utěrky na hrdlo zavařovacích sklenic musí být dokonale čisté.

● Vakuování

Při vakuování přijdou potraviny či hotová jídla do nádoby nebo do sáčku, z nichž následně zcela odsajete vzduch. Kyslík je odpovědný za všechny nežádoucí chemické změny v potravinách – množení mikroorganismů a plísní, žluknutí tuku i ztrátu chuti a vůně.

Zeleninu i ovoce si můžete zamrazit v sezoně, kdy jsou nejlevnější. Jen je potřeba mít stále přehled, co ještě v mrazáku máte. Zavařit si v létě zásoby na zimu, to bývala samozřejmost. Řada rodin se k tomu vrací jako k jedné z cest, jak ušetřit.

Vakuování v kombinaci s QR kódem

Vakuovat lze téměř vše, od masa a ryb přes hotová jídla až po moučníky. „Přestože tato chytrá technologie existuje na trhu teprve třicet let, současné vakuovací systémy dosáhly takřka dokonalosti,“ říká Pavel Staněk ze společnosti Potten&Pannen.

Profesionální kuchař radí, jak vybírat vakuovačku Do domácnosti samozřejmě bepotřebujete přístroj za desítky tisíc. Jak tedy vybrat takový, jaký běžná rodina opravdu využije? Vyplatí se to? A jak ji opravdu prakticky doma využívá šéfkuchař Radek David?

Na trhu už dnes opravdu najdete vakuovačky, které postrádají složitý systém s nepraktickými a těžkými kabely, nabízejí efektivní výkon a smart aplikace, jež usnadní skladování potravin a jejich včasnou konzumaci. Navíc zajistí až pětkrát déle čerstvost potravin v mrazáku.

Můžete také koupit větší kousek masa, umlít, nadávkovat si balíčky ideálně velké právě pro vás, odsát s pomocí vakuovačky vzduch a maso zamrazit.

„Tato technologii prodlužuje trvanlivost pečiva, masa, zeleniny, ovoce i hotových pokrmů a zároveň uchovává všechny živiny a minerály,“ doplňuje odborník. A dodává: „Na každém sáčku či fólii se na zadní straně skrývá QR kód, díky němuž víte, co zrovna máte v lednici. Prostřednictvím chytré aplikace budete znát blížící se datum spotřeby, pomůže s naplánováním nákupního seznamu, a dokonce poradí recept z nakoupených surovin.“

Skleněná varianta skladovací nádoby je ideální na skladování potravin v lednici či v mrazáku, plastové dózy a vakuovací sáčky se hodí na cesty, do auta nebo do práce. A kdo nechce ztratit nic ze své načaté lahve vína, může si přikoupit vakuovací uzávěr na víno, který prodlužuje čerstvost, chuť i aroma nápoje.