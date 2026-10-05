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Smrtící krásky, které můžete mít doma nebo na zahradě. Je dobré o nich vědět

Kvetou na zahradách, rostou podél lesních cest a některé právě máme dokonce i doma v květináči. I když vypadají krásně, mohou být velmi nebezpečné. Obsahují totiž jedy, které mohou ohrozit život.
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Difenbachie

Jedovaté látky přitom nejsou v rostlinách náhodou. Slouží jim jako přirozená ochrana před zvířaty, hmyzem i dalšími škůdci. Pro člověka však mohou představovat vážné riziko. Někdy stačí ochutnat plod nebo kousnout do listu či stonku, jindy může potíže způsobit už samotná šťáva z rostliny při kontaktu s kůží nebo očima.

Největší nebezpečí hrozí malým dětem a domácím mazlíčkům, už proto, že bývají přirozeně zvědaví. Řada jedovatých druhů přitom roste na našich zahradách, v parcích i ve volné přírodě nebo zdobí naše byty. Právě proto se vyplatí vědět, které rostliny jsou nebezpečné a jak s nimi bezpečně zacházet.

Poznejte jedovaté rostliny doma i venku

Difenbachie
Štědřenec neboli zlatý déšť pravý působí jako z pohádky, je ale velmi jedovatý.
Scindapsus neboli potos je běžnou pokojovou rostlinou, ale málokdo ví, že ve vzduchu likviduje oxid uhelnatý či toluen. Pozor, je to jedovatá rostlina.
Oleandr je prudce jedovatá rostlina, která trůní na leckteré terase či balkonu.
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