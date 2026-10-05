Smrtící krásky, které můžete mít doma nebo na zahradě. Je dobré o nich vědět

Jedovaté látky přitom nejsou v rostlinách náhodou. Slouží jim jako přirozená ochrana před zvířaty, hmyzem i dalšími škůdci. Pro člověka však mohou představovat vážné riziko. Někdy stačí ochutnat plod nebo kousnout do listu či stonku, jindy může potíže způsobit už samotná šťáva z rostliny při kontaktu s kůží nebo očima.
Největší nebezpečí hrozí malým dětem a domácím mazlíčkům, už proto, že bývají přirozeně zvědaví. Řada jedovatých druhů přitom roste na našich zahradách, v parcích i ve volné přírodě nebo zdobí naše byty. Právě proto se vyplatí vědět, které rostliny jsou nebezpečné a jak s nimi bezpečně zacházet.
Poznejte jedovaté rostliny doma i venku