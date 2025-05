Štiplavý kouř, praskání ohně, slastné syčení steaku, jakmile dopadne na rozpálený rošt… Už se vám také sbíhají sliny? Aby se z vůně masa a nasládlých marinád nestal zápach pekelný, je třeba dbát na pravidelnou údržbu a gril před použitím a po něm důkladně vyčistit. To platí i o elektrických a plynových grilech, kde je třeba také zkontrolovat, zda je všechno na svém místě.

Spalujte tuky zdravě!

Bájný pták Fénix se možná narodil znovu ze svého vlastního popela, ručím vám ale za to, že gril to sám od sebe nedokáže! Tuk je zkrátka prevít a stejně jako nadbytečná kila ani nevábné mastné oharky z mřížky samy neslezou. Když však budete grilu věnovat dostatečnou péči, odmění se vám mnohem lepší chutí a kvalitou masa.

Tip: Určitě gril nenechávejte jen tak venku, a pokud nemáte na zahradě žádný přístřešek, aspoň ho dobře zakryjte obalem! Pokud na něj bude pršet, brzy zkoroduje. Malý rez se vyčistí, ale pokud by se poškodila nádoba na popel, to už by se tak jednoduše vyřešit nedalo.

Klasický gril

Největší pozornost potřebují hlavně venkovní grily. Buď zahradní zděné grily, nebo ty, které byly přes zimu uskladněné venku, v kůlnách, garážích a sklepech. Od podzimu do jara se na nich totiž určitě podepisoval prach, hmyz a další naschvály přírody. Už pohled na gril, ze kterého visí pavučiny, by vám nejspíš zhořkl, a co teprve maso. Pořádně vymést a vyčistit potřebuje i spodní část na popel a mísa na odkapávání, přestože nepřicházejí do kontaktu s jídlem. Jednak určitě nechcete, aby se maso grilovalo ve zplodinách špíny, a za druhé zbytky tuku mohou snadno vzplanout.

Elektrický gril

Čištění krok za krokem: Omeťte vrchní špínu.

Zkontrolujte, případně dotáhněte všechny šrouby. Dále jsou na řadě kabely, ventily, topná spirála a hořáky (plynový a elektrický gril).

Mřížku nechte odmočit ve vodě se saponátem, citronovou vodou nebo octem. Velké divy umí i kávová sedlina a jedlá soda rozpuštěná v troše vody, stačí pomazat, nechat působit a pak opláchnout.

Odstraňte připáleniny pořádným kartáčem. Nebojte se sáhnout i po škrabce, gril není z vosku!

Ještě před první grilovačkou ho pořádně roztopte a vypalte všechny zbývající nečistoty a stopy čističů.

U elektrických i plynových grilů kontrolujeme vždy jako první veškeré technické náležitosti, u elektrického grilu především to, zda jsou v pořádku kabely a topná spirála. Menší grily mají tu výhodu, že jsou skladné a dají se schovat do skříně či spíže. Polovinu práce pak máte za sebou. Elektrické grily jsou navíc přenosné a subtilní příslušenství, jako rošt nebo miska na tuk, se dají jednoduše umýt v umyvadle. Na grilovačce sice neudělají takovou parádu jako mohutná kovová ohniště, ale pohodlí a ušetřený čas jsou ještě cennější.

Plynový gril

Plynový gril je kapitola sama pro sebe. Protože kromě mřížky je třeba očistit i hořáky (nejlépe párátkem či drátem). Po kontrole ventilů přichází na řadu přívodní hadice a bomba. Palivová hadice musí být nepoškozená a dobře těsnit. Jak to zjistíte? Přetřete ji mýdlovou vodou! Pokud se na hadici po zapojení bomby objeví bublinky, je někde prasklina. Nakonec se ujistěte, zda je palivová lahev plná. Pak už přichází čas na čištění.

Vychytávky pro čistý gril

Pokud gril pořádně umyjete po každém použití i před uložením k zimnímu spánku, nebudete mít na jaře tolik práce s jeho probuzením k novému životu.

Na čištění roštu berte pouze měkkou houbičku, abyste ho nepoškrábali. Maso by se pak mohlo přichytávat.

Používejte jiné kartáče a hadry na rošt, který přichází do styku s jídlem, a na zbytek grilu.

Rošty před grilováním potřete tenkou vrstvou oleje, který chrání proti připalování.

Smí se grilovat na balkoně!

Zákon to vysloveně nezakazuje. Pokud to ale budete přehánět, mít na balkoně večírky a pouštět kouř lidem do oken, nejspíš je tím nepotěšíte. Mohou podat stížnost, zavolat hasiče nebo policii. Rozhodně je lepší konfliktům předcházet, vsadit na jednoduchý elektrický gril, případně sousedy navštívit a domluvit se. Také je možné, že použití grilu a otevřeného ohně na balkoně je omezeno v domovním řádu.