Mé recepty jsou blbuvzdorné. Uvaří je i antitalent, říká Těhotnej kuchař

Vaří skoro každý, ale málokdo se u toho natáčí. Jak to napadlo vás?

Může za to covid. Byl jsem už pár měsíců bez práce, všechno bylo zavřené včetně hospody, kterou jsem spoluvlastnil, a kasina, v němž jsem měl podíl, a i když ty podniky nefungovaly, stálo mě to asi osmdesát tisíc měsíčně. Docházely mi úspory, tak jsem vymýšlel, co bych mohl dělat z domova, abych aspoň ženě přispěl na nájem. Vybral jsem si pár receptů, uvařil je a nevlastní syn mě u toho natáčel na mobil.

Jsem na tenhle typ jídel naučený a vařím je, protože mám velkou spoustu potravinových alergií, které mi v podstatě znemožňují užít si návštěvu nějaké špičkové restaurace.