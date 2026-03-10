Po čtyřicítce však kvůli covidu vsadil na vaření na sociálních sítích a jeho video s naplněnou jitrnicí vyletělo jako raketa. Postupně se z něj stal jeden z nejúspěšnějších českých tvůrců. Svéráz českého internetu. V prosinci loňského roku překonal jeho facebookový účet hranici jednoho milionu sledujících. Patří k nejsledovanějším v Česku.
Svoji stránku na Facebooku jste spustil v prosinci 2020. Jak vás napadlo vzít kameru a začít se natáčet při vaření? Co byl ten hlavní impulz?
Úplně na rovinu – peníze. Během pandemie jsem měl restauraci, spoluvlastnil jsem kasino… Všechno bylo zavřené. Nájem se musel platit, zálohy na energie taky, výplaty běžely, ale příjmy prakticky žádné. Postupně docházely všechny úspory a chod domácnosti táhla přítelkyně. Chtěl jsem do rodinného rozpočtu nějak přispět. A jediná věc, kterou jsem dokázal dělat tak, aby to dávalo smysl, bylo vaření. Nic jiného, co by stálo za natáčení, prostě neumím.
Jen jsem tam už neřekl, že mi to v tom toustovači vyteklo. Pár lidem se to pak samozřejmě stalo taky. (smích)