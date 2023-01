Věda hledá elixír mládí. Inspirací může být tajuplná zvířecí říše, líčí biolog

Dlouhověkost, či dokonce nesmrtelnost patří mezi odvěké touhy lidstva. Je možné, že se nám jednou vyplní?

Dříve jsme se na stáří dívali jako na něco, proti čemu není léku, ale dnes ho vědci, kteří se procesu stárnutí věnují, vnímají jako chorobný proces, do nějž by šlo zasáhnout – šel by zpomalit, zastavit, nebo dokonce zvrátit. A hledají, jak to udělat. Jedním ze zdrojů inspirace je zvířecí říše.

Feromony na ně fungují jako jakýsi elixír mládí. U včel tedy můžeme vidět, že stáří nemusí být nevratný proces.