Jaro do bytu i na stůl: Jednoduché tipy pro husté velikonoční osení

Natálie Brabcová
  4:00
Jaká zelená dekorace patří na každý velikonoční stůl a proč ji zasít právě teď? Velikonoční osení je tradiční symbol jara, který si snadno vypěstujete doma. Poradíme, kdy ho zasít, jak urychlit růst, kde ho koupit i jak z něj vytvořit originální dekorace do bytu či na parapet.

Velikonoční osení jako tradiční symbol jara a života poslouží i jako hravá dekorace – stačí pár misek s obilím a jarní figurky. | foto: Martin AdamecMF DNES

Velikonoční osení přitom není náročné na přípravu ani péči. Stačí pár dní a z obyčejných semínek vyroste svěží zelená dekorace. Klíčem k úspěchu je správné načasování výsevu.

Kdy sázet velikonoční osení?

Pro ideální růst a hustotu osení doporučujeme:

  • Sázet 2–3 týdny před Velikonocemi – letos tedy zhruba v polovině března 2026.
  • Řeřicha a čočka vyrostou velmi rychle (5–7 dní).
  • Obilí jako ječmen nebo pšenice potřebuje přibližně 2–3 týdny.

Proč se vlastně seje velikonoční osení?

Velikonoční osení není jen dekorace, ale tradiční symbol jara a života. V minulosti se vysévalo obilí, nejčastěji ječmen, pšenice nebo žito, jako připomínka začínající zemědělské sezóny a naděje na dobrou úrodu. Zelená barva navíc osvěžuje domácnost a má uklidňující účinek na psychiku. Osení se také historicky spojovalo se Zeleným čtvrtkem, kdy se podle tradice jedla zelená strava, aby si člověk zajistil zdraví po celý rok. Dnes je osení i krásnou dekorací pro děti a domácí mazlíčky, kteří si po Velikonocích mohou zelené výhonky ochutnat.

Velikonoce nejsou jen o pomlázce. Jaké tradice se pojí k jednotlivým dnům?

Jak zasadit velikonoční osení?

Co budete potřebovat:

  • Hrnek, misku, květináč nebo punčochu (tradiční „hlava“ se zelenými vlasy)
  • Substrát – zahradní zeminu, kompost nebo směs s pilinami
  • Semena – ječmen, pšenici, řeřichu nebo čočku
  • Drobné kamínky nebo písek na drenáž

Postup krok za krokem:

  1. Na dno nádoby dejte vrstvu kamínků nebo písku – zabraňuje přemokření.
  2. Substrát urovnejte a rovnoměrně rozložte semena.
  3. Přikryjte je zhruba 2 cm vrstvou zeminy.
  4. Dejte osení na světlé místo. Čím více světla, tím rychlejší a hustší růst.
  5. Pravidelně roste jemným postřikem, nepřelévejte.

Tip: Semena můžete před výsevem namočit na několik hodin – urychlí se tak klíčení.

Tipy pro úspěšné pěstování

Můžete využít průhledné nádoby, které vytvoří zajímavý vizuální efekt. Pro bohatší vzhled se vyplatí kombinovat více druhů semen, například pšenici s řeřichou nebo čočkou. Do výsevu zapojte i děti. Pěstování osení je zábavná a názorná ukázka klíčení rostlin. Hotové aranžmá pak můžete doplnit stužkami, papírovými figurkami či přírodními dekoracemi. Po Velikonocích lze osení nabídnout domácím mazlíčkům nebo mladé výhonky využít jako microgreens v kuchyni.

Jarní zápichy. V květináči se zeleným osením nebo v okenním truhlíku s jarními...

Velikonoční osení jako dekorace

  • Punčocha ve tvaru hlavy – oblíbená dětská dekorace s „vlasy“ z osení.
  • Vaječné skořápky nebo papírové krabičky – ideální pro mini výsev či microgreens.
  • Stolní aranžmá – kombinujte osení s jarními cibulovinami, například s hyacinty, krokusy nebo narcisy.
  • Zápichy a figurky – slepičky, zajíčci nebo barevné stužky dodají aranžmá hravost.
  • Moderní varianta: microgreens – ředkev, hrách, brokolice, slunečnice nebo jetel rostou rychle a můžete je využít i v kuchyni.

Jaro je za dveřmi, tak mu je otevřete! Aneb tipy na jarní dekorace

Kde koupit velikonoční osení?

Velikonoční osení si dnes můžete pořídit v několika typech obchodů:

  • Hobby markety – například OBI nebo Hornbach nabízejí na jaře semena obilí i kompletní výsevní sady.
  • Supermarkety – sezónní nabídku mívají i některé řetězce, například Lidl nebo Tesco (obvykle únor–březen).
  • Květinářství a zahradnictví – vhodné pro menší množství nebo dekorativní sety.
  • Chovatelské potřeby – zde se prodávají semena určená pro domácí mazlíčky.
  • Online e-shopy – široký výběr semen i kreativních sad pro domácí výsev.

Nabídka se může lišit v závislosti na konkrétní prodejně.

Velikonoční osení pro kočky – na co si dát pozor

Velikonoční osení je oblíbené také u koček, které si rády pochutnávají na čerstvé zeleni. Při výsevu proto vybírejte semena bez chemického ošetření, ideálně v potravinářské kvalitě. Nepoužívejte hnojiva ani postřiky a zalévejte střídmě, aby substrát nezplesnivěl. Stejná pravidla platí i v případě, že chcete osení nabídnout králíkům nebo dalším drobným domácím mazlíčkům.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Čokoládové dorty v Peče celá země 2026 dostaly Maršálka s Landovou do kolen

Peče celá země 2026, 8. díl, domácí zákusky, fondán, čokoládový dort

Domácí retro zákusky. Čokoládový fondán s tekoucím středem jako technická výzva. A opravdu luxusní čokoládový dort, který všech pět zbývajících soutěžících IV. řady Peče celá země vyšvihlo jako...

Když vzhled zabíjí. Seznam psích plemen, pro která je dýchání stálým bojem

Francouzský buldoček, ilustrační snímek (29. června 2017)

Odborníci identifikovali kompletní seznam psích plemen, u kterých hrozí vážné dýchací problémy, a varují, že roztomilé ploché obličeje vedou k celoživotnímu utrpení. Jejich zkrácený tvar lebky,...

Svět hub a rostlin pohledem Alenky v říši divů a světových fotografů

Close-Up Photographer of the Year/Houby

Válí se v mokrém tlejícím listí, aby nafotili křehké houbičky, které by téměř kdokoliv jiný přehlédl. Jako Alenka v říši divů vidí v krajině, na rostlinách i na různých materiálech detaily, které ne...

Prohlédněte si nejvzácnější známky světa. Hvězdy najdete u Franze Kafky

Ve dnech 24. února až 8. března 2026 proběhne v unikátních prostorech artové...

Ve dnech 24. února až 8. března 2026 se v unikátních prostorách artové kavárny Kafkoff v Praze bude konat výstava s názvem „Filatelie – rarity a příběhy II“. V rodném domě spisovatele Franze Kafky...

Od knedlíků po zavářky do polévek. Zvládněte 30 pilířů české kuchyně

Kynuté houskové knedlíky

Zapomeňte na nudné přílohy, v české gastronomii hrají bramborové knedlíky, domácí nudle nebo nadýchané svítky stejně důležitou roli jako hlavní chod. Tento přehled vás provede třicítkou...

Výstava Myslivost a příroda v Kroměříži představí trofeje i moderní výbavu

Ve spolupráci
Výstava Myslivost a příroda

Zatímco březnová příroda se teprve pomalu probouzí, na Výstavišti v Kroměříži bude o víkendu 28. a 29. března 2026 rušno. Letošní ročník prodejní výstavy Myslivost a příroda slibuje vhled do světa,...

1. března 2026

Jaro do bytu i na stůl: Jednoduché tipy pro husté velikonoční osení

Velikonoční osení jako tradiční symbol jara a života poslouží i jako hravá...

Jaká zelená dekorace patří na každý velikonoční stůl a proč ji zasít právě teď? Velikonoční osení je tradiční symbol jara, který si snadno vypěstujete doma. Poradíme, kdy ho zasít, jak urychlit růst,...

1. března 2026

Zimu na sněhu si mazlíčci čtenářů iDNES.cz rozhodně užili. I kočky ve svetru

Zasněžená Roura

V soutěžní anketě, která má formu fotoduelu, se měsíc co měsíc schází spousta nádherných fotografií od čtenářů iDNES.cz. Děkujeme za ně, protože úžasně ilustrují naše zvířecí parťáky a jejich soužití...

1. března 2026

Konec šmouh a špinavých rámů. Jak na jarní mytí oken moderně a bez chemie

Mytí oken

Zima dává oknům zabrat víc, než si často uvědomujeme. Prach z ovzduší, pyl, mastné usazeniny z dopravy i kondenzace vlhkosti v interiéru se postupně ukládají na skle i rámech.

28. února 2026

„Plašicí“ siluety ptáků jsou k ničemu, některé druhy spíš přitahují, říká ornitolog

Premium
„Rozdíl mezi skvělou a špatnou fotkou může být klidně desetina sekundy,“ říká...

Rozdíl mezi skvělou a špatnou fotkou může být klidně desetina sekundy, říká nadšený ptáčkař, uznávaný fotograf a ornitolog Tomáš Grim. Procestoval devadesát zemí světa a pozoroval téměř pět tisíc...

27. února 2026

Nejroztomilejší mazlíčci měsíce února vyhráli prémiové krmivo, hlasující knížky

Bude nejroztomilejší únorový mazlíček ten váš? Stačí poslat aktuální a...

Jak dopadlo hlasování v únorovém kole čtenářského fotoduelu Nejroztomilejší mazlíček, kdo se bude radovat z kvalitního českého krmiva pro psy a kočky z nové řady Brit Premium by Nature a kdo z...

2. února 2026,  aktualizováno  27. 2. 14:36

Biologický boj proti škůdcům začíná už v březnu: Jak s nimi nejlépe zatočit?

Ve spolupráci
Dřepčík polní

Zatímco nad zemí se příroda teprve nesměle probouzí, pod povrchem už začíná neviditelná bitva o vaši budoucí úrodu. Právě březen a teplé zimní periody jsou nejlepším obdobím, kdy lze nejúčinněji...

27. února 2026

Od knedlíků po zavářky do polévek. Zvládněte 30 pilířů české kuchyně

Kynuté houskové knedlíky

Zapomeňte na nudné přílohy, v české gastronomii hrají bramborové knedlíky, domácí nudle nebo nadýchané svítky stejně důležitou roli jako hlavní chod. Tento přehled vás provede třicítkou...

27. února 2026

Škrábat drahou sedačku se kočka neodnaučí, ale řešení to má, líčí odbornice

Premium
Kočičky prostě občas škrábou nábytek.

Je sice pěkné, že si kočka při zatínání drápků také pěkně protáhne tělo, ale proč to nedělá na škrabadle, které jste jí pořídili? Poškrábané boky sedačky, čalounění postele nebo křesla se mohou stát...

27. února 2026

Pečujte o svůj žlučník, na přelomu zimy a jara trpí nejvíc

Na přelomu února března přichází období podrážděných žlučníků. Je tedy pomalu...

Koho někdy pořádně pozlobil žlučník, rozhodně by to nechtěl zažít znovu. Tento orgán prochází nyní obdobím zvýšené zátěže, měli bychom mu proto alespoň částečně ulevit. Smysl má zařadit do jídelníčku...

26. února 2026  10:16

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Na žehličku vezměte ocet a zubní pastu, při žehlení využijte správné fígle

ilustrační snímek

Nemusíte ji milovat, ale dřív nebo později se k pro mnohé nepopulární činnosti známé jako žehlení dostanete. Odkládat to nemá smysl, proto se hodí mít připravené vybavení v perfektním stavu, běžná...

26. února 2026

Účet od veterináře může bolet víc než zlomená tlapka. Vyplatí se pojistka?

ilustrační snímek

Každé plemeno psa má nějaké zdravotní problémy, které se s přibývajícím věkem prohlubují. Stejně jako u lidí. Zatímco o nás se v drtivé většině postará lékař v rámci povinného zdravotního pojištění,...

26. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.