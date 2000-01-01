náhledy
Jarní veletrh Sběratel přivedl do Prahy více než 80 vystavovatelů z celého světa. První velké setkání sběratelů v letošním roce proběhlo 20. – 21. března v hotelu Olympik. Na veletrhu Sběratel se ukázal legendární fichtl i rekordman mercedes.
Autor: Sběratel
Letos se mohli sběratelé těšit na 0 euro suvenýrovou bankovku s motivem motocyklu Jawa 50/20 Pionýr.
Autor: Sběratel
Známkový devítiblok České pošty s motivem motocyklu Jawa 50/20 Pionýr
Autor: Sběratel
Legendární „fichtl“ se vyráběl v letech 1966 – 1980 v Považských strojírnách na Slovensku a představuje nejoblíbenější verzi československého malého motocyklu. Modernizovaný ležatý jednoválec o výkonu 3,5 koně umožňoval maximální rychlost 65 km/h při průměrné spotřebě kolem 2,3 l/100 km.
Autor: Sběratel
Nabízela se možnost poslat si listovní zásilku, ať už oraženou denním razítkem s neobvyklým směrovacím číslem nebo razítkem příležitostným.
Autor: Sběratel
Pamětní tisk. Autorem kresby je výtvarník Petr Ptáček.
Autor: Sběratel
Francouzská a britská mincovna vydaly k výročí sběratelské pamětní mince a známky, jež budou přímo na veletrhu na stánku Sberatelshop.cz také v prodeji. Stejně jako známkový sedmiblok s přítiskem a kresbou, která zachycuje okamžik, který už bohužel nikdy nenastane – Concorde letící na Pražským hradem.
Autor: Sběratel
Číslovaná medaile s letadlem Concorde
Autor: Sběratel
Pamětní tisk veletrhu Sběratel
Autor: Sběratel
Pokračuje také emise sběratelských bankovek ze Zlaté sbírky Václava Zapadlíka věnovaná “Legendárním karoseriím”. Připomíná, že Václav Zapadlík byl nejen fenomenální výtvarník, ale také skvělý návrhář karoserií, podle jehož konstrukcí byla navrácena k životu řada vozů, které existovaly jen na fotografiích.
Autor: Sběratel
Mercedes-Benz SS (Super Sport) z let 1928 – 1932 představuje vrcholný triumf automobilového inženýrství. Pod elegantní dlouhou kapotou tepal řadový šestiválec o objemu 7,1 litru, který díky mechanickému kompresoru typu Roots generoval výkon až 200 koní.
Autor: Sběratel
Vydání každé bankovky pravidelně provází pamětní tisk, pohlednice, FDC karta, pamětní obálka, plechová lakovaná cedule a medaile.
Autor: Sběratel
Zlatá sbírka Václava Zapadlíka
Autor: Sběratel
Pamětní tisk
Autor: Sběratel
FDC kartu našli návštěvníci na stánku sberatelshop.cz.
Autor: Sběratel
Bankovky byly emitovány ve čtyřech sériích. Série A – 600 ks – je určena pro kompletaci do konvolutu, který bude obsahovat všechny motivy a bude v prodeji v roce 2027, série B – 900 ks – je určena přednostně pro členy Klanu sběratelů. Každý člen Klanu sběratelů dostane na svůj registrační e-mail poukázku, jež ho opravňuje k nákupu dvou sběratelských bankovek na osobu, série C – 1 500 ks – je určena pro volný prodej, série D – 300 ks – medaile s natištěným motivem vozu ve sběratelském blistru s vyobrazením bankovky. Na reverzní straně blistru je původní kresba Václava Zapadlíka a vyražené logo veletrhu.
Autor: Sběratel
Pamětní list ve formě bankovky, který vznikl jako novoročenka Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM v Praze ke 107. výročí vzniku ústavu.
Autor: Sběratel
Motiv vytvořila umělá inteligence, tiskárna pak přidala ochranné a ceninové prvky.
Autor: Sběratel
Numismatická kartička Václav IV. s originálním pražským grošem. Do sběratelské série numismatických kartiček přibude na veletrhu Sběratel kartička věnovaná králi Václavu IV. Připomene období přelomu 14. a 15. století, kdy české země patřily mezi významná centra středověké Evropy. Součástí kartičky bude ikonická historická mince – pražský groš, jedna z nejznámějších mincí českého středověku.
Autor: Sběratel
Odborná společnost Flora-Fauna nabídne ve své expozici razítko – kašet, speciální obálku a ještě k tomu samolepku, resp. zálepku. Vše se váže k loňskému putování losa Emila, který prošel několika státy, až snad zakotvil v Šumavském národním parku či v Německu v Bayerische Wald.
Autor: Sběratel
Autorem kašetu i kresby na obálce je výtvarník Vladimír Rimbala.
Autor: Sběratel
Autorem kašetu i kresby na obálce je výtvarník Vladimír Rimbala.
Autor: Sběratel
První den Sběratele byl rovněž Světovým dnem vrabců.
Autor: Sběratel
Veletrh Sběratel obvykle provází ohromný zájem veřejnosti.
Autor: Sběratel
Veletrh má vždy nějaký „tahák“. Například v roce 2019 se jím stalo album poštovních známek zpěváka Freddie Mercuryho. Do Prahy ho zapůjčilo Britské poštovní muzeum a přijel s ním i kurátor muzea Stuart Aitken (na snímku).
Autor: Sběratel