Jarního úklidu se nemusíte bát. Stačí, když si ho pořádně rozplánujete

Ještě před začátkem generálního jarního úklidu si vytvořte v hlavě plán. Postup je totiž velmi důležitý. Rozmyslete si, kde začnete a kde skončíte.

Je totiž zbytečné kvůli chybě v postupu například muset dvakrát mýt koupelnu. Ano, i to se stává, ale dá se tomu předejít právě díky promyšlenému postupu práce.

Profesionálové tvrdí, že rozhodně úklid koupelny a toalety byste měli nechat až na konec. Naopak by se mělo postupovat od méně využívaných místností, jako jsou ložnice, dětský a obývací pokoj. Do koupelny během tohoto úklidu budete stejně neustále chodit, buď pro čisticí prostředky, nebo měnit vodu do kbelíku pro čištění oken nebo podlah.

Další pravidlo nabádá, abyste postupovali od horních ke spodním plochám. Vyhnete se tak tomu, abyste vířili stíraný prach už k uklizeným podlahám. Rozhodně se vyplatí mít během úklidu vždy po ruce pytel na odpadky, kam můžete přímo vyhazovat vše, čeho se potřebujete zbavit. Plné pytle tak nejkratší cestou můžete odnášet ke vchodovým dveřím, odkud je pak vyhodíte do popelnice.

Důležitým pomocníkem při velkém jarním úklidu je určitě vysavač. Díky němu se zbavíte chuchvalců prachu nebo chlupů vašich domácích mazlíčků, které mají tendenci udržovat se v hůř dostupných místech v bytě.

Vysavače mají naštěstí ve většině případů více sacích hubic, které se dokážou dostat všude. Když se dáte po vysávání do vytírání podlahy, půjde vám to díky minimu prachu hezky od ruky a tolik se nenadřete.

Očista bytu a šatníku

Zažeňte zimní náladu tím, že odstraníte vše, co vám zimu připomíná. Zbavte se všeho, co máte doma navíc, uložte k „letnímu spánku“ zimní dekorace a zkuste provzdušnit svoji skříň a udělat si místo na nové kousky.

Podívejte se, jak si s okny poradí profesionálka.

VIDEO: Tip na rychlé mytí oken: rozmývák a stěrka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zbavte se prachu

Pokud se vám nakupí hromada nepoužívaných hadříků, dejte je do pytle na odpadky se zatahovací páskou a odneste do sběrného kontejneru na textil. Uděláte si tak nejenom pořádek ve skříni, ale také dobrý skutek.

Nezapomeňte na prach. Jarní sluníčko je sice krásné, ale jeho paprsky, které zasvítí do prostoru bytu, mohou odhalit pořádné nánosy, kterých si přes zimu nikdo nevšiml.

Vybavte se utěrkami z mikrovlákna nebo prachovkami, které dokážou špínu spolehlivě a hlavně jednoduše odstranit. Sáhněte i na těžko přístupná místa, otřete knihy v knihovně nebo lustry a mrkněte také na vypínače a zásuvky. I na nich se dokáže držet prach.

Při úklidu je samozřejmě také důležitý váš osobní pocit. Nemáčejte si při mytí oken ruce v mokré vodě. Pro své vlastní pohodlí si radši navlečte úklidové rukavice, které mohou o vaši pokožku při práci pečovat. Vyrábějí se i rukavice, které dokážou pokožku hýčkat, například s aloe vera.

Vyčistěte i počmárané stěny

Když už jste vyřešili základní boj s prachem, porozhlédněte se i po stěnách. Pokud máte děti, buďte si jistí tím, že nějaké ty malůvky určitě najdete.

Často pomůže i obyčejná školní guma, ale možná ještě spolehlivější je „guma“ z chlebové střídky. Vytvarujte z ní kuličku a přejeďte s ní nečistoty na zdech. Sice budete mít trochu nadrobeno, ale uvidíte, že zeď bude zase zářit čistotou.

Další možností je použít „kouzelnou houbičku“, kterou seženete v drogerii. Nemusíte pak používat saponát, stačí jen obyčejná voda. Pak bílou stranou houbičky stěnu omyjte a tou červenou nečistoty smyjte.

Proti skvrnám například od vody nebo bláta, které na zdi nechal váš domácí mazlíček, pomůže i školní křída. Sice tím skvrny nevyčistíte, ale alespoň do příštího malování zamaskujete.