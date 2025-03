Dopřejte si pár týdnů odlehčené stravy a tělo projde skvělou očistou

Plánujete nějaký drsný detox po zimě? Vašemu zdraví však možná víc prospěje podobný půst, který si ordinovali naši pradědečci a prababičky. Jakmile skončil masopust, změnili po Popeleční středě na čtyřicet dní trochu svůj život. Samozřejmě to souviselo s křesťanstvím, ale obdobné postupy praktikují i lidé jiných vyznání anebo bez něj. Mnozí prostě tvrdí, že tak jako se po zimě uklízejí příbytky, měla by se vyčistit i těla.

Co byste měli ve stravě omezit?

Kupříkladu někteří východní Slované dodnes na zhruba šest postních týdnů vynechají maso a všechno živočišné, dopřejí si maximálně rybu. Stanou se z nich na čas vegetariáni, leckdy i vegani se stravou bez mléka a vajec. Protože mají v jídelníčcích dost luštěnin a obilovin, nic jim nechybí.

Jak půst využít i pro duši a další ozdravení Dopřejte si několik týdnů dostatek času sami pro sebe, pro přemýšlení, uvažování a ztišení. Namísto společnosti choďte víc do přírody. Proč myslíte, že dřív po veselém masopustu ustaly zábavy? Aby lidé měli možnost ponořit se víc do svého nitra. Možná vám díky tomu, že zvolníte a zklidníte se, dojdou věci, na které jste v ruchu a stresu nemohli přijít. Může se vám vylepšit duševní zdraví a s ním samozřejmě oklikou často i tělo.

I taková doba tělu v mnohém pomůže, uleví se trávení, prospěje to třeba lidem, které trápí revmatismus, dna nebo zažívací problémy. Jestli si však neumíte představit jídelníček bez masa, uzenin a sádla, zkuste jejich příjem aspoň umenšit, třeba na jednou či dvakrát v týdnu, tak jak se jedlo dříve. Když to vydržíte do Velikonoc, budete překvapeni, jak se vám celkově odlehčí. Pořád ještě do Velikonoc zbývají čtyři týdny, i to se počítá a svému tělu ulevíte.

Máte-li ovšem nějaké zdravotní potíže, jste kupříkladu diabetici, musíte své stravování odvíjet vždy v souladu s doporučením lékařů. Obdobná situace je i s jednoduchými cukry a dalšími potravinami, které, když to s nimi na talíři přeháníte, rozhodně neprospívají. A zvládli byste to třeba i bez alkoholu nebo s jeho větším omezením?

Jestli o sobě víte, že byste takové odpírání neustáli – ale možná se v tomto směru špatně znáte a hodně byste sami sebe překvapili – zkuste zařadit jeden anebo dva odlehčené dny v týdnu, kdy si nedáte sladké, tučné, živočišné. Nepřežeňte to však se syrovou zeleninou a ovocem, včetně oblíbených smoothie, zatím je ještě chladno a tyto potraviny odebírají organismu teplo, jsou vhodné na léto.

Co ještě na jaře omezit, případně si zakázat?

Postní doba je zároveň i výzvou k tomu, abyste aspoň trochu omezili kouření, ponocování, vysedávání u televize a počítače, prostě víc se zaměřili na své slabé stránky, které vám vadí a škodí vám.

Nechtějte však od sebe všechno najednou, sice před jarem lidé mívají víc optimismu a energie, i přesto by to mohlo dopadnout jako s novoročními předsevzetími. Pokud na sebe navalíte naráz spoustu přísných zákazů, přirozeně se vám to nebude líbit – je to, jako kdybyste dítěti z minuty na minutu sebrali hračky, bonbony a zakázali mu hřiště.

Dospělí vnímají újmy velmi podobně, byť kvůli tomu netropí plačtivé scény. Vyberte si tedy nešvar, který vás nejvíc štve, a zkuste ho trochu eliminovat, každý úspěch bude mimořádný: místo jednoho piva sklenička, místo dvaceti cigaret dvanáct, místo celého večera u televize třeba jen dvě hodiny. Budete na sebe pyšní a po velikonočních svátcích se možná už vůbec nevrátíte zpět ke svým dřívějším normám.