K jaru patří vše, co je mladé, veselé, barevné, ale každý má jinou představu, jak zkrášlovat svůj domov. Někdo si potrpí na minimalismus, pro jiného není žádný zajíček dost roztomilý. Zejména děti předškolního věku zásobují domácnost jarními výrobky pestrých barev. Pokud je chcete svému vkusu trochu přizpůsobit, pusťte se do toho s dětmi anebo na vlastní pěst. Přinášíme nápady a návody, jak si svůj byt zútulnit a vnést dovnitř trochu toho jara, co nám venku rozkvétá.

Slaďte barvy do žluté a zelené

Asi nikdo nebude svůj byt předělávat několikrát do roka. Pokud si však koupíte závěs, malý polštářek na sedačku, dečku či organzu na konferenční stolek ve svěžích jarních tónech nebo teplých barvách, nebude vás to stát moc peněz a uvidíte, jak váš domov prokoukne. Vlněné zimní deky nahraďte hravými patschoworkovými přehozy. Místo svícnů zvolte křehké vintage dekorace. Stejně si můžete zkrášlit domácnost v duchu všech ročních období.

ilustrační snímek

Čerstvé květiny jsou základ

Vázané kytice něco stojí, v řetězcích se ale dají pořídit mnohem levněji a domov provoní přírodou. Luční kvítí se sice přihlásí ke slovu až v květnu a červnu, brzy se však můžeme těšit na šeříky. Sice rychle odkvétají, ale i ten jeden den plný vůně a fialkového kouzla stojí za to. Puristicky čisté a současně dekorativní je i proutí, případně ikonické kočičky.

Dekorace s šeříkem Jaro v květu - Doprostřed kytice ze šeříku a jarních květů zapíchejte polystyrenová vajíčka na špejli omotaná stuhou.

Dekorace na stůl

Místo adventního věnce si vyrobte věnec ze suchého proutí a ozdobte stuhami, květy či aplikacemi z krajky, která je průsvitná a čistá jako jarní voda. Případně malými vajíčky, pokud chcete výzdobu propojit s Velikonocemi. Použijte raději sušené kvítí, aby vám neuvadlo. Můžete zkusit i textilní květiny nebo umělé, pokud nejsou agresivně nevkusné.

V domácnosti se nic neztratí. I skořápky od vajec umí vykouzlit krásnou dekoraci. Stačí je vypláchnout a dovnitř vložit čajovou svíčku. Uložte do plata a ozdobte květinami nebo postavte do skleniček a nevšední jarní svícny jsou na světě!

ilustrační snímek ilustrační snímek ilustrační snímek

Jak zapojit kraslice a zajíčky?

I velikonoční vajíčka se dají nazdobit vkusně a minimalisticky. Vsaďte na kombinaci černé, odstínů šedé a krémové barvy. Ať už nabarvíte vyfouknutá vejce barvami nebo sáhnete po papírových, vykouzlíte nevtíravou velikonoční dekoraci, za kterou by se nestyděli ani bytoví designéři. Rozhodně lepší, než plastové, jsou dekorace ze skla či dřeva.

Další tipy na jarní dekorace: Nelíbí se vám pestré barvy a motivy roztomilých zvířátek? Vsaďte na vkus, pastelové barvy a minimalismus! Fotogalerie: Užijte si jarní svátky obklopeni květinami a symboly jara a Velikonoce

Podobně jako vločky, lze i vajíčka a květiny vystřihnout z papíru a nalepit na sklo. Čím víc práce si s nimi dáte, tím lépe. Papírové či látkové květiny oživí záclony, závěsy i okna. To samé platí o zajíčcích a kuřátkách. Například šitá nebo pletená zvířátka mají své něžné kouzlo, které usmíří i zaryté odpůrce velikonoční výzdoby.

ilustrační snímek ilustrační snímek ilustrační snímek

Venkovní dekorace a nápady na výzdobu do květináčů a truhlíků

Na jarní zahradu určitě patří narcisy či hyacinty, které kvetou od března do května. Na květináče můžete naaranžovat velikonoční vajíčka či motýly. Samozřejmě s mírou, i když živá příroda snese mnohem více barev než interiér. Vyfouknutá vejce jsou velmi křehká, i v tomto případě je tedy bezpečnější sáhnout po skleněných nebo dřevěných.

Jak vyrobit krásný jarní věnec na dveře? Nestyďte se dát najevo svou lásku k jaru a podívejte se na návod na živý jarní věnec.

Živými či sušenými květinami a proutím je možné oživit i staré a vyřazené nádoby. Například zahradní konve, ale i hrnce a kuchyňské nádobí. A nezapomeňte na věnec s jarními motivy na vchodové i interiérové dveře!