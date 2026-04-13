Cibule s dlouhými jasně zelenými výhonky, které v něčem připomínají pažitku, v něčem však pořád cibuli. Prostě jarní cibulka. Oproti své větší kolegyni se sklízí rychleji, zhruba o dva až tři měsíce dřív. Voní jako cibule, ale je mnohem jemnější. Využít se z ní dá jak bílá část, tak i zelené listy.
Jarní cibulka je jednou z nenápadných hrdinek kuchyně. Už když ji například „jen“ povaříte ve vývaru, polijete máslem a posypete opraženou strouhankou, jako to dělaly naše babičky, pochutnáte si. Získáte takovou levnější náhražku chřestu. Navíc má jako cibule pro náš organismus i prokazatelné ozdravující účinky. Prostě vypadá obyčejně, stojí pár korun, ale když s ní člověk zachází chytře, zvládne víc než celý arzenál kořenek.
Nevěříte? Tak začněte tím, že světlou část jen tak nasucho opečete na pánvi a pak si ji hodíte třeba na krajíc chleba s máslem. Chuť se zjemní, lehce zesládne a získá kouřový tón - prostě mňam!
Zdeněk Pohlreich například podával grilovanou jarní cibulku k hovězímu filetu, a jaká to byla paráda. Stačilo ji jen osolit, pokapat olejem a opéct na grilu společně s masem. K tomu estragonovou omáčku, která je v jeho podání velmi jednoduchá (viz příprava ve videu) a hodí se i pro grilování.
14. května 2019
Oddělte zelenou a bílou část, vsaďte na jemnost
Další vychytávka je oddělování bílé a zelené části. Většina lidí je používá dohromady – ale chuťově i funkčně jsou úplně jinde. Bílá část je ostřejší a hodí se dobře na restování, do základu omáček i polévek. Zelená část je jemná, svěží a ideální na posypku hotového jídla. Pokud je používáte zvlášť, dostanete z jedné cibulky dvě různé ingredience.
Tip od profíků
Jarní cibulku krájejte šikmo. Ne kvůli estetice, ale protože větší plocha řezu uvolní víc chuti a zároveň vypadá líp na talíři. Tenhle detail používají profíci a moc dobře vědí proč.
Jarní variantu cibule použijte místo klasické cibule tam, kde nechcete aby cibulová chuť příliš dominovala. Do míchaných vajíček, omelet, tvarohových pomazánek či lehkých salátů je ideální, protože příjemnou chuť dodá, ale nepřebije osttní – a k tomu po ní nebude tak těžko.
Při finálním dochucování by se měla jarní cibulka používat až nakonec – kvůli zachování její struktury a chuti. Jen tak zůstane křupavá a jídlo skvěle oživí. Po gurmánské stránce je to podobné jako s čerstvými bylinkami – teplo cibulku jednoduše zabíjí – ovšem správné načasování, to ji pěkně vyšvihne.
Jak jarní cibulku uchovat čerstvou?
Podle toho, zda chcete, aby dál rašila, nebo ne. Cibulku posadíte na užší hrdlo sklenice s vodou tak, aby její zaschlé kořeny dosahovaly až do vody.
Během několika dnů pustí kořínky a začne z ní vyrážet zelená nať. Takto ji můžete mít na parapetu v kuchyni několik dnů – jen jí pravidelně vyměňujte vodu za čerstvou a dbejte, aby nebyla na sluníčku, to opravdu nemá ráda. Díky přístupu k čisté vodě si takto zachová svoji čerstvost, křupavost a vitalitu.
Další možností je udělat do papírového pytlíku dírky, vložit ji dovnitř a v chladu (ne v mrazu) ji uchovat na tmavém místě. V bytě tedy ideálně v lednici, v přihrádce na zeleninu. Chlad zpomalí proces oxidace a zabrání rašení. Je ale možné uložit ji i v mrazáku, jen je třeba počítat s tím, že po rozmrazení bude měkčí konzistence.
