Mám ráda prvotní šok, základ je třídění a pořadí. Češka o mistrovství světa v puzzle

Historicky první mistryně světa v jednotlivcích ve skládání puzzle Jana Ondroušková, která je učitelkou matematiky a hudební výchovy. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jiří Kratochvíl
  20:00
Snad každý někdy doma skládal puzzle. Ale zkusili jste si sestavit obrázek na čas? Jana Ondroušková v tom patří k nejlepším na světě. „Pokud slyšíte cizí potlesk, víte, že první nebudete,“ říká v rozhovoru pro Magazín Víkend DNES.

Co byste poradila nováčkovi ve skládání puzzle na čas? Na co by se měl zaměřit?
Základ je dobře vytřídit dílky. Všechny otočit, vybrat kraje, roztřídit podle objektů a barev. Ideálně rozložit, aby všechny viděl. Pak se rozhodnout, čím začít.

Rámeček je přece základ, to ví každý. Nebo ne?
Když jsem začala soutěžit, zjistila jsem, že rámeček nepotřebuji. Občas vám může překážet, na stole je poměrně málo místa. Prostor je stěžejní, protože hned vedle vás sedí druhý člověk, se kterým si občas můžete pomíchat dílky. Někteří jsou svázaní, že musí mít rámeček jako první, ale lepší je brát to, co na vás přirozeně „svítí“. Nekomplikovat si práci. A pak jedete jednu věc za druhou a na konci se to podle obrázku nebo tvarů dílků snažíte dodělat. Rámeček na úvod rozhodně není nutnost.

Manžel Jakub je takový můj osobní trenér, sice neskládá puzzle, ale 18 let je reprezentantem v sudoku a umí soutěžně přemýšlet.

Krmítko v americkém Ohiu

