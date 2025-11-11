Mám ráda prvotní šok, základ je třídění a pořadí. Češka o mistrovství světa v puzzle

Co byste poradila nováčkovi ve skládání puzzle na čas? Na co by se měl zaměřit?
Základ je dobře vytřídit dílky. Všechny otočit, vybrat kraje, roztřídit podle objektů a barev. Ideálně rozložit, aby všechny viděl. Pak se rozhodnout, čím začít.
Rámeček je přece základ, to ví každý. Nebo ne?
Když jsem začala soutěžit, zjistila jsem, že rámeček nepotřebuji. Občas vám může překážet, na stole je poměrně málo místa. Prostor je stěžejní, protože hned vedle vás sedí druhý člověk, se kterým si občas můžete pomíchat dílky. Někteří jsou svázaní, že musí mít rámeček jako první, ale lepší je brát to, co na vás přirozeně „svítí“. Nekomplikovat si práci. A pak jedete jednu věc za druhou a na konci se to podle obrázku nebo tvarů dílků snažíte dodělat. Rámeček na úvod rozhodně není nutnost.
Manžel Jakub je takový můj osobní trenér, sice neskládá puzzle, ale 18 let je reprezentantem v sudoku a umí soutěžně přemýšlet.