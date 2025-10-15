Bazén na zimu připravte včas. Vyhnete se poškození a zbytečným nákladům

Ivana Vaňkátová
  4:00
S klesajícími teplotami končí koupací sezóna a přichází klíčová chvíle pro zazimování bazénu. Správný postup je zásadní – chráníte jím bazén, potrubí i drahou technologii před poškozením mrazem, snižujete náklady na jarní údržbu a prodlužujete životnost celé investice.
Přinášíme podrobný návod, jak zazimovat bazén krok za krokem, abyste na jaře zahájili sezónu s křišťálově čistou vodou.

Proč zazimování bazénu nepodcenit?

Zazimování bazénu bez vypuštění vody je v českém klimatu standardním řešením, ale vyžaduje důslednost.

  • Ochrana proti mrazu: Voda při zamrznutí zvětšuje objem. V potrubí, čerpadle nebo ve filtrech může led snadno způsobit prasknutí stěny zařízení. Stejně tak je potřeba chránit stěny bazénu před tlakem ledu.
  • Chemická stabilita: Zanedbání úpravy vody vede k nárůstu řas, bakterií a zákalu, což značně zkomplikuje a prodraží jarní uvedení do provozu.
  • Dlouhá životnost: Správná péče v zimě přímo prodlužuje životnost bazénové fólie, konstrukce a veškeré technologie.
Kdy začít se zazimováním?

Klíčové je správné načasování. Nezahajujte zazimování příliš brzy, dokud je voda ještě teplá, protože by to mohlo podpořit růst mikroorganismů.

Ideální čas nastává, když teplota vody dlouhodobě klesá pod 10 °C. V českých podmínkách to obvykle znamená pozdní podzim, tedy období září až listopad, v závislosti na počasí a lokalitě.

Návod zazimování bazénu krok za krokem

Jak zazimovat bazén? Zaměřte se na pečlivé vyčištění, správnou chemii a důsledné odvodnění technologie.

1. Čištění a příprava bazénu

Důkladně odstraňte veškeré plovoucí nečistoty (listí, hmyz, větvičky) z hladiny. Následně vyčistěte dno a stěny bazénu. U přelivových bazénů nezapomeňte na přelivové žlaby. U pískové filtrace proveďte funkci „proplach“ (backwash), dokud neodtéká voda zcela čistá. Vyčistěte koše skimmeru a sací koše.

2. Chemie a úprava vody

Změřte a upravte pH vody do optimálního rozsahu, obvykle 7,0 až 7,6. Stabilní pH zaručí funkčnost zazimovací chemie. Následně použijte chemii pro zimní ochranu – tzv. zazimovací přípravek. Dávkování vždy provádějte přesně podle objemu bazénu a pokynů výrobce. Poté nechte běžet filtraci minimálně 24 hodin, aby se chemické látky dokonale rozptýlily v celém objemu vody.

3. Snížení hladiny a ochrana otvorů

Klíčem k ochraně plastových částí a potrubí před mrazem je snížení hladiny vody v bazénu.

Kolik vody nechat v bazénu přes zimu? Snižte hladinu vody asi 10 centimetrů pod skimmer nebo pod úroveň všech přívodních trysek. Tím zajistíte, že voda v plastových prvcích, jako je skimmer nebo trysky, nezamrzne a nezpůsobí jejich prasknutí. Pokud je to možné, uzavřete trysky a vstupy, abyste zabránili vnikání vody do potrubí.

4. Odpojení technologie a odvodnění potrubí

Největší riziko poškození mrazem představuje voda v technologii. Odpojte a vyprázdněte veškerou vodu z čerpadla, filtrace, hadic, solinátoru a potrubí. Zbytková voda by mohla zamrznout a zařízení nenávratně poškodit.

K vyfouknutí zbytkové vody z dlouhých úseků potrubí se doporučuje použít stlačený vzduch. Dále také demontujte světla, solární kolektory, u bazénu se slanou vodou také solinátor, a další příslušenství, které nelze ponechat venku. Uskladněte je v suchém, nemrznoucím prostoru. U vícecestných ventilů nastavte přepínač dle doporučení výrobce – často mezi polohy, nebo na pozici „zima“.

5. Ochrana proti tlaku ledu

Co dát do bazénu, aby nezamrzl? Bazén sice zamrzne, ale můžeme zmírnit tlak ledu na stěny. Použijte takzvané dilatační plováky do bazénu, které rozmístíte úhlopříčně. Vytváří se tak řetěz, který absorbuje tlak ledu a zabrání jeho přenášení na stěny.

Zazimování bazénu PET lahvemi

Levnější a funkční alternativou jsou PET lahve naplněné zhruba z jedné třetiny pískem nebo vodou (proti potopení) a následně vzduchem (pro vztlak). Tyto lahve fungují obdobně jako dilatační prvky. Stačí jich tolik, aby vytvořily úhlopříčný řetěz. Kolik PET lahví do bazénu na zimu potřebujete, závisí na jejich velikosti a ploše bazénu, ale klíčové je rovnoměrné rozmístění.

6. Zakrytí bazénu

Zimní plachta na bazén slouží k ochraně vody před nečistotami. Na bazén natáhněte pevnou zimní plachtu na bazén nebo kryt. Kryt musí být dobře upevněný a napnutý, aby ho vítr nebo sníh nepodryl. Během zimy nezapomeňte odstraňovat sníh, aby nedošlo k poškození plachty nebo krytu nadměrnou zátěží.

Jak zazimovat který bazén?

Typ bazénuSpecifika a doporučení
Zapuštěný / vybetonovanýNechat vodu v bazénu, zajistit dilatační ochranu, chemii a kompletně odvodnit technologii. Úplné vypuštění se nedoporučuje kvůli tlaku spodních vod.
Nadzemní bazénJak zazimovat nadzemní bazén závisí na jeho typu. V chladných lokalitách se často doporučuje vypuštění a demontáž kvůli ochraně konstrukce.
Bazén se slanou vodouJe nutné odpojit a vyprázdnit solinátor a elektrolytický systém, aby nedošlo k poškození mrazem. Jinak postupujte stejně jako u chlorovaného bazénu.
Bazén s přelivemVodu je nutné vypustit z přelivových žlabů a vyčistit mřížky. Hladinu je nutné snížit pod vyústění všech technologických prvků.

Strategie pro české zimy? Pasivní zimování

V České republice s tuhými mrazy je nejbezpečnější a nejčastější volbou pasivní zimování, tedy kompletní uzavření. Znamená to vypnutí veškeré technologie, důkladné odvodnění potrubí a použití dilatační ochrany a krytu. Ačkoliv existuje i takzvané aktivní zimování (udržování cirkulace), v našich podmínkách je spojeno s velkým rizikem zamrznutí.

Pravidelně během zimy kontrolujte stav krytu a jeho upevnění a na jaře se můžete těšit na čistou vodu a bezproblémové zahájení sezóny!

