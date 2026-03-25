Velikonoční osení zvládnete za týden. Stačí správný postup a trocha péče

Natálie Brabcová
  10:16
Velikonoční osení je tradiční jarní dekorace, kterou stihnete vypěstovat i na poslední chvíli. Nejrychlejší volbou je čočka nebo řeřicha – husté trsy budete mít už za 5 dní. Poradíme, jak na to, aby osení na svátečním stole vypadalo dokonale.

Velikonoční osení jako tradiční symbol jara a života poslouží i jako hravá dekorace – stačí pár misek s obilím a jarní figurky. | foto: Martin AdamecMF DNES

Velikonoční osení přitom není náročné na přípravu ani péči. Stačí pár dní a z obyčejných semínek vyroste svěží zelená dekorace. Klíčem k úspěchu je správné načasování výsevu.

Pokud chcete tradiční osení z ječmene či pšenice, máte na jeho zasetí nejvyšší čas, aby stihlo do Velikonoc vyrůst. Potřebuje alespoň dva, ideálně pak tři týdny.

Pokud potřebujete osení na poslední chvíli, zapomeňte na obiloviny a sáhněte po řeřiše nebo obyčejné čočce.

Kdy sázet velikonoční osení?

Pro ideální růst a hustotu osení doporučujeme:

  • Sázet 2–3 týdny před Velikonocemi – letos tedy zhruba v polovině března 2026.
  • Řeřicha a čočka vyrostou velmi rychle (5–7 dní).
  • Obilí jako ječmen nebo pšenice potřebuje přibližně 2–3 týdny.

Proč se vlastně seje velikonoční osení?

Velikonoční osení není jen dekorace, ale tradiční symbol jara a života. V minulosti se vysévalo obilí, nejčastěji ječmen, pšenice nebo žito, jako připomínka začínající zemědělské sezóny a naděje na dobrou úrodu. Zelená barva navíc osvěžuje domácnost a má uklidňující účinek na psychiku. Osení se také historicky spojovalo se Zeleným čtvrtkem, kdy se podle tradice jedla zelená strava, aby si člověk zajistil zdraví po celý rok. Dnes je osení i krásnou dekorací pro děti a domácí mazlíčky, kteří si po Velikonocích mohou zelené výhonky ochutnat.

Velikonoce nejsou jen o pomlázce. Jaké tradice se pojí k jednotlivým dnům?

Jak zasadit velikonoční osení?

Co budete potřebovat:

  • Hrnek, misku, květináč nebo punčochu (tradiční „hlava“ se zelenými vlasy)
  • Substrát – zahradní zeminu, kompost nebo směs s pilinami
  • Semena – ječmen, pšenici, řeřichu nebo čočku
  • Drobné kamínky nebo písek na drenáž

Postup krok za krokem:

  1. Na dno nádoby dejte vrstvu kamínků nebo písku – zabraňuje přemokření.
  2. Substrát urovnejte a rovnoměrně rozložte semena.
  3. Přikryjte je zhruba 2 cm vrstvou zeminy.
  4. Dejte osení na světlé místo. Čím více světla, tím rychlejší a hustší růst.
  5. Pravidelně roste jemným postřikem, nepřelévejte.

Tip: Semena můžete před výsevem namočit na několik hodin – urychlí se tak klíčení.

Tipy pro úspěšné pěstování

Můžete využít průhledné nádoby, které vytvoří zajímavý vizuální efekt. Pro bohatší vzhled se vyplatí kombinovat více druhů semen, například pšenici s řeřichou nebo čočkou. Do výsevu zapojte i děti. Pěstování osení je zábavná a názorná ukázka klíčení rostlin. Hotové aranžmá pak můžete doplnit stužkami, papírovými figurkami či přírodními dekoracemi. Po Velikonocích lze osení nabídnout domácím mazlíčkům nebo mladé výhonky využít jako microgreens v kuchyni.

Jarní zápichy. V květináči se zeleným osením nebo v okenním truhlíku s jarními...

Velikonoční osení jako dekorace

  • Punčocha ve tvaru hlavy – oblíbená dětská dekorace s „vlasy“ z osení.
  • Vaječné skořápky nebo papírové krabičky – ideální pro mini výsev či microgreens.
  • Stolní aranžmá – kombinujte osení s jarními cibulovinami, například s hyacinty, krokusy nebo narcisy.
  • Zápichy a figurky – slepičky, zajíčci nebo barevné stužky dodají aranžmá hravost.
  • Moderní varianta: microgreens – ředkev, hrách, brokolice, slunečnice nebo jetel rostou rychle a můžete je využít i v kuchyni.

Jaro je za dveřmi, tak mu je otevřete! Aneb tipy na jarní dekorace

Kde koupit velikonoční osení?

Velikonoční osení si dnes můžete pořídit v několika typech obchodů:

  • Hobby markety – například OBI nebo Hornbach nabízejí na jaře semena obilí i kompletní výsevní sady.
  • Supermarkety – sezónní nabídku mívají i některé řetězce, například Lidl nebo Tesco (obvykle únor–březen).
  • Květinářství a zahradnictví – vhodné pro menší množství nebo dekorativní sety.
  • Chovatelské potřeby – zde se prodávají semena určená pro domácí mazlíčky.
  • Online e-shopy – široký výběr semen i kreativních sad pro domácí výsev.

Nabídka se může lišit v závislosti na konkrétní prodejně.

Velikonoční osení pro kočky – na co si dát pozor

Velikonoční osení je oblíbené také u koček, které si rády pochutnávají na čerstvé zeleni. Při výsevu proto vybírejte semena bez chemického ošetření, ideálně v potravinářské kvalitě. Nepoužívejte hnojiva ani postřiky a zalévejte střídmě, aby substrát nezplesnivěl. Stejná pravidla platí i v případě, že chcete osení nabídnout králíkům nebo dalším drobným domácím mazlíčkům.

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Drahé doplňky stravy nejsou potřeba. Těchto 30 potravin zajistí dlouhověkost

Borůvky (brusnice borůvky, blízké příbuzné červených brusinek) pomáhají zraku.

Pojem superpotravina označuje suroviny, které v malém množství obsahují neobvykle vysoký podíl látek prospěšných pro lidské zdraví. Tento žebříček zahrnuje potraviny s prokázaným přínosem pro...

KVÍZ: Která ingredience nepatří do klasického receptu?

Tak co, dala jsem tam všechno, co tam patří?

Prověřte si své znalosti tradiční české kuchyně. Zaměřte se na ingredience, které do klasických receptů rozhodně nepatří. Máme tu výběr dvaceti oblíbených pokrmů, u kterých budete muset identifikovat...

Jarní střih švestek rozhoduje o úrodě. Poradíme, kdy vzít nůžky a jak řezat

Švestka Černošická. Přesná doba a místo vzniku odrůdy nejsou známé, rozšířena...

Většina českých zahrádkářů má jeden zlozvyk: jakmile v únoru vykoukne sluníčko, popadnou nůžky a jdou pižlat všechno, co má větve. Zatímco jabloním je to vcelku jedno, u švestky si tím koledujete o...

Mládě, co trousí kostičky, už z vaku mámy vombatice vylézá na procházky

Zoo Praha, vombatí mládě, vak, březen 2026

Osrstěné a s chutí objevovat svět. Takové už je vombatí mládě, které se v Darwinově kráteru Zoo Praha narodilo v některém loňském červnovém dni. A teď už konečně bývá k zastižení venku z vaku, a k...

V jarních a velikonočních dekoracích využijte přírodní materiály i květiny

dekorace jarní, Velikonoce, jaro, ozdoby

Po dlouhé zimě, která nás rozhodně nešetřila, je tu konečně jaro. O to víc si první jarní paprsky a přísliby jarních a letních měsíců chceme užit, stejně jako Velikonoce za dva týdny. Výzdoba k tomu...

Jarní mrazy mohou zničit úrodu. Jak účinně ochránit kvetoucí ovocné stromy

Před mrazem chrání květy meruněk dým z ohně udržovaného v sadech v Buchlovicích...

Slunné jarní dny s teplotami šplhajícími k příjemným 17 stupňům vystřídá ve druhé polovině týdne prudké ochlazení. Meteorologové varují před návratem sněhu a nočními mrazy, které mohou klesnout až k...

25. března 2026  9:54

Probuďte chalupu ze zimního spánku. Kompletní průvodce první jarní revizí

Chalupa působí, jakoby tu stála odjakživa, protože respektuje místní...

První jarní návštěva chalupy po delším zimním období často odhalí víc, než bychom čekali. Vlhkost, chlad, poškozená izolace nebo stopy po myších a kunách nejsou výjimkou. Právě odzimování je ideální...

25. března 2026

Na pořízení koně potřebujete peníze a posedlost, říká koňák Martin Kraus

Premium
Martinovi Krausovi není žádná koňská síla cizí. Na rodinné koňské farmě sedá...

Koně se stali přirozenou součástí jeho života, jakmile přišel na svět. Dostal je do vínku, protože se u nich prostě narodil a zcela přirozeně se s nimi odmala sžíval, stejně jako jeho bratr. Dnes...

25. března 2026

Svět dojímá příběh sedmi psů. Utekli z řeznického auta a našli cestu domů

Kradená skupina psů utekla z řeznického auta a vrátila se domů

Video se smečkou ukradených psů, jimž se měl povést útěk z náklaďáku jedoucího na jatka v čínské provincii Ťi-lin se rychle stalo virálním na sociálních sítích. Labradora, zlatého retrívra, německého...

24. března 2026  15:15

Třešeň se stříhá jinak než jabloň. Správné načasování rozhoduje o celé úrodě

Vlastnoručně natrhané třešně chutnají nejlíp. A vyzkoušíte si, že trhání tohoto...

Třešně patří k nejoblíbenějším ovocným stromům našich zahrad, ale jejich prořezávání vyžaduje jiný přístup než u jabloní či hrušní. Zatímco u jádrovin saháme po nůžkách už v únoru, u třešní by takový...

24. března 2026  9:25

Na jarním veletrhu Sběratel se sešly legendární fichtl i rekordní mercedes

Jarní veletrh Sběratel přivedl do Prahy více než 80 vystavovatelů z celého...

Jarní veletrh Sběratel přivedl do Prahy více než 80 vystavovatelů z celého světa. První velké setkání sběratelů v letošním roce proběhlo 20.– 21. března v hotelu Olympik.

24. března 2026

Květná neděle 2026 se blíží, rozvrhněte a užívejte si přípravy na Velikonoce

dekorace jarní, Velikonoce, jaro, ozdoby

Jak naložíte s jednotlivými dny pašijového týdne, tedy posledního týdne do Velikonoc, který letos začne nedělí 30. března, je čistě na vás. Někdo na Květnou neděli vyrazí do kostela nechat si...

24. března 2026

Vlaštovky jsou věrné hnízdišti, méně pak partnerovi. Cizí vejce vyhazují, zjistili Češi

Premium
Vlaštovky v Česku hnízdí i dvakrát ročně, čerstvá zkušenost zvyšuje jejich...

Je tu kalendářní jaro a s ním návrat vlaštovek. Čeští vědci při výzkumu hnízdění zjistili, že vlaštovky umí odstranit z hnízda cizí vejce, aniž znají to vlastní. Článek vznikl pro Magazín Víkend DNES.

23. března 2026

Keř a stromek se stříhají úplně jinak. Naučte se správný jarní řez rybízu

Ovocnáři z podniku Zemcheba Chelčice zahájili sklizeň červeného rybízu.

Rybíz je na českých zahradách naprostou klasikou, ale ruku na srdce – kdy jste mu naposledy věnovali víc než jen letmý pohled při sběru? Pokud váš keř připomíná neprostupnou džungli a kuličky jsou...

23. března 2026  12:14

Až druhá telefonní linka u nás vznikla v Praze. Zavzpomínejte na své přístroje

ilustrační snímek

Od telefonu ke smartphonu. Jak se telefonní přístroj měnil v čase ode dne, kdy Američan skotského původu Alexander Graham Bell před 150 lety vynalezl a nechal si patentovat telefon, obrazově popsala...

23. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

KVÍZ: Která ingredience nepatří do klasického receptu?

Tak co, dala jsem tam všechno, co tam patří?

Prověřte si své znalosti tradiční české kuchyně. Zaměřte se na ingredience, které do klasických receptů rozhodně nepatří. Máme tu výběr dvaceti oblíbených pokrmů, u kterých budete muset identifikovat...

vydáno 23. března 2026

V jarních a velikonočních dekoracích využijte přírodní materiály i květiny

dekorace jarní, Velikonoce, jaro, ozdoby

Po dlouhé zimě, která nás rozhodně nešetřila, je tu konečně jaro. O to víc si první jarní paprsky a přísliby jarních a letních měsíců chceme užit, stejně jako Velikonoce za dva týdny. Výzdoba k tomu...

22. března 2026

