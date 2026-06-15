Uleví od svědění
Zatím nás to ještě trápit nemusí, ale nebude to trvat tak dlouho a venku se to zase začne hemžit mouchami, komáry i vosami. Když si však připravíte naši „medicínu“, jejich bodnutí vás nebude tolik svědit a bolet.
Stačí vzít několik rozmačkaných skořápek, nasypat je do menší zavařovačky, zalít jablečným octem, zavřít a dát na pár dnů do lednice. Skořápky se v octu rozpustí a vznikne octan vápenatý, účinná látka, která se dává i do krémů na zmírnění otoků a svědění. Roztok se hodí na bodnutí i vyrážku a v lednici vydrží asi měsíc.
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