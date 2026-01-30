V lidové tradici měla každá maska svou roli. Medvěd byl symbolem síly a zdraví, kobyla zase představovala očistu a konec zimy. Průvody doplňovaly postavy jako nevěsta, pohřebář nebo žid. Krása masopustu tkví v tom, že pod maskou ztrácíte svůj civilní status – můžete parodovat, tropit si žerty a být na chvíli někým úplně jiným.
Co budete potřebovat?
Výroba masky vás nemusí finančně zruinovat. Většinu věcí najdete v šuplíku nebo v recyklovaném odpadu:
- Základ: Kartonové krabice, nafukovací balónky, noviny.
- Pojiva: Lepidlo na papír (nebo podomácku vyrobený škrob), gumičky, provázky.
- Na zdobení: Tempery, fixy, zbytky látek, peříčka, knoflíky nebo vata na vousy.
Technika č. 1: 3D maska z papírmaše (kašírování)
Pokud chcete masku, která má objem (např. hlavu medvěda nebo čumák zvířete), je tato technika ideální. Je sice časově náročnější na schnutí, ale výsledek je profesionální a pevný. Najdete ji také pod názvem papier mâché (francouzsky „rozdrcený papír“).
- Příprava formy: Jako základ použijte nafouknutý balónek nebo vytvarovaný karton.
- Vrstvení: Noviny natrhejte na menší proužky. Namáčejte je do lepidla rozředěného vodou a postupně je křižmo pokládejte na formu. Naneste alespoň 4 vrstvy.
- Schnutí: Nechte masku důkladně vytvrdnout, ideálně do druhého dne.
- Finalizace: Balónek propíchněte, masku sundejte a vystřihněte otvory pro oči a ústa.
- Design: Namalujte ji barvami a dolepte detaily jako uši či srst ze starého kožichu.
Technika č. 2: rychlá kartonová maska na masopust
Ideální varianta, pokud vyrábíte s dětmi nebo vás tlačí čas. Zabere vám zhruba 20 minut.
- Na kus pevnějšího kartonu si nakreslete obrys, třeba obličej medvěda, koně nebo řezníka.
- Vystřihněte a nezapomeňte na dostatečně velké otvory pro oči.
- Masku vymalujte výraznými barvami – na masopustu se pestrostí nešetří!
- Po stranách udělejte dírky, provlékněte gumičku a máte hotovo. Pokud nechcete masku na obličeji, přilepte ji na dřevěnou tyčku a držte ji jako škrabošku.
Tipy na ikonické masopustní postavy
Medvěd, huňatý symbol plodnosti
Medvěd patří k nejstarším masopustním maskám a v průvodu musí působit mohutně, neohrabaně a hlavně být slyšet.
Jak na hlavu?
Pro výrobu medvědí hlavy je nejlepší technika kašírování na nafouknutém balónku. Jakmile základ z papíru vyschne a vytvrdne, nabarvěte ho hnědou barvou. Skvělý efekt „srsti“ získáte, když na masku nalepíte kousky hnědé plsti, zbytky staré vlny nebo kousky umělé kožešiny. Nezapomeňte na výrazný černý čumák!
Jak doladit kostým?
- Tělo: Nejlepší službu udělá starý kožich obrácený chlupem ven. Pokud ho v almaře nenajdete, stačí se zabalit do hnědé deky a v pase ji pevně převázat provazem.
- Ruce a nohy: Oblečte si obyčejné hnědé tepláky. Na ruce si dejte pletené palčáky – ty medvědí tlapu imitují nejlépe.
- Nezbytný detail: Kolem pasu si uvažte pás se zvonci, rolničkami nebo alespoň plechovými hrnky. Medvěd musí při tanci dělat pořádný hluk!
- Tip: Do průvodu vyrazte s doprovodem „medvědáře“, který vás povede na řetězu.
Kobyla, rozverná společnice průvodu
Kobyla je tradičně veselá, nastrojená a v průvodu tropí nejrůznější neplechy. Jejím úkolem je bavit přihlížející a doplňovat barevnost celého procesí.
Jak na hlavu?
Z pevného kartonu vystřihněte dva stejné tvary koňské hlavy, vybarvěte je a slepte k sobě (nebo použijte jednu silnou desku). Mezi ně vlepte hřívu vyrobenou z nastříhaných provázků, zbytků vlny nebo proužků barevné látky. Hlavu pak pevně připevněte na dlouhou hůl nebo násadu od koštěte.
Jak doladit kostým?
- Tělo: Aby vznikla iluze koně a jezdce, dejte si přes ramena staré bílé prostěradlo nebo deku. Ta zakryje vaše tělo a zároveň vytvoří „hřbet“ koně, ze kterého vpředu vystupuje hlava na tyči.
- Nohy: Kobyla má být vidět! Oblečte si výrazné barevné podkolenky, kamaše nebo pruhované legíny.
- Doplňky: Kolem krku (nebo na tyč pod hlavu) uvažte věnec z papírových květin či bohatý svazek pestrobarevných pentlí.
- Tip: Masku noste přímo před tělem. Při chůzi se s tyčí pohupujte, aby to vypadalo, že kůň skutečně cválá.
Profese a archetypy: řezník, voják či žebrák
Tady stačí jednoduchá maska z kartonu na obličej, ale ten pravý charakter dodají rekvizity.
- Řezník: Bílá zástěra (klidně potřená červenou barvou), řeznická čepice, červené tváře a v ruce papírový nůž nebo velká jitrnice z vycpané punčochy.
- Žebrák: Roztrhané sako, starý klobouk a nezbytná plátěná taška či košík na výslužku.
- Voják: Papírová čepice s chocholem a šerpa z krepového papíru přes hruď.
Tradiční postavy (slaměný, žid, smrtka)
- Slaměný: Pokud máte trpělivost, našijte na starý pracovní oděv (montérky) svazky slámy. Slamění jsou tradičně spojováni s magií plodnosti.
- Žid/obchodník: Dlouhý černý kabát, cylindr nebo klobouk a nezbytný pytel přes rameno (v něm můžete mít konfety nebo sladkosti pro děti).
- Smrtka: Černé prostěradlo s vystřiženými otvory pro ruce a nezbytná kosa (vyrobená z kartonu a násady od koštěte).
Univerzální masopustní vychytávky
Pokud jdete v průvodu za jakoukoli jinou postavu, držte se těchto tří pravidel:
- Vrstvěte a kombinujte nekombinovatelné: Masopust je o chaosu. Kostkovaná košile, pruhované sako a puntíkovaná sukně? Ideální!
- Hluk je základ: Vybavte se řehtačkou, zvoncem, pokličkami nebo starým bubínkem. Maškara musí zahánět zimu hlukem.
- Kapsář nebo košík: Budete potřebovat místo na „výslužku“ (koblihy, slaninu nebo něco ostřejšího). Stylový proutěný košík nebo velká plátěná taška jsou nutností.
Tradiční průvody se dnes nebrání ani moderním vlivům. Co zkusit masku robota z krabic a alobalu? Nebo humornou masku „influencera“ s papírovým mobilem v ruce? Fantazii se meze nekladou, masopust je o parodii současného světa.
Rychlý tip na líčení
Pokud vaše maska nezakrývá celý obličej, sjednoťte look líčením:
- Červená líčka: Použijte rtěnku nebo barvu na obličej – masky by měly vypadat zdravě a vesele.
- Uhlíky: Černou tužkou si můžete přimalovat vousy, srostlé obočí nebo „špínu“ od sazí, což k masopustním postavám neodmyslitelně patří.
Závěrečné rady pro dokonalý výsledek
- Pohodlí nade vše: Nezapomeňte, že v masce budete trávit několik hodin, zpívat a možná i tancovat. Otvory pro oči musí být dostatečně široké pro dobrý výhled.
- Detaily dělají masku: Peříčka, třpytky nebo nalepovací oči dodají masce ten správný šmrnc.
- Vrstvěte materiály: Kombinace barvy, látky a plastických prvků (např. nos z ruličky od toaletního papíru) vypadá na fotkách z průvodu nejlépe.
Užijte si výrobu a ať je vaše maska hvězdou letošního masopustu!