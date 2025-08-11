Boj s muškami
Ovoce láká octomilky a zbavit se jich není snadné. Proto ho skladujte jen v lednici nebo pod poklopem, současně pravidelně vylévejte vodu z váz a odstraňujte zahnívající rostliny z květináčů, protože právě tam se rády líhnou.
Masožravky, pastičky, samolepky, vysavač. Jak se doma zbavit octomilek
Též bude nutné připravit pastičku. Octomilky lze nalákat na prošlé pivo či víno v lahvi, pomoci může také jablečný ocet smíchaný se saponátem, který nalijete do skleničky, přikryjete fólii a vybavíte dírkami.