Pryč s nezvanými hosty. Přirozeně a bezpečně vyžeňte škůdce z domova

Ať se vám to líbí, nebo ne, v těchto měsících číhají na každém kroku. Kdo? No, přece škůdci všeho druhu. Odežeňte hmyzáky a další nepříjemné potvůrky a nedovolte jim, aby vám otravovali život.
Boj s muškami

Kompost je pro octomilky velké lákadlo. Zkuste jim ho posypat pilinami, už se k...

Ovoce láká octomilky a zbavit se jich není snadné. Proto ho skladujte jen v lednici nebo pod poklopem, současně pravidelně vylévejte vodu z váz a odstraňujte zahnívající rostliny z květináčů, protože právě tam se rády líhnou.

Masožravky, pastičky, samolepky, vysavač. Jak se doma zbavit octomilek

Též bude nutné připravit pastičku. Octomilky lze nalákat na prošlé pivo či víno v lahvi, pomoci může také jablečný ocet smíchaný se saponátem, který nalijete do skleničky, přikryjete fólii a vybavíte dírkami.



11. srpna 2025

11. srpna 2025

