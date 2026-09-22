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Jak vybrat správné interiérové dveře? Rozhoduje nejen vzhled, ale i materiál

Komerční sdělení   14:15

CPL lamináty představují univerzální variantu pro běžný provoz domácnosti. | foto: Doornite

Komerční sdělení

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Při výběru interiérových dveří většinou jako první řešíme to, jak vypadají. Jenže dveře do málo používané spíže mají úplně jiné nároky než dveře na frekventované chodbě nebo v domácnosti s dětmi. Důležitý je proto nejen vzhled, ale také odolnost, vnitřní výplň a ochrana hran. Jak se v označeních CPL, HPL, DTD nebo ABS zorientovat?

Interiérové dveře patří k prvkům, které se do domu či bytu pořizují na dlouhou dobu. Vyplatí se proto před nákupem zvážit, jak často se budou používat, zda jim hrozí nárazy nebo zvýšená vlhkost a jaké nároky máme na jejich vzhled či tlumení hluku.

Jedny dveře totiž nemusí být ideální pro celý byt. Zatímco u komory stačí ekonomické řešení, u dětského pokoje, pracovny nebo dveří na chodbu dává smysl investovat do odolnější konstrukce.

Nejdříve se ptejte, jakou zátěž budou dveře zvládat

Nejjednodušším vodítkem při výběru je provoz v konkrétní místnosti. Do méně namáhaných prostor lze zvolit dveře s foliovaným povrchem. Pro běžný provoz domácnosti představují univerzální variantu CPL lamináty.

  • CPL laminát v nabídce DOORNITE má tloušťku přibližně 0,2 milimetru a výrobce jej uvádí jako povrch s vysokou odolností proti poškrábání, otěru a běžnému provoznímu zatížení. Hodí se proto tam, kde se dveře používají každý den – například do obývacího pokoje, ložnice nebo dětského pokoje.
  • Ještě vyšší zátěž zvládne HPL laminát. U DOORNITE má přibližně 0,8 milimetru, skládá se z více vrstev a vyrábí se za vyššího lisovacího tlaku. Ve srovnání s CPL je pevnější a výrobce jej doporučuje do velmi namáhaných prostor.

Interiérové dveře Clara

Právě proto se HPL uplatní například v kancelářích, školách, zdravotnických zařízeních nebo jiných intenzivně využívaných objektech. V rodinném domě či bytě může být vhodný například tam, kde je provoz skutečně vysoký a prioritou je především dlouhodobá odolnost.

HPL laminát se skládá z více vrstev a DOORNITE jej doporučuje do velmi namáhaných prostor.

Fólie, CPL, HPL, nebo lak? Každý povrch má jiné přednosti

Ne vždy ale musí být hlavním kritériem maximální mechanická odolnost. Pokud jsou dveře v místě, kde se jich během dne téměř nikdo nedotkne, může být zbytečné volit nejsilnější dostupný laminát.

  • Foliovaný povrch představuje dostupnější řešení a nabízí široké možnosti dekorů. CPL je pomyslnou střední cestou pro běžnou domácnost – kombinuje příznivou odolnost, snadnou údržbu a široký výběr vzhledů. HPL je určen tam, kde se počítá s vysokou zátěží.
  • Samostatnou kategorií jsou lakované dveře. Pokud je při zařizování interiéru prioritou minimalistický a reprezentativní vzhled, jednou z možností jsou prémiové lakované dveře CLARA. DOORNITE u nich používá tři vrstvy laku, trojí broušení a UV vytvrzování. Výsledkem je velmi hladký bílý povrch s vyšší odolností.

Při výběru tak neexistuje jeden nejlepší univerzální materiál. Správná kvalita dveří znamená především to, že jejich konstrukce a povrch odpovídají místu, kde mají sloužit.

Prémiové lakované dveře Clara

Voština, nebo DTD? Na výplni záleží víc, než je vidět

Povrch je jen jedna část dveří. Přestože jejich vnitřní výplň není na první pohled vidět, zásadně ovlivňuje hmotnost, pevnost a také schopnost tlumit hluk.

  • Základním řešením je papírová voština. Je lehká, ekonomická a podle výrobce je vhodná především pro méně zatěžované interiéry. Typickým příkladem může být spíž, komora nebo jiná místnost, jejíž dveře se otevírají jen několikrát denně.
  • Děrovaná dřevotříska neboli DTD stojí za zvážení u více využívaných místností. Má vyšší hustotu než voština, dveřní křídlo je díky ní pevnější a lépe tlumí hluk. DOORNITE ji doporučuje například do ložnic či kanceláří.

Děrovaná dřevotříska neboli DTD je vhodná do více využívaných místností.

Rozhodování tedy může být poměrně jednoduché:

  • spíž nebo málo používaná komora: voštinová výplň může plně dostačovat,
  • ložnice, pracovna nebo dětský pokoj: vhodnější bývá DTD,
  • místnost, kde je důležitý větší klid: přednost má pevnější výplň s lepšími akustickými vlastnostmi.

Není proto nutné automaticky pořizovat do celého bytu odolné interiérové dveře ve stejné konstrukci. Při rekonstrukci celého bytu lze výplň přizpůsobit každé místnosti zvlášť.

Jak ochránit hrany dveří?

Jedna část dveří bývá při každodenním provozu obzvlášť namáhaná – jejich hrana. Právě ta nejvíc trpí při manipulaci s nábytkem nebo vysávání a zároveň se dostává do kontaktu s vlhkostí například během vytírání podlahy.

Proto má význam řešit nejen plochu dveřního křídla, ale také jeho zakončení. DOORNITE prémiová ABS hrana má tloušťku 1 milimetr a je určena pro zvýšení ochrany před mechanickým poškozením a působením vlhkosti. Použít ji lze u falcových i bezfalcových dveří a kombinovat s CPL, lakovanými povrchy i HPL dekory.

DOORNITE prémiová ABS hrana
DOORNITE prémiová ABS hrana

DOORNITE prémiová ABS hrana

Výhodou je, že ochranná hrana nemusí vzhled dveří rušit. DOORNITE ji nabízí ve stejných nebo velmi podobných dekorech a strukturách, jaké má plocha dveřního křídla. Z praktického prvku se tak nestává viditelný kompromis v designu.

DOORNITE prémiová ABS hrana

Jak tedy vybírat?

Před návštěvou prodejny si stačí u každých dveří odpovědět na několik jednoduchých otázek:

  • Jak často se budou používat?
  • Hrozí jim nárazy a intenzivní provoz?
  • Je důležité tlumení hluku?
  • Je prioritou především cena, maximální odolnost, nebo reprezentativní vzhled?

Seguridad PRO+ (spojení HPL dveří + DOORNITE prémiové ABS hrany pro maximální odolnost)

Do málo využívaných prostor může stačit jednodušší foliovaný povrch s voštinovou výplní.

Pro běžnou domácnost dává smysl odolnější CPL v kombinaci s DTD tam, kde jsou dveře více namáhané nebo kde je potřeba větší akustický komfort.

Do velmi vytížených prostor lze zvolit HPL a pro interiéry, v nichž hraje zásadní roli design, zase prémiový lak CLARA. Ochranu nejnamáhanější části dveří pak může doplnit DOORNITE prémiová ABS hrana.

Širokou nabídku povrchů, výplní a provedení nabízí český výrobce DOORNITE. Konkrétní modely a varianty dveří lze vybírat podle požadovaného designu i provozní zátěže.

Témata: vzhled, spíž, DOORNITE

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