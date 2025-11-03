Mytí oken nemusí být noční můra. Naučte se to bez šmouh

Ivana Vaňkátová
  4:00
Už vás nebaví, že po hodinách dřiny s hadrem a čističem vypadá vaše okno spíš jako mapa hustě osídlené oblasti než jako průzračný portál mezi vaším domovem a přírodou venku? Máte pocit, že se vám šmouhy tvoří schválně, jen abyste si nemohli užít svou kávu s čistým výhledem? Nejste v tom sami. Přinášíme ověřené tipy a vychytávky, jak konečně dosáhnout oken beze šmouh.

Mytí oken | foto: Adam JonesCreative Commons

Zapomeňte na čisticí zázraky z reklamy na chemii. Klíčem je správná technika, příprava a hlavně – načasování!

Než se pustíte do akce, pochopte nepřítele. Šmouhy nejsou žádný naschvál od výrobců oken, jen výsledek nevhodných čisticích přípravků a techniky.

Nejčastější příčiny šmouh podle odborníků

  • Příliš rychlé schnutí: Největší chyba je mytí oken na přímém slunci. Teplo roztok rychle odpaří a chemikálie/minerály z vody (hlavně pokud máte tvrdou vodu) se usadí na skle a vytvoří mapy.
  • Špinavý start: Neodstraněný prach, pyl, nebo dokonce pavučiny na rámu a parapetu se během mytí oken snadno přenesou na sklo a zanechají nečistotu.
  • Nevhodný hadřík: Mohou na skle zanechat drobná vlákna. Stejně jako oblíbené kuchyňské papírové utěrky.
  • Špatné prostředky: Příliš velké množství čisticího prostředku, nebo dokonce klasické prostředky na nádobí (někdo totiž doporučuje mytí oken jarem), mohou na skle zanechat lepkavý film, který šmouhy naopak přitahuje.

Krok za krokem, jak umýt okna beze šmouh

Dokonalý výsledek vyžaduje přípravu. Tady je ověřený postup, jak efektivně umýt okna:

Příprava je základ

Začněte odstraněním prachu, pavučin a hrubých nečistot z rámů a parapetů. Použijte suchou utěrku nebo vysavač. Následně rámy a parapety umyjte. Použijte vodu s trochou jemného mýdla. Tím zabráníte přenosu špíny na čisté sklo.

Správné nástroje dělají mistra

Rozmývák: Smetáček s návlekem, ideálně z mikrovlákna.

Kvalitní stěrka: Se správnou gumovou lištou je to král čištění velkých ploch.

Utěrky z mikrovlákna: Jsou nejlepší na doleštění rohů a okrajů.

Mytí oken

Domácí triky

Jak umýt okna octem? Smíchejte jeden díl bílého octa se dvěma díly teplé vody. Případně přidejte pár kapek saponátu nebo lžíci lihu (čistého alkoholu) pro lepší odmaštění.

Zatímco jar na mytí nádobí může zanechat film, některé vychytávky doporučují mytí oken aviváží (malé množství do vody), která prý má antistatické účinky – zabraňuje usazování prachu. Může však na skle zanechat film. Směs octa a lihu s vodou je tedy účinnější.

Technika čištění skel

  1. Naneste roztok: Naneste připravený roztok na sklo rozmývákem, rovnoměrně a dostatečně.
  2. Stírejte stěrkou: Klíčem k úspěchu, jak odstranit šmouhy ze skla, je stahování stěrkou shora dolů. Vždy stahujte jedním plynulým tahem. Po každém tahu otřete gumovou lištu stěrky suchým hadříkem, abyste zabránili rozmazání nečistot.
  3. Doleštění: Rohy a okraje, kam se stěrka nedostala, doleštěte suchou utěrkou z mikrovlákna.
Mytí oken

Kdy a jak často by se okna měla čistit?

Co čistitDoporučená frekvenceProč
Vnější skla2× ročně (jaro a podzim)Jsou nejvíce vystaveny prachu, pylu a dešti.
Vnitřní skla1× měsíčně až 1× za čtvrt rokuMéně špinavé, ale sbírají prach a otisky prstů.
  • Vyhněte se přímému slunci: Myjte okna ideálně v zatažený den, nebo když je okno ve stínu.
  • Pozor na mráz: Pokud myjete okna v zimě, použijte vlažnou vodu (maximálně 30 °C), aby nedošlo k teplotnímu šoku a prasknutí skla. Přidejte trochu alkoholu nebo lihu, který sníží bod mrazu roztoku.

„Mýt okna v mrazu není nejlepší rozhodnutí, protože chemické prostředky na mytí pak nemají šanci pracovat tak, jak potřebujeme, nejúčinnější jsou zhruba od nějakých 5 °C,“ vysvětluje Irena Bartoňová Pálková, prezidentka Asociace čištění a úklidu, a dodává: „Čtyřicetistupňové teploty ve vrcholném létě také nejsou ideální, protože pak se přípravky rychle vypařují.“

Mytí oken

A jak umýt okna ve výšce? Bezpečně a efektivně

Mytí oken ve výšce je rizikové. Při čištění oken ve vyšších patrech vždy dbejte na maximální bezpečnost.

  1. Teleskopická tyč: Zásadní pomůcka pro okna, kam nedosáhnete. Pořiďte si tyč, na kterou lze nasadit rozmývák i stěrku.
  2. Magnetické čističe: Existují oboustranné magnetické čističe, kdy vnitřní magnet drží zvenčí a provádí tahy. Jsou efektivní, ale vyžadují zručnost.

Kdy volit pomoc profesionálů a kolik to stojí?

Pokud vás neláká akrobacie na žebříku při mytí oken ve výšce, nebo jestli máte francouzská okna a velké skleněné plochy, je čas zvážit služby profesionální úklidové firmy. Specialisté disponují vychytávkami, jako jsou profesionální teleskopické tyče a speciální chemie, a znají ověřené techniky, jak efektivně umýt okna i ve špatně přístupných místech a jak odstranit šmouhy ze skla i po silném znečištění.

Mytí oken na zlínském mrakodrapu, který je sídlem Zlínského kraje.

Ceny se většinou pohybují v závislosti na ploše a složitosti zakázky. Orientačně si většina firem v České republice účtuje za mytí oken (včetně rámů a parapetů) kolem 25 až 35 Kč za metr čtvereční. U silně znečištěných oken, nebo v případě potřeby výškových prací (nad 3 metry), se však tato cena může zvýšit. Před objednáním proto vždy zkontrolujte minimální cenu zakázky a co všechno je v ceně zahrnuto, třeba doprava nebo mytí žaluzií.

Ať už se rozhodnete pro profesionály, nebo pro boj s octem a mikrovláknem, nezapomeňte, že s čistými okny je svět hned krásnější!

Vstoupit do diskuse
Témata: sklo, parapet, stěrka

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Kotek na farmě bojuje o přežití i plochu pro dům. Příroda je prostě drsná

Jaké to je budovat farmu a stavět dům na zelené louce, o tom by mohl vyprávět Vojta Kotek – i když zdaleka ještě nemají s rodinou hotovo. Respektive on už to vypráví, a to formou seriálu, jehož druhý...

Letovský statek zařízla dálnice. Pak mu Ano, šéfe! rozjelo hvězdnou kuchyni

Představte se, že patnáct let provozujete vyhlášenou zájezdní hospodu a najednou vás o hosty projíždějící přímo kolem vašeho podniku připraví stavba dálnice. Kromě dělníků, kteří na ní pracují, k vám...

Myslela jsem, že bolestí zešílím, líčí Češka. Roky v řeznictví na Zélandu jí ničily zdraví

Premium

Drobná usměvavá dívka ze slovácké vesnice Popovice poblíž Uherského Hradiště se umí ohánět nožem jako málokdo. Tyhle schopnosti prokázala Monika Remeš i v prestižní soutěži nejlepších světových...

Kloši, blechy či štěnice jako na dlani. Ať číhají ve věcech či krtčím kožíšku

Někdy děti na svých vláscích přinesou domů vši, z dovolené se dají přivézt štěnice, které primárně také sají krev nám lidem, jindy si roztoči smlsnou na našich vymazlených rostlinách, ať už doma nebo...

Rekordní úlovek u norského břehu. Chytil mníka mořského dlouhého 145 cm

Jan Faktor rád jezdí s kamarády rybařit do Norska. Z něj také přivezl úlovek, se kterým se pochlubil v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek. Jako nástrahu si z domoviny přivezl makrely koupené v...

Mytí oken nemusí být noční můra. Naučte se to bez šmouh

Už vás nebaví, že po hodinách dřiny s hadrem a čističem vypadá vaše okno spíš jako mapa hustě osídlené oblasti než jako průzračný portál mezi vaším domovem a přírodou venku? Máte pocit, že se vám...

3. listopadu 2025

Pošlete snímek svého mazlíčka a můžete vyhrát pytle krmení pro psa či kočku

Zima se blíží mílovými kroky, a tak hltáme každý aspoň trochu pěkný podzimní den. Bezpochyby si takové chvíle užíváte nejen se svými pejsky, ale i dalšími zvířecími mazlíky a fotíte. A když vyberete...

3. listopadu 2025

Nováček se stal králem rybářské výpravy. Přepsal svůj rekord na těžké vodě

Soutěž

Martin Vích poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek příběh o tom, jak se z v podstatě nováčka může stát šampion. Přes nepříznivé podmínky překonal svůj osobní rekord hned sedmkrát a zdolal...

3. listopadu 2025

Tajemstvím dlouhověkosti netopýrů je zimní spánek. A nespí zavěšení, líčí zoolog

Premium

Netopýři. Jediní savci, kteří dokážou létat. Orientují se pomocí echolokace a každou noc snědí tolik hmyzu, kolik odpovídá asi třetině jejich váhy. Nás ale zajímali pro jejich úžasnou schopnost...

2. listopadu 2025

Řemesla, která míří do záhuby. Až mistři zahodí šídla a pinzety, tyto obory zmizí

Premium

Příběh hodináře Martina Jíchy a ševce Jana Říhy mají jedno společné: až je přestane práce bavit, nikdo je nenahradí. Sledujeme v přímém přenosu zánik dalších, dříve nepostradatelných profesí? Budou...

1. listopadu 2025

Kotek na farmě bojuje o přežití i plochu pro dům. Příroda je prostě drsná

Jaké to je budovat farmu a stavět dům na zelené louce, o tom by mohl vyprávět Vojta Kotek – i když zdaleka ještě nemají s rodinou hotovo. Respektive on už to vypráví, a to formou seriálu, jehož druhý...

1. listopadu 2025

Nejroztomilejší říjnoví mazlíčci vyhráli prémiové granule, hlasující román

Aktualizujeme

S posledním říjnovým polednem skončilo hlasování pro nejroztomilejší mazlíčky měsíce. Dozvíte se, kdo se tentokrát může radovat z hodnotné výhry, krmiva z nové řady Brit Premium by Nature ve variantě...

31. října 2025  13:20

OBRAZEM: Svítící lev i panda. Pražskou zoo rozzáří Divoká Asie, láká i na novinku

Do Zoo Praha se před zimou vrací světelná výstava od společnosti Garden of Lights, která tu byla i loni. Divokou Afriku letos vystřídá téma Divoká Asie. Letos poprvé lidi překvapí také pohybující se...

31. října 2025  10:40

Letovský statek zařízla dálnice. Pak mu Ano, šéfe! rozjelo hvězdnou kuchyni

Představte se, že patnáct let provozujete vyhlášenou zájezdní hospodu a najednou vás o hosty projíždějící přímo kolem vašeho podniku připraví stavba dálnice. Kromě dělníků, kteří na ní pracují, k vám...

31. října 2025

Nový český koníček: fermentace. Jak opravdu fungují kvašené potraviny

Premium

Kvašená jídla se vracejí do našich kuchyní. Tradiční kysané zelí doplňují populární fermentované potraviny a nápoje, které přinášejí pestrost i zdraví. Magazín Víkend DNES nejen o tradicích a...

30. října 2025

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Jak jsem po dlouhém boji konečně přelstil lišáckou štiku, královnu mělčiny

Soutěž

Michael Kafoněk v soutěži Můj nejlepší rybářský úlovek popsal mnohdy trudné rybářské zážitky, kdy se nedaří a nedaří. Zde se navíc setkal s lišáckou štikou, která jako by si s rybáři jen pohrávala.

30. října 2025

Příběhy slavných sýrů. Roztoči na povrchu, zákaz v metru a proč je nejdražší tak drahý

Premium

Sýry! Zvláštní kout gastronomie, ve kterém se potkává tradice, mikrobiologie a někdy i právo. Sýr je dokonce starší než písmo. Archeologové našli jeho pozůstatky z doby kolem roku 5 500 př. n. l. na...

30. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.