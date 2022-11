Pohlreich ukázal, že lze dělat pravou japonskou kuchyni i na Vinohradech

Kuchař Zdeněk Pohlreich se během své show Ano, šéfe! potýkal s tím, že během svých návštěv narážel na pokusy o cizozemskou kuchyni tam, kde by ji vůbec nikdo nečekal. A podle toho to většinou dopadlo. Pokrmy byly jenom málokdy podobné tomu, jak by to mělo skutečně chutnat. K podobným případům se vrátil v poslední epizodě vzpomínkového pořadu Jak to bylo, šéfe?