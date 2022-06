Pohlreich se vrátil do Mama’s. Kontroloval jejich hvězdičky a byl nadšený

Pohlreich už tehdy ocenil, že se nepouštějí do žádných složitých restauračních konceptů a naopak dávají přednost jednoduché nabídce rychlého občerstvení, ovšem v podobě, kdy se kladou velké nároky na kvalitu vstupních surovin. Mama´s se tak brzy stalo ikonou moravskoslezského regionu a za místními burgery a hot dogy se tak sjíždějí návštěvníci z širokého okolí.

Burger tam neznamená podobu unaveného hambáče a hot dog není jen párek v rohlíku. V jejich provedení je to bůček, ze kterého by se najedla skoro celá rodina (jak se připravuje, uvidíte na videu).

Že si bratři pečlivě suroviny vybírají ostatně vidíte i na jejich facebookových stránkách. Než by připravovali jídlo z nedokonalé suroviny, raději podnik zavřou i za cenu ztráty. „Bohužel dnes nemůžeme otevřít, protože prostě nejsme spokojeni s kvalitou dodaného masa,“ napsali například ke konci května.

Pohlreich byl nejvíc zvědavý, jak se jejich koncept bude rozvíjet. Přece jen, čím je jednodušší, tím je obtížnější někam ho smysluplně dokopat. Ale Kaňákovi ho vyvedli z představy, že by chtěli expandovat vlastními silami. Už teď bojují se svými partnerkami.

Jak to bylo, šéfe? Pořad můžete sledovat každé pondělí po desáté večer a reprízu v neděli dopoledne, případně na iPrima.cz

„Nejspokojenější žena je ta, které nosíte domů pěknou výplatu a zároveň jste pořád doma,“ ironicky poznamenali. „Jenže tak to nefunguje.“

Rozhodli se proto jít cestou franšízy. Svůj koncept by chtěli přetavit do systému budek Take Away, jimiž by chtěli zaplavit republiku, ostatně v Ostravě už na zkoušku stojí. Podle prvních reakcí Ostravanů je to dobrý počin, protože pro vyhlášený burger nemusí jezdit až do centra.

Co mimo bůčkový hot dog Pohlreich ještě v Mama´s připravoval?

Champignon Burger

Burger s žampiony

Ingredience :

mleté hovězí maso

gouda old Holland (min. 12 měs. zralá)

salám chorizo

červená cibule

hnědé žampiony

šťáva z citronu

bylinky (oregano, tymián, rozmarýn, petržel)

česnek

majonéza

kečup

sůl, pepř, olej

burgerová bulka

máslo

salát (lolo rosso, polníček)

Postup:

Dopředu si připravíme žampiony, které nakrájíme na plátky, orestujeme na másle a zakápneme citronovou šťávou. Cibuli nakrájíme na proužky, chorizo na nudličky a společně orestujeme.

Majonézu smícháme s bylinkami, trochou česneku a citronové šťávy, podle chuti dosolíme a dopepříme

Z mletého masa vytvarujeme burgery o váze asi 180 g a dáme na gril. Osolíme opepříme a grilujeme asi 3 minuty. Maso obrátíme a dáme na něj nastrouhanou goudu.

Pokud možno zaklopí́me malou miskou pro lepší rozpuštění sýra a grilujeme další 2 minuty. Maso stáhneme z grilu a dáme stranou odpočinout. Mezitím opečeme bulky na másle.

Na opečenou spodní polovinu bulky dáme bylinkovou majonézu a salát. Přidáme maso a na něj směs ogrilované cibule s chorizem. Na závěr dáme plátky restovaných žampionů.

Vrchní polovinu bulky potřeme kečupem přidáme salát a zaklopíme.