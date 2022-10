Jak to bylo, šéfe? se vrátilo. Pohlreich otestoval kuchařského olympionika

Jan Všetečka byl historicky prvním českým kuchařem, který se probojoval do světové soutěže Bocuse d’Or, což je něco jako kuchařská olympiáda. Přitom je to skromný kluk, který si na nic nehraje a to je jedním z důvodů, proč si Zdeněk Pohlreich vybral právě jeho pro první díl druhé řady svého vzpomínkového pořadu Jak to bylo, šéfe?