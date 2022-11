Pohlreich navštívil kuchaře, který nikdy neviděl Ano, šéfe! Jenom koukal

„Myslím si, že člověk na sobě musí nejdřív deset let pracovat pod vedením těch nejlepších v cizině a pak se vrátit a začít něco budovat. Bez zkušeností to nejde,“ tvrdí Knedla.

Díky tomuto tvrzení dojde v pořadu i na vzpomínku na Vladimíra Poštulku, foodkritika, který vždy tvrdil, že mladí se vrátí do Čech a postaví českou gastronomii do latě. „Prý čekal, že to bude rychlejší proces, ale dočkal se a Jan Knedla je toho důkazem,“ vzpomínal Zdeněk Pohlreich.

Jako obvykle se pořad prolíná s dnes už humornými vzpomínkami z natáčení, tentokrát ze 3. a 4. řady natáčení Ano, šéfe!. Dnes se můžete pobavit s dříve častou představou, že vchod do restaurace by měla zdobit obtloustlá figurína kuchaře, kterou si mnozí pamatují z návštěv Německa. Jen se k nám dostala o dvacet let později. Jako kdyby došlo k invazi sádrových trpaslíků, jen s kuchařskou čepicí.

To, co však Knedla předvádí v kuchyni, nemá nic společného s jeho jménem. V jeho hájemství je na první pohled poznat, že jeho výtvory jsou poznamenané dlouholetou zkušeností v prvotřídních restauracích. Takže hosté v Papilio se uprostřed brdských kopců mohou setkat s něčím, co by vlastně vůbec nečekali.

Žádné vepřo knedlo zelo se šesti, ale prvotřídní servis, plating na úrovni světové špičky. A v pořadu je vidět, že i Zdeněk Pohlreich, který rád srší vtipem a rozdává rady, se stáhl do pozadí a poslušně krájí cibuli a pažitku, prostě pomáhá a učí se.

Na druhou stranu Knedla je zvědavý na to, jak to v restauracích po dobu jeho nepřítomnosti v reálu vypadalo. A občas kroutí hlavou a nemůže pochopit, jak bylo vůbec možné, že některý kuchař může začít svou denní práci ve špíně. Prostě je ze zahraničí tak „vydrilován“, že si vůbec neumí představit, jak takto pracovat.

Možná, že tento díl není až tak o vaření. Recepty, které byly k vidění v tomto dílu nejsou vůbec o domácí přípravě. Toto může připravovat jen špičkové pracoviště.

Je však poučením o střetu různých kultur a norem stravování. Česko versus špičková zahraniční kuchyně.

Zpětně si můžete pustit aktuální díl Jak to bylo, šéfe? například na iPrima.