I v zimě je potřeba doplňovat kyslík. Naučte se správně větrat

Průměrný člověk za hodinu spotřebuje 15 až 25 m³ vzduchu. Pokud je vás doma víc, větrejte, jak jen to jde. Když to neuděláte, podepíše se to na vaší náladě a kondici. Přemíra oxidu uhličitého způsobuje únavu, bolesti hlavy, nevolnost, problémy s koncentrací, nespavost a rozmrzelost.