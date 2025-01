Část 1/8

Pokud chcete organizaci svého domova vzít opravdu zgruntu, vše nejdřív roztřiďte. Co nepotřebujete prodejte, rozdejte nebo vyhoďte.

Blízká setkání

Věci budete používat, pokud budou dostupné. Ukládejte je proto tak, aby spolu nějak logicky souvisely.

Například šitíčko by mělo být poblíž šatní skříně, sada leštidel a kartáč na boty zase nedaleko botníku. Přinese to i jistotu, že je zase vrátíte na původní místo. A to chcete.