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Jak na moly v bytě? Zbavte se jich jednou provždy, a to bez chemie

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Ve spolupráci   4:00
Larvy zavíječe paprikového - potravinového mola

Larvy zavíječe paprikového - potravinového mola | foto: BiocontAdvertorial

Moli - Biocont
Moli - Biocont
Moli - Biocont
Šatní mol
6 fotografií
Přinesli jste si nákup, otevřeli skříň a najednou kolem vás proletěl drobný motýlek? A za pár dní další? Myslíte si, že máte domov jako ze škatulky, vyhodíte načatou mouku, vycídíte spíž i šatník, a přesto se moli po pár týdnech objeví znovu? Nejste v tom sami. S úpornými škůdci bojuje spousta domácností a důvod bývá překvapivě jednoduchý – bojujeme s dospělými motýly, ale přehlížíme jejich mikroskopická vajíčka. Jaký je nejspolehlivější postup v boji s tímto hmyzem, jak na účinnou prevenci a v čem spočívá biologická ochrana bez zbytečné chemie?

Obsah

Odkud se berou moli v bytě? Zákaznický omyl číslo jedna

Mnoho lidí má přítomnost molů spojenou se špínou nebo zanedbaným úklidem. Tak to ale není. Takzvaný potravinový mol se dostane i do perfektně čisté domácnosti, z drtivé většiny si ho přinesete v nákupní tašce.

Prvotní napadení totiž vzniká už ve výrobnách, velkoskladech, při přepravě nebo přímo v prodejně. Mikroskopická vajíčka navíc lidské oko nemá šanci zpozorovat. Zdrojem přitom nemusejí být jen klasické balíčky mouky či strouhanky, ale i:

  • krmivo pro psy, kočky, hlodavce a ptačí zob
  • sušené ovoce, ořechy, čaje, koření a čokoláda
  • přírodní dekorace ze sušených květin či slaměné ozdoby
  • pohankové a rýžové nahřívací polštářky

U mola šatního je cesta do bytu jiná – nejčastěji si ho přineseme s již použitým oblečením ze second handu, staršími vlněnými koberci nebo čalouněným nábytkem. Larva po vylíhnutí navíc dokáže překonat papírové obaly i tenké igelitové sáčky a zvesela se šíří dál.

Šatní mol

Není mol jako mol

Než se pustíte do likvidace, je nutné vědět, s kým máte čest. Lidové označení potravinový mol v sobě totiž skrývá zavíječe, zatímco pravým molem je pouze mol šatní.

Jak rozpoznat, jakého škůdce máte doma?
Druh škůdceJak ho poznatKde ho hledatCo poškozuje
Zavíječ paprikový (Plodia interpunctella)Nejčastější škůdce. Dospělec má nápadně dvoubarevná křídla – část šedou, část měděně až rezavě hnědou.Spíž, kuchyňské skříňky, krmiva pro zvířata, přírodní dekorace.Larvy opřádají potraviny jemnými pavučinkami a trusem.
Zavíječ moučný (Ephestia kuehniella)Větší, celkově šedivý motýlek s klikatými tmavými liniemi.Spíše pekárny a mlýny, ale i spíže s moukou a cereáliemi.Larvy vytvářejí hustá vlákna, která slepují mouku do chuchvalců.
Mol šatní (Tineola bisselliella)Menší (cca 1 cm), jednobarevně zlatavě béžový motýlek. Vyhýbá se světlu a slabě létá.Šatní skříně, koberce, péřové peřiny, čalounění.Larvy tráví keratin – poškozují vlnu, peří, kůži či kašmír.

Zavíječ paprikový – takzvaný potravinový mol

Zajímavost z říše hmyzu

Škody v domácnosti nezpůsobuje létající dospělý motýl, ale výhradně jeho žravá larva. Dospělý mol šatní má zakrnělé ústní ústrojí – za celý svůj dospělý život nepřijímá žádnou potravu ani vodu a po spáření a nakladení vajíček hyne. Vodu z potravy získávají výhradně larvy, které dokážou metabolicky zpracovat keratin z textilií.

Boj s potravinovými moly. Zdroje a mechanický úklid

Pokud ve spíži objevíte známky napadení, postupujte v těchto krocích:

  1. Najděte ohnisko: Prohlédněte všechny suché potraviny, čaje i krmiva pro zvířata. Napadené balíčky bez milosti vyhoďte nebo spalte. Pozor – housenka zavíječe se před zakuklením často vzdaluje od potravy, takže kukla na stropě či stěně nemusí znamenat, že zdroj je přímo pod ní.
  2. Důkladně vysajte spáry: Dírky na kolíčky v policích, rohy skříněk a panty vysajte a obsah vysavače ihned vyneste z domu.
  3. Ocet na ně neplatí: Mytí skříněk octem nebo bělidlem samo o sobě vajíčka ani larvy neusmrtí. Smysl má důkladné mechanické odstranění nečistot a zbytků jídla.
  4. Skladujte v pevné ochraně: Osvědčenou prevencí je přesypat potraviny do skleněných, kovových nebo pevně těsnících plastových dóz, skrz které se larvy neprokoušou.

Jak na šatní moly?

Šatní moli vyhledávají materiály živočišného původu obsahující bílkovinu keratin. Čistou bavlnu, len ani syntetická vlákna (polyester, polyamid) larvy nekonzumují, protože neobsahují keratin a nedokážou je strávit. Rostlinné či syntetické látky však mohou vyžrat a poškodit v případě, že jsou znečištěné (potem, mastnotou či zbytky jídla), ze kterých se snaží získat živiny, případně z nich vykusují vlákna pro stavbu svých ochranných rourek.

  • Chemické čištění a vysoké teploty: Zasažené oblečení vyperte na nejvyšší možnou teplotu, případně odneste do čistírny. Chemické čištění usmrtí všechna vývojová stadia mola.
  • Mrazák alespoň na 72 hodin: Náchylné vlňáky, péřové bundy či svetry zabalte do igelitu a nechte důkladně promrznout v mrazáku po dobu minimálně tří dnů.
  • Pozor na klasické kuličky proti molům: Naftalínové kuličky a chemické fumiganty uvolňují do prostoru šatníku dráždivé výpary, které mohou nepříznivě působit na dýchací cesty. Volně rozházené kuličky navíc představují riziko pro malé děti a domácí mazlíčky.

Proč lapače proti molům nestačí

Běžně dostupné feromonové lapáky, jako je Feroset Tetra pro potravinové zavíječe nebo Tinaset pro mola šatního, fungují skvěle jako monitoring. Zdařile přilákají a přilepí dospělé samečky, díky čemuž přesně poznáte, že máte v domě škůdce.

Jenže samičce stačí k nakladení stovek vajíček jediný úspěšný partner. Feromonový lapač vám tedy signalizuje výskyt, sám o sobě ale populaci nevyhubí.

Přírodní řešení? Povolat biologii a dravou vosičku

Chytrým řešením bez chemie je vyrazit proti hmyzu jeho vlastními zbraněmi z přírody. Vaječný parazitoid Trichogramma evanescens (drobněnka vejcožravá) představuje mikroskopickou parazitickou vosičku o velikosti pouhých 0,3 mm (špendlíková hlavička je oproti ní 10× větší!).

Moli - Biocont

Jak tato přírodní biologická ochrana funguje?

  • Jde přímo po příčině: Vosička po čichu aktivně vyhledává vajíčka molů, do kterých naklade svá vlastní vajíčka. Jedna vosička dokáže parazitovat a zničit až 100 vajíček molů.
  • Dostane se všude: Díky mikroskopické velikosti proleze i těmi nejmenšími spárami a záhyby skříní, kam se s vysavačem ani postřikem nedostanete.
  • Bezpečnost pro domácnost: Vosičky lidi nepíchají, nemají žihadlo a díky mikroskopické velikosti (jsou drobné jako zrnko krupice) si jich v bytě ani nevšimnete. Jakmile zlikvidují všechna vajíčka molů a nemají další hostitele, samy přirozeně zahynou a jejich tělíčka se rozpadnou na neviditelný prach.
Tricho

Jak správně aplikovat parazitickou vosičku?

Aplikace probíhá pomocí malých papírových kartiček, které jednoduše položíte do spíže nebo zavěsíte na ramínko ve skříni. Jelikož jde o živý organismus, dodává se postupně v chlazených zásilkách, aby byla spolehlivě pokryta celá doba vývoje škůdce.

  • Proti potravinovým molům (TrichoMol P®):
  • Pro běžnou spíž (do 2 m²) se používá 1 dávka (celkem 8 kartiček rozložených do 2 zásilek). První část kartiček vyvěsíte ihned, část uložíte na týden do chladničky (4–7 °C) a následně obdržíte druhou zásilku. Celý proces trvá přibližně 1 měsíc.
  • Proti šatním molům (TrichoMol T®):
  • Šatní mol má delší a variabilnější vývojový cyklus. Pro běžnou skříň je určena dávka obsahující 4 zásilky (celkem 16 kartiček), přičemž aplikace pokrývá období přibližně 2 měsíců.

Kombinace důkladné mechanické očisty, přesypání zásob do skleněných dóz a nasazení parazitické vosičky představuje nejúčinnější cestu, jak zamezit líhnutí nových generací a zbavit se molů v bytě jednou provždy – a to zcela bez zbytečné chemie u vašeho jídla či oblečení.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Biocont.

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