Jaké způsoby odstranění mechu zvolit
Pro menší plochy lze využít jednoduché domácí prostředky, například colu nebo jiné sycené nápoje, které díky obsahu kyselin narušují buněčnou strukturu mechu. Tato metoda je šetrná k přírodě, ale vždy ji nejdříve vyzkoušejte na méně viditelném místě. Mech lze mechanicky odstranit také pomocí tupého nože, škrabky nebo škrabacího kartáče.
„Pokud jde o větší plochy, osvědčují se vysokotlaké čističe nebo speciální mechanické odstraňovače plevele s rotačním pohybem. Chemické prostředky proti mechu jsou dostupné především pro trávníky, ale doporučuje se je používat jen tehdy, když jiné způsoby selžou, protože mohou být toxické,“ doporučuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.