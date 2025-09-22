Jak se efektivně zbavit mechu. Průvodce pro trávník, střechu i dlažbu

Marek Burza
Mech se může objevit téměř kdekoli – ve spárách dlažby, v prasklinách, na fasádě, zahradním nábytku, trávníku i na střeše. Přestože někdy dodává zahradě specifický vzhled, jeho přítomnost není vždy vítaná. Pokud se ho chcete zbavit, existuje hned několik možností, které se liší účinností i šetrností k okolnímu prostředí.
Část 1/5

Jaké způsoby odstranění mechu zvolit

Mech ve spárách dovede potrápit.

Pro menší plochy lze využít jednoduché domácí prostředky, například colu nebo jiné sycené nápoje, které díky obsahu kyselin narušují buněčnou strukturu mechu. Tato metoda je šetrná k přírodě, ale vždy ji nejdříve vyzkoušejte na méně viditelném místě. Mech lze mechanicky odstranit také pomocí tupého nože, škrabky nebo škrabacího kartáče.

VIDEO: S plevelem ve spárách si hravě poradíte bez ohýbání hřbetu

„Pokud jde o větší plochy, osvědčují se vysokotlaké čističe nebo speciální mechanické odstraňovače plevele s rotačním pohybem. Chemické prostředky proti mechu jsou dostupné především pro trávníky, ale doporučuje se je používat jen tehdy, když jiné způsoby selžou, protože mohou být toxické,“ doporučuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.



Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

KVÍZ: Víte, co patří do košíku? Otestujte si, jak se vyznáte v houbách

Houbařská sezona je v plném proudu. Víte ale, které houby můžete do košíku bez obav dát a kterým se raději vyhnout? Vyzkoušejte si své znalosti ve velkém kvízu! Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

Na Čertovce už vaří čerstvé jídlo, při natáčení Ano, šéfe! vyklidili mrazáky

„Tohle je interiér, o kterým se rozhodně nedá říct, že by byl zastaralej. Ten je prostě starej,“ konstatuje šéf při vstupu do restaurace, kde na zdi mimo jiné visí i kůže z divočáka a minulé století...

Když bylo třeba sklidit chmel, naše zlato, se studenty se nediskutovalo

Bývaly doby, kdy vstupenkou ke studiu na vysoké škole nebyly jen zdárně složené přijímací zkoušky, ale rovněž výpomoc při sklizni chmelové úrody. Studenti to dost dobře nemohli odmítnout, omlouvaly...

Střih růží není jen jarní práce. Podzimní péče má klíčový význam

Zatímco jaro je časem velkých změn a radikálních řezů, podzim je pro růže spíš obdobím decentní úpravy. Mnoho začínajících zahrádkářů si klade otázku, zda růže na podzim vůbec stříhat. Odpověď je...

Slaďounké moruše si zamilujete stejně jako ptáci. Sázejte je dál od domu

„Je to moje úplně nejoblíbenější ovoce v celé zahradě,“ říká zahradnice Lenka Eywa, která se s tímto jedinečným ovocem setkala až ve svých 35 letech. Hned věděla, že jednou moruši musí mít na zahradě...

Jak se efektivně zbavit mechu. Průvodce pro trávník, střechu i dlažbu

Mech se může objevit téměř kdekoli – ve spárách dlažby, v prasklinách, na fasádě, zahradním nábytku, trávníku i na střeše. Přestože někdy dodává zahradě specifický vzhled, jeho přítomnost není vždy...

22. září 2025

Stejnou trofejní rybu zdolal dvakrát. Neuvěřitelný příběh od Dračí Řeky

Soutěž

Předložený příběh, který se točí kolem dvojího ulovení štiky, poukazuje na význam trpělivosti a rybářské etiky. Kromě fascinujícího popisu zdolávání majestátní ryby zdůrazňuje i důležitost přístupu...

22. září 2025

Zmrazování hub není věda. Každá však potřebuje jiný přístup

Užijte si houbařskou sezonu po celý rok! Mražení hub je nejrychlejší a nejpraktičtější způsob, jak si užít jejich chuť a vůni i v zimě. Abyste si však doma nevytvořili jen beztvarou hroudu ledu, je...

21. září 2025

Hospicový psí terapeut. Dejl zvládá mazlení v posteli i těžké chvíle s rodinou

Premium

Fyzioterapeutka Lucie Fuxová a asistenční pes Dejl, který prošel tréninkem zkušených kynologů v Pomocných tlapkách, tvoří sehranou dvojici. Díky nim se pacientům v plzeňském hospici svatého Lazara –...

21. září 2025

Zdravý trávník potřebuje péči i na podzim. Vertikutace při ní hraje klíčovou roli

Po horkém létě si váš trávník zaslouží péči. Podzimní vertikutace trávníku je klíčová procedura, která ho zbaví plsti a mechu a připraví ho na přezimování. Díky správnému postupu bude váš trávník...

20. září 2025

Svatováclavský dukát píše dějiny. Za jeho vznikem stál i Alois Rašín

Svatý Václav, patron českých zemí, zastánce Čechů, asketický mnich i ctnostný rytíř na knížecím trůně. Takové jsou obrazy muže, o kterém někteří historikové pochybují, zda skutečně existoval. Jak se...

20. září 2025

Zoo Praha slaví neděli u goril. Mláďata baví, pečující gorilí tetička dojímá

Kdy jindy se zajít podívat na oba pavilony goril nížinných v pražské zoo než při příležitosti jejich svátku? V jednom najdete gorilí rodinu se třemi mláďaty, několika samicemi a stříbrohřbetým samcem...

20. září 2025

Podzim je čas pro výsadbu růží. Ujistěte se, že víte, jak na to

Růže jsou právem označovány za královny zahrad. Aby se jim dařilo a odměnily se bohatými květy, je důležité vybrat správný termín výsadby a dodržet několik základních pravidel. Jak založit záhon...

19. září 2025

Když bylo třeba sklidit chmel, naše zlato, se studenty se nediskutovalo

Bývaly doby, kdy vstupenkou ke studiu na vysoké škole nebyly jen zdárně složené přijímací zkoušky, ale rovněž výpomoc při sklizni chmelové úrody. Studenti to dost dobře nemohli odmítnout, omlouvaly...

19. září 2025

Na Čertovce už vaří čerstvé jídlo, při natáčení Ano, šéfe! vyklidili mrazáky

„Tohle je interiér, o kterým se rozhodně nedá říct, že by byl zastaralej. Ten je prostě starej,“ konstatuje šéf při vstupu do restaurace, kde na zdi mimo jiné visí i kůže z divočáka a minulé století...

19. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Střih růží není jen jarní práce. Podzimní péče má klíčový význam

Zatímco jaro je časem velkých změn a radikálních řezů, podzim je pro růže spíš obdobím decentní úpravy. Mnoho začínajících zahrádkářů si klade otázku, zda růže na podzim vůbec stříhat. Odpověď je...

18. září 2025

Ušetřete a snižte plýtvání i svou ekologickou stopu. Osm základních tipů

Pokud vám není lhostejné ničení naší planety, životní prostředí a uhlíková stopa a přemýšlíte, jak se chovat více ekologicky, přinášíme několik prověřených tipů. Mnoho z nich navíc ušetří i vaši...

18. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.