Kuna na půdě není žádný milý domácí mazlíček. Pro majitele domů představuje noční můru, která kombinuje akustický teror s devastací majetku. Než sáhnete po první „zaručené“ radě z internetu, je důležité pochopit, s kým máte tu čest. Kuna skalní je extrémně učenlivá, teritoriální a opatrná. Pokud zjistí, že jí od vás nehrozí reálné nebezpečí, jen tak se neodstěhuje.
Proč si kuny vybírají právě půdy a střechy domů?
Lidská obydlí nabízejí kunám vše, co potřebují k přežití: teplo, bezpečí před predátory a klid na hnízdění. Nejčastěji se stěhují do podkroví, mezer pod střešními taškami nebo do garáží.
Kuna na půdě a typické zvuky:
- Hlasité dupání a běhání, především v noci a nad ránem.
- Intenzivní škrábání v sádrokartonu nebo pod střešní krytinou.
- Pískání mláďat, pokud se u vás kuna rozhodne vyvést mladé.
Kromě hluku vás na její přítomnost upozorní zápach moči, trus a zbytky potravy. Největší nebezpečí však představuje pro zateplení domu – kuna systematicky ničí tepelnou izolaci, rozhrabává minerální vatu a vytváří v ní chodby, čímž vznikají tepelné mosty.
Jak se zbavit kuny pod střechou? Co opravdu funguje?
Většina odborníků se shoduje na jednom: jedinou 100% účinnou metodou je mechanické zabezpečení. Kuna se bez problémů protáhne otvorem o velikosti pouhých 5 centimetrů.
- Najděte a uzavřete vstupní otvory: Použijte kovové mřížky, plechy nebo husté pletivo.
- Pozor na chybu: Nikdy neuzavírejte otvory dříve, než se ujistíte, že je kuna pryč. Pokud ji (nebo její mláďata) uvězníte uvnitř, zvíře uhyne a rozkládající se tělo způsobí nesnesitelný zápach a hygienické riziko.
- Kombinujte metody: Vypuďte kunu pachem či zvukem a v momentě, kdy odejde na lov, vstup okamžitě a trvale zabezpečte.
Plašiče, pachy nebo sklopce? Co dát na půdu proti kunám
Lidé často hledají zkratky, především my Češi jsme velmi vynalézaví. Tady je přehled metod, které se běžně zkoušejí:
Ultrazvukové plašiče a zvuk
Plašiče jsou populární, ale jejich účinnost je sporná. Ultrazvuk se šíří přímočaře a za překážkami, jako jsou trámy nebo izolace, ztrácí sílu. Navíc jsou kuny natolik inteligentní, že si na monotónní zvuk po pár dnech zvyknou. Profesionální deratizátoři jsou k nim proto skeptičtí.
Co kuna nesnáší: Pachové odpuzovače a babské rady
Často se doporučuje savo na kuny, ocet, parfémy, psí srst nebo lidské vlasy. Tyto metody fungují jen krátkodobě. Jakmile kuna zjistí, že pach psích chlupů neznamená přítomnost skutečného psa, přestane mu věnovat pozornost.
Oproti tomu komerční spreje jsou koncentrovanější než domácí prostředky a mohou pomoci při vypuzování před definitivním utěsněním střechy.
Sklopec a živolovná past
Častým řešením je odchyt živé kuny do pasti. Past ovšemnesmí být cítit člověkem (používejte rukavice) a musí být nastražena na lákavou návnadu, třeba na vejce nebo sušené švestky. Jed na kuny je v České republice nelegální a jeho použití je považováno za týrání zvířat.
Pokud se vám podaří kunu odchytit do živolovné pasti, čeká vás výlet. Aby se zvíře nevrátilo, musíte ho vypustit minimálně 20 kilometrů od domova, ideálně za přirozenou bariéru, jako je řeka nebo dálnice.
Při manipulaci s pastí buďte extrémně opatrní; šelma je pod stresem agresivní, proto klec vždy zakryjte dekou, která ji uklidní, a při přenosu používejte silné rukavice. V autě položte past na igelit, protože kuna v zajetí často vylučuje silně páchnoucí sekret.
Nejšetrnější je vypustit ji v hlubokém lese daleko od lidských obydlí, ovšem ideálně po konzultaci s místním mysliveckým spolkem, aby váš humánní skutek nezpůsobil problémy v jiném revíru.
Jak se zbavit kuny na zahradě a u slepic?
Pokud vás trápí jak se zbavit kuny u slepic, jediným řešením je dokonalé pletivo a pevné podlahy kurníku. Na zahradě pomáhá odstranění lákadel – nenechávejte venku krmivo pro psy, otevřené popelnice ani spadané ovoce.
Nezapomínejte ani na své vozidlo. Motorový prostor je pro tyto záškodníky lákavý kvůli teplu a specifické vůni některých izolací. Jak se zbavit kuny v autě? Pomoci mohou speciální spreje nebo vysokonapěťové destičky, které slídilce uštědří slabý elektrický šok.
Co je legální a kdy hrozí problém se zákonem?
Pozor na legislativu. Kuna skalní je v ČR lovnou zvěří, ale její usmrcování podléhá přísným pravidlům mysliveckého zákona.
- Povoleno: Mechanické zábrany, pachové odpuzovače, ultrazvuk, živolovné pasti (sklopce) a následný transport zvířete do přírody, a to alespoň 20 kilometrů daleko, jinak se vrátí.
- Zakázáno: Používání jedů, nášlapných pastí, které zvíře zraní nebo usmrtí, a jakékoliv týrání. Za nelegální trávení hrozí vysoké pokuty od České inspekce životního prostředí.
Pokud jsou škody neúnosné a kuna se stále vrací, kontaktujte profesionální firmu. Deratizátoři často využívají elektrické ohradníky instalované přímo na okapy a vstupy do střechy, což bývá nejúčinnější bariéra, která kunu naučí, že váš dům není její domov, ale váš!