Podzim znamená pro většinu z nás svíčky, horký čaj a večerní zachumlání do deky. Teplo našeho domova ale vyhledávají také nevítaní návštěvníci v podobě kněžic. Tento smradlavý brouk na podzim hledá zimoviště v našich domech. Neškodí, ale i tak nám dokáže pořádně znepříjemnit život.
Kněžice mramorovaná | foto: Jakub Beránek, ÚKZÚZ

Kněžice v bytě je častý jev. Je to otravné, ale dobrou zprávou je, že se jich zbavíte snáz, než když se snažíte omezit nezvané návštěvy příbuzných. Základem je pochopit, co jsou zač.

Kdo je ten smradlavý brouk?

Máme pro vás šokující zprávu: váš smradlavý brouk ve skutečnosti není brouk! Patří do řádu ploštic. Jde o hmyz s plochým tělem, dlouhými tykadly a typickými polokrovkami (tvrdá a blanitá křídla).

Proč kněžice smrdí?

Je to jejich obranný mechanismus. Při ohrožení či rozmáčknutí vylučují páchnoucí tekutinu ze žláz na břiše. Tento zápach je intenzivní a jen tak ho nevyvětráte – je to pro ně ideální způsob, jak se zbavit predátorů.

Největší zlo je kněžice mramorovaná (Halyomorpha halys) nebo kněžice zeleninová (Nezara viridula). Tyto invazivní druhy jsou daleko problematičtější než naše původní, neškodné druhy.

Kněžice mramorovaná a kněžice zeleninová

Co žerou kněžice?

V domě je to naštěstí moc neláká, aktivně tam neškodí ani se nemnoží. Zato na zahradě se živí listy, pupeny, květy i plody – invazivní druhy dokážou napáchat značné škody na rajčatech, paprikách nebo vinné révě. Proto je důležité vědět, čím se živí kněžice mramorovaná, abyste ochránili svou úrodu.

Kněžicí silně poškozené listy

Jak se zbavit kněžice mramorované? Vytvořte hermetický domov

Jediným, co je u nás doma láká, je teplo a úkryt pro přezimování. Lezou nám tam na podzim, protože hledají stabilní prostředí, které je uchrání před mrazem.

Nejúčinnější likvidace je prevence. Jak se zbavit kněžice trvale? Utěsněte jim veškeré možnosti přístupu:

  1. Zkontrolujte sítě a rámy: Utěsněte praskliny kolem oken a dveří. Zkontrolujte všechny sítě proti hmyzu. Kněžice využije sebemenší škvíru!
  2. Fasáda a potrubí: Utěsněte štěrbiny kolem potrubí, komínů nebo pod dřevěnými obklady.
  3. Úklid venku: Odstraňte hromady listí, dřeva nebo spadané rostliny přímo u fasády. Neudržovaná zahrada je pro ně ideální pokojíček.

Harry, jdu do baráku!

Pokud prevence selhala a kněžice už provádí inspekci vašeho obýváku, postupujte opatrně. Rozmáčknutí rovná se exploze smradu.

  1. Vysavač – Tichý zabiják: Nejrychlejší a nejefektivnější cesta. Použijte suchý nebo mokrý vysavač. Sáček nebo kanystr po použití okamžitě vyneste ven a buďte připraveni na zápach, který vysavač s sebou ponese!
  2. Mýdlová past: Postavte do blízkosti okna plastovou nádobu s trochou vody a tekutým mýdlem. Pod ni umístěte osvětlení. Světlo kněžice naláká, ty spadnou do vody a utopí se.
  3. Ruční sběr (pro odvážné): Vezměte sklenici a kartičku a šetrně je seberte, aniž byste je zmáčkli. Poté je co nejrychleji vypusťte ven, a to co nejdále od domu.

Kněžice zeleninová (Nezara viridula)

Domácí repelenty

Některé studie naznačují, že přestože kněžice páchne na sto honů, sama nesnáší intenzivní vůně. Můžete zkusit experiment:

  • Octový repelent: Smíchejte ocet, vodu a hrst hřebíčku. Nastříkejte kolem parapetů a vstupních cest. I když není vědecky ověřeno, že to funguje na mramorovanou kněžici, alespoň to u vás doma bude vonět po nakládačkách. Ocet však poměrně rychle vyprchá.
  • Esenciální oleje: Esenciální olej z pelyňku nebo koriandru měl v laboratorních podmínkách vysokou účinnost. Smíchejte pár kapek s vodou a postříkejte rámy oken.

Je dobré vědět, že kněžice sice obtěžují, ale nejsou pro člověka nebezpečné, nekoušou, neštípnou a neškodí konstrukci domu. Nejlepší obrana je stále utěsnění a úklid. Až kněžice zjistí, že u vás nenajdou žádnou škvíru, stáhnou se jinam.

Krmítko v americkém Ohiu

