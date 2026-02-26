Na žehličku vezměte ocet a zubní pastu, při žehlení využijte správné fígle

Nejprve dejte žehličku do formy
- Kouzelná pasta: Odolné skvrny na kovové plotýnce žehličky se dají odstranit měkkým hadříkem, na který předem nanesete pastu na zuby.
- Konec připálenin: Připáleniny na plotýnce žehličky nepotěší, ale dá se jich snadno zbavit. Na pečicí papír nasypte trochu soli a horkou žehličkou po ní lehce přejíždějte, než bude čistá. Postup v případě potřeby opakujte.
- Sbohem vodnímu kameni: Máte-li napařovací žehličku, dřív nebo později se s ním začnete potýkat. Nejlepším řešením je prevence. Do nádobky na vodu pravidelně nalévejte směs vody a octa v poměru jedna ku jedné. Žehličku pak zapněte a nechte odpařit. Po vypláchnutí můžete zase začít žehlit. Myslete však na to, že rychlejší než čištění je vylévání vody z nádržky po každém žehlení.
