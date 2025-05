Část 1/7

Domov má být útočiště, které vás nabíjí energií a kde jste sami sebou.

Využijte šťastné barvy

Věděli jste, že žlutá je podle průzkumů absolutní šampionkou mezi barvami? Není divu – evokuje slunce, teplo a dobrou náladu.

Nápad na vyzkoušení Dnes už existují programy a aplikace, díky kterým si můžete virtuálně vyzkoušet jakoukoliv barvu na stěnách svého bytu. Je to například Houzz, Homestyler nebo Floorplanner.

Hned za ní se drží uklidňující modrá, přírodní zelená, energická oranžová a něžná růžová. Výběr ideální barvy je ale hlavně o tom, co se líbí právě vám, abyste se cítili opravdu dobře.

A jak barvu vašeho srdce dostat do interiéru? Odvážní můžou rovnou vzít do ruky váleček a vymalovat stěnu nebo celý pokoj. Ti opatrnější začnou třeba s pořízením nového závěsu nebo polštářků. A pokud rádi tvoříte, dejte druhou šanci starým věcem – natřete otlučený květináč, omšelou skříňku nebo cokoli, co si to zaslouží. Rozzáří vám domov jako jarní den.