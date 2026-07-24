Mango: Jak pokořit krále tropického ovoce
Mango bývá kvůli své ploché a houževnaté pecce, která je pevně srostlá s dužinou, pro mnoho lidí noční můrou. Cílem je získat co nejvíce sladké dužiny s minimem odpadu a bez zbytečného nepořádku. Pro tento plod se v praxi nejlépe osvědčily tři odlišné metody, které se hodí pro různé situace i stupně zralosti.
Metoda „Ježek“ (klasická a estetická)
Tento postup je vůbec nejpopulárnější, protože skvěle vypadá na talíři a dužina se z něj snadno ukusuje nebo odřezává. Mango postavte na výšku a ostrým nožem odřízněte obě širší „tváře“ co nejtěsněji podél ploché pecky. V praxi to znamená, že odříznete část plodu mimo vnitřní pecku.
Vzniknou vám dva polokulaté plátky plné dužiny. Na nich nožem opatrně prořežte mřížku z podélných a příčných řezů, přičemž dávejte pozor, abyste neprořízli samotnou slupku. Poté zatlačte prsty na střed slupky zespodu a protlačte dužinu směrem ven. Kostičky se krásně oddělí a vytvoří efekt ježka, ze kterého je stačí jednoduše okrájet těsně u slupky nebo rovnou servírovat.
Metoda se skleničkou (nejrychlejší a bez nože na slupku)
Pokud potřebujete čistou dužinu bez slupky například do smoothie, salátu nebo dezertu, tato metoda je bezkonkurenčně nejrychlejší. Opět začněte tím, že z manga podél ploché pecky odříznete obě boční tváře.
Vezměte si pevnou sklenici s tenkým okrajem. Spodní okraj odříznuté půlky manga přiložte k horní hraně sklenice tak, aby slupka zůstala z vnější strany a dužina směřovala dovnitř sklenice. Plynulým tlakem směrem dolů sklouzněte s mangem po hraně sklenice.
Hrana čistě oddělí slupku, která vám zůstane v ruce, zatímco celá šťavnatá polovina dužiny sklouzne neporušená na dno sklenice. Obě metody nejlépe uvidíte přímo na videu.
Metoda loupání škrabkou (pro pevnější plody)
Tento způsob se hodí spíše pro o něco pevnější, ne úplně přezrálé mango, ze kterého chcete krájet úhledné plátky nebo měsíčky. Vezměte si klasickou příčnou škrabku na brambory či zeleninu a celé mango oloupejte ještě vcelku, podobně jako jablko.
Jakmile je slupka pryč, držte kluzké mango v utěrce, aby neklouzalo, a postupně z něj odřezávejte tenké plátky až k pecce. Tato metoda vyžaduje trochu více obratnosti, ale zanechává naprosto čisté kousky ovoce bez jakýchkoliv zbytků slupky.