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Kompletní průvodce, jak bez nervů a nepořádku oloupat exotické plody

Marek Burza
Příprava exotického ovoce často představuje nečekanou kulinářskou výzvu. Správná technika loupání a krájení u těchto plodů šetří čas a nervy a zabraňuje zbytečnému plýtvání cennou dužinou.
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Mango: Jak pokořit krále tropického ovoce

Mango bývá kvůli své ploché a houževnaté pecce, která je pevně srostlá s dužinou, pro mnoho lidí noční můrou. Cílem je získat co nejvíce sladké dužiny s minimem odpadu a bez zbytečného nepořádku. Pro tento plod se v praxi nejlépe osvědčily tři odlišné metody, které se hodí pro různé situace i stupně zralosti.

Metoda „Ježek“ (klasická a estetická)

Tento postup je vůbec nejpopulárnější, protože skvěle vypadá na talíři a dužina se z něj snadno ukusuje nebo odřezává. Mango postavte na výšku a ostrým nožem odřízněte obě širší „tváře“ co nejtěsněji podél ploché pecky. V praxi to znamená, že odříznete část plodu mimo vnitřní pecku.

Vzniknou vám dva polokulaté plátky plné dužiny. Na nich nožem opatrně prořežte mřížku z podélných a příčných řezů, přičemž dávejte pozor, abyste neprořízli samotnou slupku. Poté zatlačte prsty na střed slupky zespodu a protlačte dužinu směrem ven. Kostičky se krásně oddělí a vytvoří efekt ježka, ze kterého je stačí jednoduše okrájet těsně u slupky nebo rovnou servírovat.

Metoda se skleničkou (nejrychlejší a bez nože na slupku)

Pokud potřebujete čistou dužinu bez slupky například do smoothie, salátu nebo dezertu, tato metoda je bezkonkurenčně nejrychlejší. Opět začněte tím, že z manga podél ploché pecky odříznete obě boční tváře.

Vezměte si pevnou sklenici s tenkým okrajem. Spodní okraj odříznuté půlky manga přiložte k horní hraně sklenice tak, aby slupka zůstala z vnější strany a dužina směřovala dovnitř sklenice. Plynulým tlakem směrem dolů sklouzněte s mangem po hraně sklenice.

Hrana čistě oddělí slupku, která vám zůstane v ruce, zatímco celá šťavnatá polovina dužiny sklouzne neporušená na dno sklenice. Obě metody nejlépe uvidíte přímo na videu.

Umíte si poradit s exotickým ovocem?

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Metoda loupání škrabkou (pro pevnější plody)

Tento způsob se hodí spíše pro o něco pevnější, ne úplně přezrálé mango, ze kterého chcete krájet úhledné plátky nebo měsíčky. Vezměte si klasickou příčnou škrabku na brambory či zeleninu a celé mango oloupejte ještě vcelku, podobně jako jablko.

Jakmile je slupka pryč, držte kluzké mango v utěrce, aby neklouzalo, a postupně z něj odřezávejte tenké plátky až k pecce. Tato metoda vyžaduje trochu více obratnosti, ale zanechává naprosto čisté kousky ovoce bez jakýchkoliv zbytků slupky.



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