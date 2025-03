Nebýt podrobného výkladu před každým chodem, člověk by často nepoznal, co právě jí. Extravagantní vzhled pokrmů doprovázejí neméně výstřední chutě – jednou úžasně harmonické, jindy zas vzrušující až znepokojivé. Není to pro každého, ale rozhodně je to zážitek. Vítejte u stolu v restauraci Il Cedro Gallone v italském lyžařském středisku Madonna di Campiglio. Zvědavost nemůže být větší – už jen pro tu michelinskou hvězdu.