„U fotografií jídla musíte mít pocit, že skoro cítíte jeho aroma, můžete ho ochutnat a láká vás natolik, že byste se hned vydali pro suroviny a pustili se do vaření,“ říká Kateřina Veitová, která právě takové snímky i s recepty vkládá na své profily Citrony v kuchyni na Instagramu či Facebooku. „Ombré palačinkový dort – dezert, který zvládne připravit každý, udělá na stole vždy parádu. Jeden z mých nejoblíbenějších,“ okomentovala pro časopis Žena a život tento snímek.
Autor: IG citronyvkuchyni
„Kuchařky už doma není kam dávat a za moji sbírku koření by se nemusel stydět kdejaký krámek s exotickým zbožím,“ popisuje pětatřicetiletá Kateřina Veitová, která se živí jako manažerka projektů udržitelnosti kosmetické firmy. Ovšem její vášní je jídlo, ať už jeho poznávání všude po světě nebo jeho příprava u ní doma pro rodinu a přátele.
Autor: IG citronyvkuchyni
Kateřinin profil na Instagramu spatřil světlo světa před pěti lety na naléhání jejího manžela. „Pořád mi opakoval: někam si ty recepty zapiš, ať je zase nezapomeneš,“ směje se Katka, která se svými fanoušky sdílí především snadné recepty z různých koutů světa.
Autor: IG citronyvkuchyni
„Zjistila jsem, že moje sledující tyhle gastronomické objevy baví a mnozí z nich se tak dostanou k receptům a pokrmům, které by jinak nepoznali, a tedy ani nevyzkoušeli. Opravdu překvapivé pro mě bylo, jak zkreslenou představu lidé často mají o americké kuchyni,“ přibližuje s tím, že část její rodiny v USA žije a ona sama má americkou kuchyni upřímně ráda. „Vytvořila jsem proto seriál, kdy jsme během několika týdnů ‚procestovali‘ všechny regiony USA a já jsem vždy představila několik receptů z dané oblasti. Plno lidí vařilo se mnou a doslova hitem se staly kovbojské sušenky, které upekly stovky sledujících!“ Inspiraci hledá všude – u dortíků na snímku to byla návštěva kina a kornout voňavého popcornu.
Autor: IG citronyvkuchyni
Dorty jsou její oblíbená disciplína. „Peču je jen tak, pro radost – pro kamarády i kolegy,“ říká Kateřina.
Autor: IG citronyvkuchyni
Dobré dezerty nemusejí být složité. Dokonalé římské maritozzi jsou „jen“ kynuté bochánky se šlehačkou.
Autor: IG citronyvkuchyni
Autor: IG citronyvkuchyni
Při gastronomickém putování svoje sledující vzala i do Švédska, kde se kardamomem nešetří.
Autor: IG citronyvkuchyni
Bez granoly si snídani nedovede představit.
Autor: IG citronyvkuchyni
Asie je pro ni nevyčerpatelný zdroj chutí, vůní, barev. I po letech vzpomíná na knedlíčky a nudle z cest po Číně.
Autor: IG citronyvkuchyni
Kapka potravinářského barviva a z obyčejného vejce je umělecké dílo.
Autor: IG citronyvkuchyni
Jídlo, které zvládne připravit se zavřenýma očima – pečené donuty na tisíc způsobů.
Autor: IG citronyvkuchyni
Malovat nemusíte pouze na plátno… Zde Kateřinina variace abstraktní malby na sušenkách stačila čokoládová poleva a troška zlatého prachu.
Autor: IG citronyvkuchyni
Rumunské sladkosti u nás příliš známé nejsou a je to škoda!
Autor: IG citronyvkuchyni